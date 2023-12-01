https://ria.ru/20231201/mechet-1913079114.html

Аксенов назвал дату первого богослужения в Соборной мечети Крыма

Аксенов назвал дату первого богослужения в Соборной мечети Крыма - РИА Новости, 01.12.2023

Аксенов назвал дату первого богослужения в Соборной мечети Крыма

Первое богослужение в возведенной в Крыму Соборной мечети пройдет уже 8 декабря, в ближайшее время будет определена дата проведения ее торжественного открытия,... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T09:30

2023-12-01T09:30

2023-12-01T09:30

религия

симферополь

республика крым

сергей аксенов (политик)

религия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Первое богослужение в возведенной в Крыму Соборной мечети пройдет уже 8 декабря, в ближайшее время будет определена дата проведения ее торжественного открытия, а также дата торжественного освящения воссозданного кафедрального Александро-Невского собора в Симферополе, сообщил глава региона Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму". "Служба (богослужение) там (в Соборной мечети) будет проведена, предварительно, 8 декабря. С датой открытия определимся до первой службы, определим формат, наметим план и скажем, когда это состоится и в каком виде. Чтобы сделать открытие торжественным и масштабным, мы хотели пригласить священнослужителей из других республик нашей большой страны", - сказал Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму" о строительстве мечети, решение о возведении которой принял президент страны. Глава Крыма также напомнил о завершении строительства под патронатом главы государства кафедрального Александро-Невского собора в Симферополе, в котором еще должна состояться церемония торжественного освящения. Сроки мероприятий будут определены в ближайшее время. "И мечеть, и собор являются украшением российского Крыма, а также символом межрелигиозного и межнационального согласия на полуострове", - добавил Аксенов. Мечеть "Джума Джами", которую начали строить в апреле 2017 года, находится на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Мечеть представляет собой основное здание размером 37 на 37 метров с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Основное здание мечети сможет вместить более 3 тысяч верующих. Строительство мечети во время пандемии замораживалось, активные работы возобновились в 2022 году. Инвестором строительства Соборной мечети выступает некоммерческая организация "Фонд поддержки социально-культурных проектов", заказчиком - Духовное управление мусульман Республики Крым и города Севастополя. Кафедральный Александро-Невский собор был построен и освящен в центре Симферополя в 1829 году, в 1930 году был взорван. Работы по воссозданию храма ведутся с 2003 года. 31 июля 2009 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил освящение пяти купольных крестов для строящегося кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского. С 2014 года он возводился под патронатом президента России. Общая площадь собора - 2050 квадратных метров.

https://ria.ru/20231122/mitropolit-1911112862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

симферополь, республика крым, сергей аксенов (политик), религия