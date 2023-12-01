https://ria.ru/20231201/ozhirenie-1913169128.html

В правительстве утвердили меры борьбы с ожирением у детей

В правительстве утвердили меры борьбы с ожирением у детей - РИА Новости, 01.12.2023

В правительстве утвердили меры борьбы с ожирением у детей

Совет при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере утвердил комплекс мер по борьбе с ожирением у детей и подростков, их реализация начнется с РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:57

2023-12-01T13:57

2023-12-01T13:57

здоровье - общество

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Совет при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере утвердил комплекс мер по борьбе с ожирением у детей и подростков, их реализация начнется с января 2024 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Поэтому мы его, еще раз подчеркиваю, утверждаем. Утверждаем сегодняшней датой и запускаем в работу", - сказала Голикова во время заседания совета в пятницу. Она отметила, что реализация комплекса мер начинается с января 2024 года, и поручила секции совета "Здравоохранение и здоровый образ жизни" взять мониторинг за исполнением этого комплекса на себя. "Документ будет иметь статус комплекса мер, в его реализации будут участвовать 11 федеральных органов исполнительной власти, шесть ведущих федеральных учреждений, в том числе четыре из которых – национальные медицинские исследовательские центры. Здесь же будут задействованы органы исполнительной власти регионов, профессиональные некоммерческие организации в сфере охраны здоровья, также некоммерческие организации, которые специализируются на проведении соответствующих информационных кампаний", – рассказала Голикова.

https://ria.ru/20230811/rossiya-1889346396.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, татьяна голикова, россия