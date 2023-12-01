https://ria.ru/20231201/oborona-1913272052.html
Численность ВС России увеличили на 170 тысяч военных
Численность ВС России увеличили на 170 тысяч военных - РИА Новости, 01.12.2023
Численность ВС России увеличили на 170 тысяч военных
Предельную численность российских Вооруженных сил увеличили на 170 тысяч военных, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T21:06
2023-12-01T21:06
2023-12-01T22:14
россия
безопасность
нато
сша
европа
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_a3587379fbf0630c6cfa89c8586bd675.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Предельную численность российских Вооруженных сил увеличили на 170 тысяч военных, сообщили в Министерстве обороны."В соответствии с указом президента России от 29 ноября 2023 года предельная численность Вооруженных сил увеличена на 170 тысяч военнослужащих, до одного миллиона 320 тысяч военнослужащих", — говорится в заявлении.Отмечается, что этот процесс происходит поэтапно за счет россиян, желающих служить по контракту."В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено", — подчеркнули в ведомстве.Там пояснили, что наращивание численности вооруженных сил обусловлено ростом угроз для России, связанных с проведением спецоперации на Украине и продолжающимся расширением НАТО.Что касается Североатлантического альянса, то речь идет об увеличении блоком своего военного контингента у российских границ, а также развертывании им дополнительных средств ПВО и ударных вооружений."Наращивается потенциал тактических ядерных сил НАТО. США намерены до конца 2025 года заменить 200 устаревших ядерных авиабомб свободного падения, находящихся в Европе и Турции, на новую высокоточную версию", — добавили в министерстве.Таким образом, в нынешних условиях дополнительное наращивание боевого состава и численности российских войск — это адекватная реакция на агрессивную деятельность альянса, резюмировали в Минобороны.
https://ria.ru/20231130/putin-1912999885.html
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
https://ria.ru/20231129/drony-1912770598.html
россия
сша
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, нато, сша, европа, украина
Россия, Безопасность, НАТО, США, Европа, Украина
Численность ВС России увеличили на 170 тысяч военных
Минобороны: численность ВС России увеличили до одного миллиона 320 тысяч военных
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Предельную численность российских Вооруженных сил увеличили на 170 тысяч военных, сообщили в Министерстве обороны.
"В соответствии с указом президента России от 29 ноября 2023 года предельная численность Вооруженных сил увеличена на 170 тысяч военнослужащих, до одного миллиона 320 тысяч военнослужащих", — говорится в заявлении.
The Economist: Россия побеждает в конфликте на Украине
Отмечается, что этот процесс происходит поэтапно за счет россиян, желающих служить по контракту.
"В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено", — подчеркнули в ведомстве.
Там пояснили, что наращивание численности вооруженных сил обусловлено ростом угроз для России, связанных с проведением спецоперации на Украине
и продолжающимся расширением НАТО
.
Что будет, если Россия победит? — спрашивает немецкая газета Zeit
Что касается Североатлантического альянса, то речь идет об увеличении блоком своего военного контингента у российских границ, а также развертывании им дополнительных средств ПВО и ударных вооружений.
"Наращивается потенциал тактических ядерных сил НАТО. США
намерены до конца 2025 года заменить 200 устаревших ядерных авиабомб свободного падения, находящихся в Европе и Турции
, на новую высокоточную версию", — добавили в министерстве.
Таким образом, в нынешних условиях дополнительное наращивание боевого состава и численности российских войск — это адекватная реакция на агрессивную деятельность альянса, резюмировали в Минобороны.
Как в "Звездных войнах". Новое российское оружие вызвало шок в США