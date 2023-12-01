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В Европе признали, что про Россию и Украину стали говорить иначе
В Европе признали, что про Россию и Украину стали говорить иначе - РИА Новости, 01.12.2023
В Европе признали, что про Россию и Украину стали говорить иначе
Планы НАТО по созданию "щита" над Украиной нереализуемы из-за успехов российской армии, заявил чешский политолог Владимир Баар в интервью iROZHLAS. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T02:06
2023-12-01T02:06
2023-12-01T02:06
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Планы НАТО по созданию "щита" над Украиной нереализуемы из-за успехов российской армии, заявил чешский политолог Владимир Баар в интервью iROZHLAS."Из последних сообщений мы видим, что Украина уступает России. У России есть крайне развитая воздушная оборона, которая сбивает подавляющее большинство украинских дронов, а Украине этого не удается на сто процентов", — высказался эксперт.Баар также добавил, что решение НАТО о создании защитного купола над Украиной несвоевременно, так как, по его мнению, договариваться нужно было "еще давно, а не обсуждать этот вопрос только сейчас".Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, россия, европа, нато
В мире, Украина, Россия, Европа, НАТО
В Европе признали, что про Россию и Украину стали говорить иначе
Политолог Баар: щит НАТО над Украиной не поможет из-за превосходства России