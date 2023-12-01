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СМИ: Израиль планирует, что операция против ХАМАС продлится год или более - РИА Новости, 01.12.2023
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14:32 01.12.2023 (обновлено: 15:22 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/izrail-1913181414.html
СМИ: Израиль планирует, что операция против ХАМАС продлится год или более
СМИ: Израиль планирует, что операция против ХАМАС продлится год или более - РИА Новости, 01.12.2023
СМИ: Израиль планирует, что операция против ХАМАС продлится год или более
Израиль планирует, что операция против палестинского движения ХАМАС продлится год или более, при этом наиболее интенсивная фаза наземной операции пройдет в... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:32
2023-12-01T15:22
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Израиль планирует, что операция против палестинского движения ХАМАС продлится год или более, при этом наиболее интенсивная фаза наземной операции пройдет в начале 2024 года, сообщило в пятницу издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планом подготовки операции.В четверг издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что США и Израиль уже несколько недель ведут переговоры о возможной операции армии обороны Израиля на юге сектора Газа, при этом Вашингтон пока не дал окончательное согласие на ее проведение."Израиль планирует, что кампания против ХАМАС продлится год или более, а наиболее интенсивная фаза наземного наступления продлится в начале 2024 года", - говорится в сообщении издания.По данным издания, наземная операция возможно займет еще несколько месяцев и продлится в следующем году."Речь идет не о неделях", - сообщил один из собеседников издания, знакомый с обсуждением плана между США и Израилем.Как отмечает издание, многоэтапная стратегия армии Израиля предполагает, что расположенные на севере палестинского анклава войска неизбежно пробьются вглубь на юг сектора Газа.В пятницу утром в ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа."Израиль планирует, что кампания против ХАМАС продлится год или более, а наиболее интенсивная фаза наземного наступления продлится в начале 2024 года", - говорится в сообщении издания.Как отмечает издание, многоэтапная стратегия армии Израиля предполагает, что расположенные на севере палестинского анклава войска неизбежно пробьются вглубь на юг сектора Газа.В пятницу утром в ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
СМИ: Израиль планирует, что операция против ХАМАС продлится год или более

FT: Израиль планирует, что операция против ХАМАС продлится год или более

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Израиль планирует, что операция против палестинского движения ХАМАС продлится год или более, при этом наиболее интенсивная фаза наземной операции пройдет в начале 2024 года, сообщило в пятницу издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планом подготовки операции.
В четверг издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что США и Израиль уже несколько недель ведут переговоры о возможной операции армии обороны Израиля на юге сектора Газа, при этом Вашингтон пока не дал окончательное согласие на ее проведение.
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"Израиль планирует, что кампания против ХАМАС продлится год или более, а наиболее интенсивная фаза наземного наступления продлится в начале 2024 года", - говорится в сообщении издания.
По данным издания, наземная операция возможно займет еще несколько месяцев и продлится в следующем году.
"Речь идет не о неделях", - сообщил один из собеседников издания, знакомый с обсуждением плана между США и Израилем.
Как отмечает издание, многоэтапная стратегия армии Израиля предполагает, что расположенные на севере палестинского анклава войска неизбежно пробьются вглубь на юг сектора Газа.
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В пятницу утром в ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
"Израиль планирует, что кампания против ХАМАС продлится год или более, а наиболее интенсивная фаза наземного наступления продлится в начале 2024 года", - говорится в сообщении издания.
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Как отмечает издание, многоэтапная стратегия армии Израиля предполагает, что расположенные на севере палестинского анклава войска неизбежно пробьются вглубь на юг сектора Газа.
В пятницу утром в ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСША
 
 
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