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В Кремле оценили роль ОПЕК в поддержании баланса цен на нефть - РИА Новости, 01.12.2023
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12:34 01.12.2023 (обновлено: 13:05 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/opek-1913130593.html
В Кремле оценили роль ОПЕК в поддержании баланса цен на нефть
В Кремле оценили роль ОПЕК в поддержании баланса цен на нефть - РИА Новости, 01.12.2023
В Кремле оценили роль ОПЕК в поддержании баланса цен на нефть
ОПЕК+ создает условия поддержания сбалансированных цен нефть, Россия продолжит работу в этом формате, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:34
2023-12-01T13:05
экономика
россия
опек
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ОПЕК+ создает условия поддержания сбалансированных цен нефть, Россия продолжит работу в этом формате, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Организация продолжает работу, она вносит... в дело стабилизации энергетических рынков, в создание условий для поддержания цен на главные энергоносители на сбалансированном уровне, поэтому это очень важно для всех, и Россия будет заинтересована продолжать свою работу в этом формате, что она и делает", - сказал Песков журналистам на вопрос об отношении России к присоединению Бразилии к ОПЕК+.
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экономика, россия, опек
Экономика, Россия, ОПЕК
В Кремле оценили роль ОПЕК в поддержании баланса цен на нефть

Песков: ОПЕК создает условия для поддержания сбалансированных цен на нефть

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК)
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ОПЕК+ создает условия поддержания сбалансированных цен нефть, Россия продолжит работу в этом формате, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Организация продолжает работу, она вносит... в дело стабилизации энергетических рынков, в создание условий для поддержания цен на главные энергоносители на сбалансированном уровне, поэтому это очень важно для всех, и Россия будет заинтересована продолжать свою работу в этом формате, что она и делает", - сказал Песков журналистам на вопрос об отношении России к присоединению Бразилии к ОПЕК+.
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ЭкономикаРоссияОПЕК
 
 
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