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При израильском обстреле Ливана погибли два человека, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2023
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18:29 01.12.2023 (обновлено: 18:41 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/obstrel-1913252416.html
При израильском обстреле Ливана погибли два человека, пишут СМИ
При израильском обстреле Ливана погибли два человека, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2023
При израильском обстреле Ливана погибли два человека, пишут СМИ
Два человека погибли в населенном пункте Хула на юге Ливана в результате израильского артиллерийского обстрела, сообщает ливанский телеканал Al Manar. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T18:29
2023-12-01T18:41
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
хезболла
хамас
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КАИР, 1 дек - РИА Новости. Два человека погибли в населенном пункте Хула на юге Ливана в результате израильского артиллерийского обстрела, сообщает ливанский телеканал Al Manar."Женщина и ее сын погибли в населенном пункте Хула на юге Ливана после попадания в их дом снаряда артиллерии противника (Израиля - ред.)", - говорится в сообщении телеканала.Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее система ПВО успешно перехватила подозрительную воздушную цель, прилетевшую из Ливана. Также армия Израиля заявила, что сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Кирьят-Шмона и в поселении Маргалиот у границы с Ливаном. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удары по скоплениям израильских военных в двух местах.В пятницу утром срок перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
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ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, хезболла, хамас
Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Хезболла, ХАМАС
При израильском обстреле Ливана погибли два человека, пишут СМИ

Al Manar: при израильском обстреле юга Ливана погибли два человека

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по южному Ливану
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану. Архивное фото
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КАИР, 1 дек - РИА Новости. Два человека погибли в населенном пункте Хула на юге Ливана в результате израильского артиллерийского обстрела, сообщает ливанский телеканал Al Manar.
"Женщина и ее сын погибли в населенном пункте Хула на юге Ливана после попадания в их дом снаряда артиллерии противника (Израиля - ред.)", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее система ПВО успешно перехватила подозрительную воздушную цель, прилетевшую из Ливана. Также армия Израиля заявила, что сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Кирьят-Шмона и в поселении Маргалиот у границы с Ливаном. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удары по скоплениям израильских военных в двух местах.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
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