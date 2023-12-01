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Израильская армия заявила о перехвате воздушной цели с территории Ливана - РИА Новости, 01.12.2023
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16:08 01.12.2023 (обновлено: 16:16 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/perekhvat-1913216834.html
Израильская армия заявила о перехвате воздушной цели с территории Ливана
Израильская армия заявила о перехвате воздушной цели с территории Ливана - РИА Новости, 01.12.2023
Израильская армия заявила о перехвате воздушной цели с территории Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что ее система ПВО успешно перехватила подозрительную воздушную цель, прилетевшую из Ливана. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T16:08
2023-12-01T16:16
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что ее система ПВО успешно перехватила подозрительную воздушную цель, прилетевшую из Ливана.Ранее армия сообщила о срабатывании сирен воздушной тревоги на севере Израиля."Система ПВО успешно перехватила подозрительную воздушную цель, которая прилетела из Ливана на израильскую территорию. Сирены ракетной тревоги были активированы в результате пуска перехватчика", - сообщает армия в своем Telegram-канале.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Израильская армия заявила о перехвате воздушной цели с территории Ливана

ЦАХАЛ: ПВО перехватила подозрительную воздушную цель, прилетевшую из Ливана

© AP Photo / Ariel SchalitЗенитный ракетный комплекс Patriot в Израиль
Зенитный ракетный комплекс Patriot в Израиль - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Зенитный ракетный комплекс Patriot в Израиль. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что ее система ПВО успешно перехватила подозрительную воздушную цель, прилетевшую из Ливана.
Ранее армия сообщила о срабатывании сирен воздушной тревоги на севере Израиля.
"Система ПВО успешно перехватила подозрительную воздушную цель, которая прилетела из Ливана на израильскую территорию. Сирены ракетной тревоги были активированы в результате пуска перехватчика", - сообщает армия в своем Telegram-канале.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
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