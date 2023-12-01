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В Москве задержали аферистов, обманывавших пенсионеров
В Москве задержали аферистов, обманывавших пенсионеров - РИА Новости, 01.12.2023
В Москве задержали аферистов, обманывавших пенсионеров
Троих аферистов, которые более чем 30 пенсионерам продали пожарные датчики по завышенной на порядок цене, задержали в Москве, сообщил журналистам начальник... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:15
2023-12-01T10:15
2023-12-01T10:17
происшествия
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владимир васенин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Троих аферистов, которые более чем 30 пенсионерам продали пожарные датчики по завышенной на порядок цене, задержали в Москве, сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин. По его словам, двое мужчин в возрасте 25 и 37 лет и 33-летняя женщина под видом инспекторов МЧС обходили квартиры многоэтажек и "убеждали пенсионеров приобрести у них за почти 5 тысяч рублей датчики дыма на батарейках, что в 10 раз превышает их рыночную стоимость". "Действуя таким образом, сообщники обманули более 30 человек и похитили у них свыше 150 тысяч рублей", - сказал Васенин. На трех аферистов возбуждены уголовные дела о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), всем предъявлено обвинение. Двое находятся под подпиской о невыезде, а третий заключён под стражу.
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происшествия, жилье, россия, москва, владимир васенин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Россия, Москва, Владимир Васенин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве задержали аферистов, обманывавших пенсионеров
В Москве задержали аферистов, втридорога продававших пенсионерам датчики дыма