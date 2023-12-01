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В Кремле оценили роль ОПЕК в поддержании баланса цен на нефть
В Кремле оценили роль ОПЕК в поддержании баланса цен на нефть - РИА Новости, 01.12.2023
В Кремле оценили роль ОПЕК в поддержании баланса цен на нефть
ОПЕК+ создает условия поддержания сбалансированных цен нефть, Россия продолжит работу в этом формате, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:34
2023-12-01T12:34
2023-12-01T13:05
экономика
россия
опек
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ОПЕК+ создает условия поддержания сбалансированных цен нефть, Россия продолжит работу в этом формате, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Организация продолжает работу, она вносит... в дело стабилизации энергетических рынков, в создание условий для поддержания цен на главные энергоносители на сбалансированном уровне, поэтому это очень важно для всех, и Россия будет заинтересована продолжать свою работу в этом формате, что она и делает", - сказал Песков журналистам на вопрос об отношении России к присоединению Бразилии к ОПЕК+.
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экономика, россия, опек
В Кремле оценили роль ОПЕК в поддержании баланса цен на нефть
Песков: ОПЕК создает условия для поддержания сбалансированных цен на нефть