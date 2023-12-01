https://ria.ru/20231201/okrug-1913183827.html

В Москве заключили соглашения о создании восьми педагогических округов

В Москве заключили соглашения о создании восьми педагогических округов - РИА Новости, 01.12.2023

В Москве заключили соглашения о создании восьми педагогических округов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов принял участие в церемонии подписания соглашений между органами власти в сфере образования разных регионов о создании... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:38

2023-12-01T14:38

2023-12-01T14:56

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов принял участие в церемонии подписания соглашений между органами власти в сфере образования разных регионов о создании педагогических округов на базе педагогических вузов. Мероприятие прошло в павильоне № 57 на ВДНХ."Сегодня у нас уже подписаны соглашения о создании 12 педагогических округов. И сегодня мы собрались с региональными министрами, чтобы заключить новые соглашения. Важно, чтобы в рамках этих документов шла активная практическая работа и взаимодействие", – сказал Сергей Кравцов.Педагогический округ создали министерство образования Красноярского края, министерство образования Республики Тыва и министерство образования и науки Республики Хакасия на базе Красноярского государственного педагогического университета имени В.П. Астафьева. Второй округ сформировали Новосибирский государственный педагогический университет, министерство образования Камчатского края и министерство образования Новосибирской области.В педагогический округ объединились Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, министерство образования и науки Калужской области, департамент образования Орловской области и министерство образования Тульской области. Участниками округа стали Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени В.Г. Короленко, министерство образования и науки Удмуртской Республики и министерство образования Кировской области.Педагогический округ создали Благовещенский государственный педагогический университет и министерство образования и науки Амурской области, министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) и департамент образования Еврейской автономной области.Соглашение о создании округа заключили Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, министерство образования и науки Донецкой Народной Республики, управление образования и науки Липецкой области и министерство образования Рязанской области.В округ объединились Алтайский государственный педагогический университет, министерство образования и науки Республики Бурятия, министерство образования и науки Алтайского края, министерство образования и науки Забайкальского края. А в другой округ – Армавирский государственный педагогический университет, министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, министерство общего и профессионального образования Ростовской области и министерство образования и науки Республики Адыгея.Межрегиональные учебно-педагогические округа будут созданы на всей территории страны. В состав каждого из них будут входить: органы управления образованием, региональные институты повышения квалификации, педагогические колледжи и психолого-педагогические классы.Создание в Год педагога и наставника округов стало инструментом интеграции ресурсов в сфере образования в интересах обеспечения мировоззренческого и технологического суверенитета страны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование