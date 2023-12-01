https://ria.ru/20231201/ozhirenie-1913169128.html
В правительстве утвердили меры борьбы с ожирением у детей
В правительстве утвердили меры борьбы с ожирением у детей - РИА Новости, 01.12.2023
В правительстве утвердили меры борьбы с ожирением у детей
Совет при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере утвердил комплекс мер по борьбе с ожирением у детей и подростков, их реализация начнется с РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:57
2023-12-01T13:57
2023-12-01T13:57
здоровье - общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Совет при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере утвердил комплекс мер по борьбе с ожирением у детей и подростков, их реализация начнется с января 2024 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Поэтому мы его, еще раз подчеркиваю, утверждаем. Утверждаем сегодняшней датой и запускаем в работу", - сказала Голикова во время заседания совета в пятницу. Она отметила, что реализация комплекса мер начинается с января 2024 года, и поручила секции совета "Здравоохранение и здоровый образ жизни" взять мониторинг за исполнением этого комплекса на себя. "Документ будет иметь статус комплекса мер, в его реализации будут участвовать 11 федеральных органов исполнительной власти, шесть ведущих федеральных учреждений, в том числе четыре из которых – национальные медицинские исследовательские центры. Здесь же будут задействованы органы исполнительной власти регионов, профессиональные некоммерческие организации в сфере охраны здоровья, также некоммерческие организации, которые специализируются на проведении соответствующих информационных кампаний", – рассказала Голикова.
https://ria.ru/20230811/rossiya-1889346396.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, татьяна голикова, россия
Здоровье - Общество, Татьяна Голикова, Россия
В правительстве утвердили меры борьбы с ожирением у детей
Голикова: совет по попечительству утвердил меры борьбы с ожирением у детей в РФ
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Совет при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере утвердил комплекс мер по борьбе с ожирением у детей и подростков, их реализация начнется с января 2024 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"Поэтому мы его, еще раз подчеркиваю, утверждаем. Утверждаем сегодняшней датой и запускаем в работу", - сказала Голикова во время заседания совета в пятницу.
Она отметила, что реализация комплекса мер начинается с января 2024 года, и поручила секции совета "Здравоохранение и здоровый образ жизни" взять мониторинг за исполнением этого комплекса на себя.
"Документ будет иметь статус комплекса мер, в его реализации будут участвовать 11 федеральных органов исполнительной власти, шесть ведущих федеральных учреждений, в том числе четыре из которых – национальные медицинские исследовательские центры. Здесь же будут задействованы органы исполнительной власти регионов, профессиональные некоммерческие организации в сфере охраны здоровья, также некоммерческие организации, которые специализируются на проведении соответствующих информационных кампаний", – рассказала Голикова.
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