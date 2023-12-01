https://ria.ru/20231201/khamas-1913165855.html

Глава МИД Германии заявила, что ХАМАС придется сложить оружие

Глава МИД Германии заявила, что ХАМАС придется сложить оружие - РИА Новости, 01.12.2023

Глава МИД Германии заявила, что ХАМАС придется сложить оружие

Для урегулирования палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств, ХАМАС необходимо будет сложить оружие, заявила в пятницу министр... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:52

2023-12-01T13:52

2023-12-01T13:52

в мире

германия

анналена бербок

хамас

палестина

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892138011_0:224:2902:1856_1920x0_80_0_0_73c61acd0b5fbd4c595d40a913b0af04.jpg

БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Для урегулирования палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств, ХАМАС необходимо будет сложить оружие, заявила в пятницу министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. "Безопасность Израиля возможна лишь в том случае, если у палестинцев также будут перспективы на будущее", - сказала Бербок, чьи слова приводятся в разосланном сообщении пресс-службы германского внешнеполитического ведомства. Однако для реализации решения о "двух государствах" необходимо будет удостовериться, что ХАМАС не сможет перегруппироваться заново и представлять экзистенциальную угрозу для Израиля, считает министр. "Конечно, это также будет означать, что ХАМАС придется сложить оружие", - подчеркнула она. На фоне вновь начавшихся боевых действий, Бербок снова призвала к продлению гуманитарного перемирия. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено. Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась. В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.

https://ria.ru/20231119/mechty-1910436862.html

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

германия

палестина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, анналена бербок, хамас, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году