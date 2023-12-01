https://ria.ru/20231201/opek-1913130593.html

В Кремле оценили роль ОПЕК в поддержании баланса цен на нефть

В Кремле оценили роль ОПЕК в поддержании баланса цен на нефть - РИА Новости, 01.12.2023

В Кремле оценили роль ОПЕК в поддержании баланса цен на нефть

ОПЕК+ создает условия поддержания сбалансированных цен нефть, Россия продолжит работу в этом формате, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:34

2023-12-01T12:34

2023-12-01T13:05

экономика

россия

опек

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ОПЕК+ создает условия поддержания сбалансированных цен нефть, Россия продолжит работу в этом формате, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Организация продолжает работу, она вносит... в дело стабилизации энергетических рынков, в создание условий для поддержания цен на главные энергоносители на сбалансированном уровне, поэтому это очень важно для всех, и Россия будет заинтересована продолжать свою работу в этом формате, что она и делает", - сказал Песков журналистам на вопрос об отношении России к присоединению Бразилии к ОПЕК+.

https://ria.ru/20231130/neft-1913026960.html

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экономика, россия, опек