https://ria.ru/20231201/oborona-1913272052.html

Численность ВС России увеличили на 170 тысяч военных

Численность ВС России увеличили на 170 тысяч военных - РИА Новости, 01.12.2023

Численность ВС России увеличили на 170 тысяч военных

Предельную численность российских Вооруженных сил увеличили на 170 тысяч военных, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T21:06

2023-12-01T21:06

2023-12-01T22:14

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Предельную численность российских Вооруженных сил увеличили на 170 тысяч военных, сообщили в Министерстве обороны."В соответствии с указом президента России от 29 ноября 2023 года предельная численность Вооруженных сил увеличена на 170 тысяч военнослужащих, до одного миллиона 320 тысяч военнослужащих", — говорится в заявлении.Отмечается, что этот процесс происходит поэтапно за счет россиян, желающих служить по контракту."В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено", — подчеркнули в ведомстве.Там пояснили, что наращивание численности вооруженных сил обусловлено ростом угроз для России, связанных с проведением спецоперации на Украине и продолжающимся расширением НАТО.Что касается Североатлантического альянса, то речь идет об увеличении блоком своего военного контингента у российских границ, а также развертывании им дополнительных средств ПВО и ударных вооружений."Наращивается потенциал тактических ядерных сил НАТО. США намерены до конца 2025 года заменить 200 устаревших ядерных авиабомб свободного падения, находящихся в Европе и Турции, на новую высокоточную версию", — добавили в министерстве.Таким образом, в нынешних условиях дополнительное наращивание боевого состава и численности российских войск — это адекватная реакция на агрессивную деятельность альянса, резюмировали в Минобороны.

https://ria.ru/20231130/putin-1912999885.html

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

https://ria.ru/20231129/drony-1912770598.html

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россия, безопасность, нато, сша, европа, украина