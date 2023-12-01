https://ria.ru/20231201/nato-1913051053.html

В Европе признали, что про Россию и Украину стали говорить иначе

В Европе признали, что про Россию и Украину стали говорить иначе - РИА Новости, 01.12.2023

В Европе признали, что про Россию и Украину стали говорить иначе

Планы НАТО по созданию "щита" над Украиной нереализуемы из-за успехов российской армии, заявил чешский политолог Владимир Баар в интервью iROZHLAS. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T02:06

2023-12-01T02:06

2023-12-01T02:06

в мире

украина

россия

европа

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722808_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_94e8f289320ed7b913f59ca4864da6a9.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Планы НАТО по созданию "щита" над Украиной нереализуемы из-за успехов российской армии, заявил чешский политолог Владимир Баар в интервью iROZHLAS."Из последних сообщений мы видим, что Украина уступает России. У России есть крайне развитая воздушная оборона, которая сбивает подавляющее большинство украинских дронов, а Украине этого не удается на сто процентов", — высказался эксперт.Баар также добавил, что решение НАТО о создании защитного купола над Украиной несвоевременно, так как, по его мнению, договариваться нужно было "еще давно, а не обсуждать этот вопрос только сейчас".Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231201/drony-1913049743.html

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, европа, нато