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В правительстве утвердили меры борьбы с ожирением у детей - РИА Новости, 01.12.2023
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13:57 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/ozhirenie-1913169128.html
В правительстве утвердили меры борьбы с ожирением у детей
В правительстве утвердили меры борьбы с ожирением у детей - РИА Новости, 01.12.2023
В правительстве утвердили меры борьбы с ожирением у детей
Совет при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере утвердил комплекс мер по борьбе с ожирением у детей и подростков, их реализация начнется с РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:57
2023-12-01T13:57
здоровье - общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Совет при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере утвердил комплекс мер по борьбе с ожирением у детей и подростков, их реализация начнется с января 2024 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Поэтому мы его, еще раз подчеркиваю, утверждаем. Утверждаем сегодняшней датой и запускаем в работу", - сказала Голикова во время заседания совета в пятницу. Она отметила, что реализация комплекса мер начинается с января 2024 года, и поручила секции совета "Здравоохранение и здоровый образ жизни" взять мониторинг за исполнением этого комплекса на себя. "Документ будет иметь статус комплекса мер, в его реализации будут участвовать 11 федеральных органов исполнительной власти, шесть ведущих федеральных учреждений, в том числе четыре из которых – национальные медицинские исследовательские центры. Здесь же будут задействованы органы исполнительной власти регионов, профессиональные некоммерческие организации в сфере охраны здоровья, также некоммерческие организации, которые специализируются на проведении соответствующих информационных кампаний", – рассказала Голикова.
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здоровье - общество, татьяна голикова, россия
Здоровье - Общество, Татьяна Голикова, Россия
В правительстве утвердили меры борьбы с ожирением у детей

Голикова: совет по попечительству утвердил меры борьбы с ожирением у детей в РФ

© Fotolia / Win NondakowitРебенок взвешивается на весах
Ребенок взвешивается на весах - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Fotolia / Win Nondakowit
Ребенок взвешивается на весах. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Совет при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере утвердил комплекс мер по борьбе с ожирением у детей и подростков, их реализация начнется с января 2024 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"Поэтому мы его, еще раз подчеркиваю, утверждаем. Утверждаем сегодняшней датой и запускаем в работу", - сказала Голикова во время заседания совета в пятницу.
Она отметила, что реализация комплекса мер начинается с января 2024 года, и поручила секции совета "Здравоохранение и здоровый образ жизни" взять мониторинг за исполнением этого комплекса на себя.
"Документ будет иметь статус комплекса мер, в его реализации будут участвовать 11 федеральных органов исполнительной власти, шесть ведущих федеральных учреждений, в том числе четыре из которых – национальные медицинские исследовательские центры. Здесь же будут задействованы органы исполнительной власти регионов, профессиональные некоммерческие организации в сфере охраны здоровья, также некоммерческие организации, которые специализируются на проведении соответствующих информационных кампаний", – рассказала Голикова.
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Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
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