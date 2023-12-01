https://ria.ru/20231201/meditsina-1913266265.html

Мобильные медбригады спасли сотни жизней, заявил глава Якутии

Мобильные медбригады спасли сотни жизней, заявил глава Якутии - РИА Новости, 01.12.2023

Мобильные медбригады спасли сотни жизней, заявил глава Якутии

В зоне действия мобильных бригад врачей Якутии находятся 70 тысяч человек, они спасли уже сотни жизней, сообщил глава республики Айсен Николаев на полях II... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T20:12

2023-12-01T20:12

2023-12-01T20:12

республика саха (якутия)

айсен николаев

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В зоне действия мобильных бригад врачей Якутии находятся 70 тысяч человек, они спасли уже сотни жизней, сообщил глава республики Айсен Николаев на полях II Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение 2023". "С этого года у нас в Якутии работают так называемые арктические мобильные бригады врачей, которые на постоянной основе выезжая в самые труднодоступные территории, должны охватить всех жителей медицинскими осмотрами, диспансеризацией, профилактикой, заниматься выявлением заболеваний, оказанием различных медицинских услуг для наших жителей. В зоне действия наших мобильных бригад в Арктике живет порядка 70 тысяч человек, из них уже половина была охвачена медицинскими наблюдениями", - сказал Николаев. Он добавил, что "мобильные доктора" поставили почти 20% новых диагнозов, о которых люди ранее не знали. Причем, в некоторых случаях это крайне опасные болезни. "Поэтому сегодня можно уже смело говорить о сотнях спасенных жизней благодаря этой системе. И эта система будет развиваться дальше. Сейчас мы уже ставим вопрос, чтобы на базе наших врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов создавать высокотехнологичные мини-поликлиники, где на месте можно будет предоставлять ряд медицинских услуг и лечить людей, чтобы не обязательно человека вытаскивать в районные больницы или медучреждения города Якутска", - добавил глава Якутии. Николаев подчеркнул, что это очень хорошая практика, которой уже интересуются многие северные регионы. "Я считаю, что именно за такой комплексной программой, которая будет доходить до каждого человека, будущее", - резюмировал он. Второй национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 1 и 2 декабря.

https://ria.ru/20231201/yakutiya-1913264957.html

https://ria.ru/20231201/zdorove-1913264652.html

республика саха (якутия)

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айсен николаев, республика саха (якутия)