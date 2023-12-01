https://ria.ru/20231201/pokhischenie-1913106990.html
В Калужской области задержали подозреваемых в похищении девочки
В Калужской области задержали подозреваемых в похищении девочки - РИА Новости, 01.12.2023
В Калужской области задержали подозреваемых в похищении девочки
Сотрудники уголовного розыска задержали в Калужской области трех мужчин и женщину, подозреваемых в похищении восьмилетней девочки, сообщила официальный... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:16
2023-12-01T11:16
2023-12-01T12:29
происшествия
калужская область
россия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913121755_0:26:570:347_1920x0_80_0_0_8422e9bd8e3b8e957b71c3e60ea19b00.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска задержали в Калужской области трех мужчин и женщину, подозреваемых в похищении восьмилетней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале."Сыщики всю ночь разыскивали злоумышленников и задержали их сегодня утром в деревне Касьяново Калужской области. На данный момент на причастность к преступлению проверяются трое мужчин и женщина", — говорится в публикации.По данным СУ СК, задержанным мужчинам 21, 40 и 44 года, женщине 37 лет. Их подозревают в похищении и вымогательстве. Следствие будет просит суд арестовать фигурантов дела.Представитель прокуратуры сообщила РИА Новости, что у девочки нет телесных повреждений. Сейчас с ней в присутствии психолога общаются следователи. Ребенок дает те пояснения, которые может в силу возраста, добавила собеседница агентства.Об исчезновении восьмилетней школьницы в Козельском районе стало известно 29 ноября. Следователи, криминалисты, полиция и волонтеры начали поиски. Впоследствии маме девочки пришло сообщение с требованием выкупа.Накануне вечером плачущего ребенка заметили на обочине дороги в Тульской области, ее доставили в больницу, врачи проблем со здоровьем не обнаружили.
https://ria.ru/20230920/devochka-1897665229.html
калужская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913121755_0:0:570:429_1920x0_80_0_0_69f3e9444aa10b01ed3404a3e23f2c73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область, россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Калужская область, Россия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Калужской области задержали подозреваемых в похищении девочки
Полиция задержала в Калужской области четырех подозреваемых в похищении девочки