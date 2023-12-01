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Численность ВС России увеличили на 170 тысяч военных - РИА Новости, 01.12.2023
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21:06 01.12.2023 (обновлено: 22:14 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/oborona-1913272052.html
Численность ВС России увеличили на 170 тысяч военных
Численность ВС России увеличили на 170 тысяч военных - РИА Новости, 01.12.2023
Численность ВС России увеличили на 170 тысяч военных
Предельную численность российских Вооруженных сил увеличили на 170 тысяч военных, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T21:06
2023-12-01T22:14
россия
безопасность
нато
сша
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Предельную численность российских Вооруженных сил увеличили на 170 тысяч военных, сообщили в Министерстве обороны."В соответствии с указом президента России от 29 ноября 2023 года предельная численность Вооруженных сил увеличена на 170 тысяч военнослужащих, до одного миллиона 320 тысяч военнослужащих", — говорится в заявлении.Отмечается, что этот процесс происходит поэтапно за счет россиян, желающих служить по контракту."В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено", — подчеркнули в ведомстве.Там пояснили, что наращивание численности вооруженных сил обусловлено ростом угроз для России, связанных с проведением спецоперации на Украине и продолжающимся расширением НАТО.Что касается Североатлантического альянса, то речь идет об увеличении блоком своего военного контингента у российских границ, а также развертывании им дополнительных средств ПВО и ударных вооружений."Наращивается потенциал тактических ядерных сил НАТО. США намерены до конца 2025 года заменить 200 устаревших ядерных авиабомб свободного падения, находящихся в Европе и Турции, на новую высокоточную версию", — добавили в министерстве.Таким образом, в нынешних условиях дополнительное наращивание боевого состава и численности российских войск — это адекватная реакция на агрессивную деятельность альянса, резюмировали в Минобороны.
https://ria.ru/20231130/putin-1912999885.html
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
https://ria.ru/20231129/drony-1912770598.html
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россия, безопасность, нато, сша, европа, украина
Россия, Безопасность, НАТО, США, Европа, Украина
Численность ВС России увеличили на 170 тысяч военных

Минобороны: численность ВС России увеличили до одного миллиона 320 тысяч военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Предельную численность российских Вооруженных сил увеличили на 170 тысяч военных, сообщили в Министерстве обороны.
"В соответствии с указом президента России от 29 ноября 2023 года предельная численность Вооруженных сил увеличена на 170 тысяч военнослужащих, до одного миллиона 320 тысяч военнослужащих", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что этот процесс происходит поэтапно за счет россиян, желающих служить по контракту.
"В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено", — подчеркнули в ведомстве.
Там пояснили, что наращивание численности вооруженных сил обусловлено ростом угроз для России, связанных с проведением спецоперации на Украине и продолжающимся расширением НАТО.
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Что касается Североатлантического альянса, то речь идет об увеличении блоком своего военного контингента у российских границ, а также развертывании им дополнительных средств ПВО и ударных вооружений.
"Наращивается потенциал тактических ядерных сил НАТО. США намерены до конца 2025 года заменить 200 устаревших ядерных авиабомб свободного падения, находящихся в Европе и Турции, на новую высокоточную версию", — добавили в министерстве.
Таким образом, в нынешних условиях дополнительное наращивание боевого состава и численности российских войск — это адекватная реакция на агрессивную деятельность альянса, резюмировали в Минобороны.
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