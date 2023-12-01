https://ria.ru/20231201/izrail-1913181414.html

СМИ: Израиль планирует, что операция против ХАМАС продлится год или более

СМИ: Израиль планирует, что операция против ХАМАС продлится год или более - РИА Новости, 01.12.2023

СМИ: Израиль планирует, что операция против ХАМАС продлится год или более

Израиль планирует, что операция против палестинского движения ХАМАС продлится год или более, при этом наиболее интенсивная фаза наземной операции пройдет в... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:32

2023-12-01T14:32

2023-12-01T15:22

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Израиль планирует, что операция против палестинского движения ХАМАС продлится год или более, при этом наиболее интенсивная фаза наземной операции пройдет в начале 2024 года, сообщило в пятницу издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планом подготовки операции.В четверг издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что США и Израиль уже несколько недель ведут переговоры о возможной операции армии обороны Израиля на юге сектора Газа, при этом Вашингтон пока не дал окончательное согласие на ее проведение."Израиль планирует, что кампания против ХАМАС продлится год или более, а наиболее интенсивная фаза наземного наступления продлится в начале 2024 года", - говорится в сообщении издания.По данным издания, наземная операция возможно займет еще несколько месяцев и продлится в следующем году."Речь идет не о неделях", - сообщил один из собеседников издания, знакомый с обсуждением плана между США и Израилем.Как отмечает издание, многоэтапная стратегия армии Израиля предполагает, что расположенные на севере палестинского анклава войска неизбежно пробьются вглубь на юг сектора Газа.В пятницу утром в ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа."Израиль планирует, что кампания против ХАМАС продлится год или более, а наиболее интенсивная фаза наземного наступления продлится в начале 2024 года", - говорится в сообщении издания.Как отмечает издание, многоэтапная стратегия армии Израиля предполагает, что расположенные на севере палестинского анклава войска неизбежно пробьются вглубь на юг сектора Газа.В пятницу утром в ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша