https://ria.ru/20231201/pozhar-1913045240.html
В Ростове не будут привлекать вертолеты к тушению пожара на рынке
В Ростове не будут привлекать вертолеты к тушению пожара на рынке - РИА Новости, 01.12.2023
В Ростове не будут привлекать вертолеты к тушению пожара на рынке
Вертолеты и дополнительную спецтехнику к тушению пожара на рынке в Ростове-на-Дону привлекать не планируется, сил и средств хватает, сообщил журналистам... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T00:41
2023-12-01T00:41
2023-12-01T00:41
происшествия
ростов-на-дону
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812260627_0:310:3090:2048_1920x0_80_0_0_81d49fa032082247b07ae26b533e5351.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек - РИА Новости. Вертолеты и дополнительную спецтехнику к тушению пожара на рынке в Ростове-на-Дону привлекать не планируется, сил и средств хватает, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "Сил и средств на ликвидацию пожара достаточно", - ответил он на вопрос о том, планируется ли привлекать к тушению вертолеты. В четверг вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок "Белый Темер". Площадь пожара составила 4 тысячи "квадратов". Возгоранию присвоен 3 ранг.
https://ria.ru/20231201/pozhar-1913044393.html
ростов-на-дону
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812260627_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_652986aca5e670656a01fbc0e39651fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия
В Ростове не будут привлекать вертолеты к тушению пожара на рынке
ГУМЧС: к тушению пожара в Ростове не планируют привлекать дополнительную технику
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек - РИА Новости. Вертолеты и дополнительную спецтехнику к тушению пожара на рынке в Ростове-на-Дону привлекать не планируется, сил и средств хватает, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"Сил и средств на ликвидацию пожара достаточно", - ответил он на вопрос о том, планируется ли привлекать к тушению вертолеты.
В МЧС заявили об отсутствии пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону
В четверг вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок "Белый Темер". Площадь пожара составила 4 тысячи "квадратов". Возгоранию присвоен 3 ранг.