https://ria.ru/20231201/pozhar-1913045240.html

В Ростове не будут привлекать вертолеты к тушению пожара на рынке

В Ростове не будут привлекать вертолеты к тушению пожара на рынке - РИА Новости, 01.12.2023

В Ростове не будут привлекать вертолеты к тушению пожара на рынке

Вертолеты и дополнительную спецтехнику к тушению пожара на рынке в Ростове-на-Дону привлекать не планируется, сил и средств хватает, сообщил журналистам... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T00:41

2023-12-01T00:41

2023-12-01T00:41

происшествия

ростов-на-дону

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек - РИА Новости. Вертолеты и дополнительную спецтехнику к тушению пожара на рынке в Ростове-на-Дону привлекать не планируется, сил и средств хватает, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "Сил и средств на ликвидацию пожара достаточно", - ответил он на вопрос о том, планируется ли привлекать к тушению вертолеты. В четверг вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок "Белый Темер". Площадь пожара составила 4 тысячи "квадратов". Возгоранию присвоен 3 ранг.

https://ria.ru/20231201/pozhar-1913044393.html

ростов-на-дону

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происшествия, ростов-на-дону, россия