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В Ростове не будут привлекать вертолеты к тушению пожара на рынке - РИА Новости, 01.12.2023
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00:41 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/pozhar-1913045240.html
В Ростове не будут привлекать вертолеты к тушению пожара на рынке
В Ростове не будут привлекать вертолеты к тушению пожара на рынке - РИА Новости, 01.12.2023
В Ростове не будут привлекать вертолеты к тушению пожара на рынке
Вертолеты и дополнительную спецтехнику к тушению пожара на рынке в Ростове-на-Дону привлекать не планируется, сил и средств хватает, сообщил журналистам... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T00:41
2023-12-01T00:41
происшествия
ростов-на-дону
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек - РИА Новости. Вертолеты и дополнительную спецтехнику к тушению пожара на рынке в Ростове-на-Дону привлекать не планируется, сил и средств хватает, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "Сил и средств на ликвидацию пожара достаточно", - ответил он на вопрос о том, планируется ли привлекать к тушению вертолеты. В четверг вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок "Белый Темер". Площадь пожара составила 4 тысячи "квадратов". Возгоранию присвоен 3 ранг.
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ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия
В Ростове не будут привлекать вертолеты к тушению пожара на рынке

ГУМЧС: к тушению пожара в Ростове не планируют привлекать дополнительную технику

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПожарный вертолет МЧС РФ
Пожарный вертолет МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пожарный вертолет МЧС РФ. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек - РИА Новости. Вертолеты и дополнительную спецтехнику к тушению пожара на рынке в Ростове-на-Дону привлекать не планируется, сил и средств хватает, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"Сил и средств на ликвидацию пожара достаточно", - ответил он на вопрос о том, планируется ли привлекать к тушению вертолеты.
Пожар на вещевом рынке в Ростовской области
В МЧС заявили об отсутствии пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону
00:26
В четверг вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок "Белый Темер". Площадь пожара составила 4 тысячи "квадратов". Возгоранию присвоен 3 ранг.
 
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