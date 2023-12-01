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В Калужской области задержали подозреваемых в похищении девочки - РИА Новости, 01.12.2023
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11:16 01.12.2023 (обновлено: 12:29 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/pokhischenie-1913106990.html
В Калужской области задержали подозреваемых в похищении девочки
В Калужской области задержали подозреваемых в похищении девочки - РИА Новости, 01.12.2023
В Калужской области задержали подозреваемых в похищении девочки
Сотрудники уголовного розыска задержали в Калужской области трех мужчин и женщину, подозреваемых в похищении восьмилетней девочки, сообщила официальный... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:16
2023-12-01T12:29
происшествия
калужская область
россия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска задержали в Калужской области трех мужчин и женщину, подозреваемых в похищении восьмилетней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.&quot;Сыщики всю ночь разыскивали злоумышленников и задержали их сегодня утром в деревне Касьяново Калужской области. На данный момент на причастность к преступлению проверяются трое мужчин и женщина&quot;, — говорится в публикации.По данным СУ СК, задержанным мужчинам 21, 40 и 44 года, женщине 37 лет. Их подозревают в похищении и вымогательстве. Следствие будет просит суд арестовать фигурантов дела.Представитель прокуратуры сообщила РИА Новости, что у девочки нет телесных повреждений. Сейчас с ней в присутствии психолога общаются следователи. Ребенок дает те пояснения, которые может в силу возраста, добавила собеседница агентства.Об исчезновении восьмилетней школьницы в Козельском районе стало известно 29 ноября. Следователи, криминалисты, полиция и волонтеры начали поиски. Впоследствии маме девочки пришло сообщение с требованием выкупа.Накануне вечером плачущего ребенка заметили на обочине дороги в Тульской области, ее доставили в больницу, врачи проблем со здоровьем не обнаружили.
https://ria.ru/20230920/devochka-1897665229.html
калужская область
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Кирилл Волков
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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происшествия, калужская область, россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Калужская область, Россия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Калужской области задержали подозреваемых в похищении девочки

Полиция задержала в Калужской области четырех подозреваемых в похищении девочки

© Фото : Ирина Волк/TelegramПропавшая в Калужской области девочка
Пропавшая в Калужской области девочка - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Ирина Волк/Telegram
Пропавшая в Калужской области девочка
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска задержали в Калужской области трех мужчин и женщину, подозреваемых в похищении восьмилетней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«

"Сыщики всю ночь разыскивали злоумышленников и задержали их сегодня утром в деревне Касьяново Калужской области. На данный момент на причастность к преступлению проверяются трое мужчин и женщина", — говорится в публикации.

По данным СУ СК, задержанным мужчинам 21, 40 и 44 года, женщине 37 лет. Их подозревают в похищении и вымогательстве. Следствие будет просит суд арестовать фигурантов дела.
Представитель прокуратуры сообщила РИА Новости, что у девочки нет телесных повреждений. Сейчас с ней в присутствии психолога общаются следователи. Ребенок дает те пояснения, которые может в силу возраста, добавила собеседница агентства.
Об исчезновении восьмилетней школьницы в Козельском районе стало известно 29 ноября. Следователи, криминалисты, полиция и волонтеры начали поиски. Впоследствии маме девочки пришло сообщение с требованием выкупа.
Накануне вечером плачущего ребенка заметили на обочине дороги в Тульской области, ее доставили в больницу, врачи проблем со здоровьем не обнаружили.
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ПроисшествияКалужская областьРоссияИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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