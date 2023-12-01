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Глава МИД Германии заявила, что ХАМАС придется сложить оружие - РИА Новости, 01.12.2023
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13:52 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/khamas-1913165855.html
Глава МИД Германии заявила, что ХАМАС придется сложить оружие
Глава МИД Германии заявила, что ХАМАС придется сложить оружие - РИА Новости, 01.12.2023
Глава МИД Германии заявила, что ХАМАС придется сложить оружие
Для урегулирования палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств, ХАМАС необходимо будет сложить оружие, заявила в пятницу министр... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:52
2023-12-01T13:52
в мире
германия
анналена бербок
хамас
палестина
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Для урегулирования палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств, ХАМАС необходимо будет сложить оружие, заявила в пятницу министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. "Безопасность Израиля возможна лишь в том случае, если у палестинцев также будут перспективы на будущее", - сказала Бербок, чьи слова приводятся в разосланном сообщении пресс-службы германского внешнеполитического ведомства. Однако для реализации решения о "двух государствах" необходимо будет удостовериться, что ХАМАС не сможет перегруппироваться заново и представлять экзистенциальную угрозу для Израиля, считает министр. "Конечно, это также будет означать, что ХАМАС придется сложить оружие", - подчеркнула она. На фоне вновь начавшихся боевых действий, Бербок снова призвала к продлению гуманитарного перемирия. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено. Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась. В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
https://ria.ru/20231119/mechty-1910436862.html
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в мире, германия, анналена бербок, хамас, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Германия, Анналена Бербок, ХАМАС, Палестина, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава МИД Германии заявила, что ХАМАС придется сложить оружие

Бербок: для урегулирования конфликта ХАМАС придется сложить оружие

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Для урегулирования палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств, ХАМАС необходимо будет сложить оружие, заявила в пятницу министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
"Безопасность Израиля возможна лишь в том случае, если у палестинцев также будут перспективы на будущее", - сказала Бербок, чьи слова приводятся в разосланном сообщении пресс-службы германского внешнеполитического ведомства.
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19 ноября, 19:47
Однако для реализации решения о "двух государствах" необходимо будет удостовериться, что ХАМАС не сможет перегруппироваться заново и представлять экзистенциальную угрозу для Израиля, считает министр. "Конечно, это также будет означать, что ХАМАС придется сложить оружие", - подчеркнула она. На фоне вновь начавшихся боевых действий, Бербок снова призвала к продлению гуманитарного перемирия.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено.
Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась. В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Разрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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23 ноября, 08:00
 
В миреГерманияАнналена БербокХАМАСПалестинаИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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