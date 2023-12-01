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После операции Израиля в Газе начнется период "стабилизации", пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2023
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15:54 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/gaza-1913210928.html
После операции Израиля в Газе начнется период "стабилизации", пишут СМИ
После операции Израиля в Газе начнется период "стабилизации", пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2023
После операции Израиля в Газе начнется период "стабилизации", пишут СМИ
После интенсивной фазы операции Израиля в секторе Газе будет период "стабилизации", будут ли израильские силы присутствовать в анклаве в это время, не известно, РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:54
2023-12-01T15:54
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. После интенсивной фазы операции Израиля в секторе Газе будет период "стабилизации", будут ли израильские силы присутствовать в анклаве в это время, не известно, сообщило в пятницу издание Financial Times со ссылкой на источники. Как сообщало Financial Times, Израиль планирует, что операция против палестинского движения ХАМАС продлится год или более, при этом наиболее интенсивная фаза наземной операции придется на начало 2024 года. "Будет переходный и стабилизационный период пониженной военной интенсивности, который может продлиться до конца 2024 года", - пишет издание, отмечая, что пока не понятно, будут ли израильские военные присутствовать в это время в анклаве. Как предполагает один из израильских чиновников, в отличие от предыдущих операций, у этой не будет четкого завершения. "Судья не просвистит в свисток об окончании", - сказал он. В пятницу утром в ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
После операции Израиля в Газе начнется период "стабилизации", пишут СМИ

FT: после интенсивной фазы операции Израиля в Газе начнется период стабилизации

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. После интенсивной фазы операции Израиля в секторе Газе будет период "стабилизации", будут ли израильские силы присутствовать в анклаве в это время, не известно, сообщило в пятницу издание Financial Times со ссылкой на источники.
Как сообщало Financial Times, Израиль планирует, что операция против палестинского движения ХАМАС продлится год или более, при этом наиболее интенсивная фаза наземной операции придется на начало 2024 года.
«
"Будет переходный и стабилизационный период пониженной военной интенсивности, который может продлиться до конца 2024 года", - пишет издание, отмечая, что пока не понятно, будут ли израильские военные присутствовать в это время в анклаве.
Как предполагает один из израильских чиновников, в отличие от предыдущих операций, у этой не будет четкого завершения. "Судья не просвистит в свисток об окончании", - сказал он.
В пятницу утром в ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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