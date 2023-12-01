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В Москве заключили соглашения о создании восьми педагогических округов
В Москве заключили соглашения о создании восьми педагогических округов - РИА Новости, 01.12.2023
В Москве заключили соглашения о создании восьми педагогических округов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов принял участие в церемонии подписания соглашений между органами власти в сфере образования разных регионов о создании... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:38
2023-12-01T14:38
2023-12-01T14:56
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов принял участие в церемонии подписания соглашений между органами власти в сфере образования разных регионов о создании педагогических округов на базе педагогических вузов. Мероприятие прошло в павильоне № 57 на ВДНХ."Сегодня у нас уже подписаны соглашения о создании 12 педагогических округов. И сегодня мы собрались с региональными министрами, чтобы заключить новые соглашения. Важно, чтобы в рамках этих документов шла активная практическая работа и взаимодействие", – сказал Сергей Кравцов.Педагогический округ создали министерство образования Красноярского края, министерство образования Республики Тыва и министерство образования и науки Республики Хакасия на базе Красноярского государственного педагогического университета имени В.П. Астафьева. Второй округ сформировали Новосибирский государственный педагогический университет, министерство образования Камчатского края и министерство образования Новосибирской области.В педагогический округ объединились Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, министерство образования и науки Калужской области, департамент образования Орловской области и министерство образования Тульской области. Участниками округа стали Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени В.Г. Короленко, министерство образования и науки Удмуртской Республики и министерство образования Кировской области.Педагогический округ создали Благовещенский государственный педагогический университет и министерство образования и науки Амурской области, министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) и департамент образования Еврейской автономной области.Соглашение о создании округа заключили Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, министерство образования и науки Донецкой Народной Республики, управление образования и науки Липецкой области и министерство образования Рязанской области.В округ объединились Алтайский государственный педагогический университет, министерство образования и науки Республики Бурятия, министерство образования и науки Алтайского края, министерство образования и науки Забайкальского края. А в другой округ – Армавирский государственный педагогический университет, министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, министерство общего и профессионального образования Ростовской области и министерство образования и науки Республики Адыгея.Межрегиональные учебно-педагогические округа будут созданы на всей территории страны. В состав каждого из них будут входить: органы управления образованием, региональные институты повышения квалификации, педагогические колледжи и психолого-педагогические классы.Создание в Год педагога и наставника округов стало инструментом интеграции ресурсов в сфере образования в интересах обеспечения мировоззренческого и технологического суверенитета страны.
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общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов принял участие в церемонии подписания соглашений между органами власти в сфере образования разных регионов о создании педагогических округов на базе педагогических вузов. Мероприятие прошло в павильоне № 57 на ВДНХ.
"Сегодня у нас уже подписаны соглашения о создании 12 педагогических округов. И сегодня мы собрались с региональными министрами, чтобы заключить новые соглашения. Важно, чтобы в рамках этих документов шла активная практическая работа и взаимодействие", – сказал Сергей Кравцов.
Педагогический округ создали министерство образования Красноярского края, министерство образования Республики Тыва и министерство образования и науки Республики Хакасия на базе Красноярского государственного педагогического университета имени В.П. Астафьева. Второй округ сформировали Новосибирский государственный педагогический университет, министерство образования Камчатского края и министерство образования Новосибирской области.
В педагогический округ объединились Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, министерство образования и науки Калужской области, департамент образования Орловской области и министерство образования Тульской области. Участниками округа стали Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени В.Г. Короленко, министерство образования и науки Удмуртской Республики и министерство образования Кировской области.
Педагогический округ создали Благовещенский государственный педагогический университет и министерство образования и науки Амурской области, министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) и департамент образования Еврейской автономной области.
Соглашение о создании округа заключили Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, министерство образования и науки Донецкой Народной Республики, управление образования и науки Липецкой области и министерство образования Рязанской области.
В округ объединились Алтайский государственный педагогический университет, министерство образования и науки Республики Бурятия, министерство образования и науки Алтайского края, министерство образования и науки Забайкальского края. А в другой округ – Армавирский государственный педагогический университет, министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, министерство общего и профессионального образования Ростовской области и министерство образования и науки Республики Адыгея.
Межрегиональные учебно-педагогические округа будут созданы на всей территории страны. В состав каждого из них будут входить: органы управления образованием, региональные институты повышения квалификации, педагогические колледжи и психолого-педагогические классы.
Создание в Год педагога и наставника округов стало инструментом интеграции ресурсов в сфере образования в интересах обеспечения мировоззренческого и технологического суверенитета страны.