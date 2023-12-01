https://ria.ru/20231201/pokhischenie-1913106990.html

В Калужской области задержали подозреваемых в похищении девочки

В Калужской области задержали подозреваемых в похищении девочки - РИА Новости, 01.12.2023

В Калужской области задержали подозреваемых в похищении девочки

Сотрудники уголовного розыска задержали в Калужской области трех мужчин и женщину, подозреваемых в похищении восьмилетней девочки, сообщила официальный... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T11:16

2023-12-01T11:16

2023-12-01T12:29

происшествия

калужская область

россия

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска задержали в Калужской области трех мужчин и женщину, подозреваемых в похищении восьмилетней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале."Сыщики всю ночь разыскивали злоумышленников и задержали их сегодня утром в деревне Касьяново Калужской области. На данный момент на причастность к преступлению проверяются трое мужчин и женщина", — говорится в публикации.По данным СУ СК, задержанным мужчинам 21, 40 и 44 года, женщине 37 лет. Их подозревают в похищении и вымогательстве. Следствие будет просит суд арестовать фигурантов дела.Представитель прокуратуры сообщила РИА Новости, что у девочки нет телесных повреждений. Сейчас с ней в присутствии психолога общаются следователи. Ребенок дает те пояснения, которые может в силу возраста, добавила собеседница агентства.Об исчезновении восьмилетней школьницы в Козельском районе стало известно 29 ноября. Следователи, криминалисты, полиция и волонтеры начали поиски. Впоследствии маме девочки пришло сообщение с требованием выкупа.Накануне вечером плачущего ребенка заметили на обочине дороги в Тульской области, ее доставили в больницу, врачи проблем со здоровьем не обнаружили.

https://ria.ru/20230920/devochka-1897665229.html

калужская область

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, калужская область, россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)