https://ria.ru/20231201/premiya-1913124746.html
"Открой#Моспром" стал лауреатом премии за развитие промышленного туризма
"Открой#Моспром" стал лауреатом премии за развитие промышленного туризма - РИА Новости, 01.12.2023
"Открой#Моспром" стал лауреатом премии за развитие промышленного туризма
Проект "Открой#Моспром" получил престижную награду в номинации "Лучшая промышленная экскурсия" от профессионалов отрасли событийного маркетинга, сообщил министр РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:12
2023-12-01T12:12
2023-12-01T12:17
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Проект "Открой#Моспром" получил престижную награду в номинации "Лучшая промышленная экскурсия" от профессионалов отрасли событийного маркетинга, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский.Премия bema! каждый год в течение шести лет присуждается международным изданием Live Communication Magazine. Награды удостаиваются лучшие проекты в сфере событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций. У проекта "Открой#Моспром" в этом году – третье место в номинации "Лучшая промышленная экскурсия", говорится в сообщении.По словам руководителя ДИПП, награда стала восьмой в истории проекта."Она в очередной раз подчеркнула его значимость и популярность, а также высокую заинтересованность в столичной промышленности", - отметил Овчинский, слова которого цитирует пресс-служба."Открой#Моспром" — проект ДИПП. Цель проекта – познакомить всех желающих с работой московской промышленности, как посредством виртуальных экскурсий, так и посредством экскурсий в офлайне.Зарегистрировавшись на сайте, любой желающий может побывать как на предприятии с вековой историей, так и на инновационном производстве. Благодаря онлайн-экскурсиям вы можете побывать на производствах, доступ на которые закрыт."За пять лет участниками различных направлений проекта стали более 14,6 миллиона человек. Для них провели более двух тысяч экскурсий и свыше 70 онлайн-туров по более чем 120 промплощадкам, а также организовали свыше 500 мастер-классов. Эти показатели продолжают расти", - заявил Овчинский.Сегодня "Открой#Моспром" реализует более десяти направлений, а на сайте доступны выпуски с 70 экскурсиями, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231127/svetilniki-1912114333.html
https://ria.ru/20231124/razrabotka-1911457043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Проект "Открой#Моспром" получил престижную награду в номинации "Лучшая промышленная экскурсия" от профессионалов отрасли событийного маркетинга, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Премия bema! каждый год в течение шести лет присуждается международным изданием Live Communication Magazine. Награды удостаиваются лучшие проекты в сфере событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций. У проекта "Открой#Моспром" в этом году – третье место в номинации "Лучшая промышленная экскурсия", говорится в сообщении.
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По словам руководителя ДИПП, награда стала восьмой в истории проекта.
"Она в очередной раз подчеркнула его значимость и популярность, а также высокую заинтересованность в столичной промышленности", - отметил Овчинский, слова которого цитирует пресс-служба.
"Открой#Моспром" — проект ДИПП. Цель проекта – познакомить всех желающих с работой московской промышленности, как посредством виртуальных экскурсий, так и посредством экскурсий в офлайне.
Зарегистрировавшись на сайте, любой желающий может побывать как на предприятии с вековой историей, так и на инновационном производстве. Благодаря онлайн-экскурсиям вы можете побывать на производствах, доступ на которые закрыт.
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"За пять лет участниками различных направлений проекта стали более 14,6 миллиона человек. Для них провели более двух тысяч экскурсий и свыше 70 онлайн-туров по более чем 120 промплощадкам, а также организовали свыше 500 мастер-классов. Эти показатели продолжают расти", - заявил Овчинский
.
Сегодня "Открой#Моспром" реализует более десяти направлений, а на сайте доступны выпуски с 70 экскурсиями, добавили в пресс-службе.