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После операции Израиля в Газе начнется период "стабилизации", пишут СМИ

После операции Израиля в Газе начнется период "стабилизации", пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2023

После операции Израиля в Газе начнется период "стабилизации", пишут СМИ

После интенсивной фазы операции Израиля в секторе Газе будет период "стабилизации", будут ли израильские силы присутствовать в анклаве в это время, не известно, РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:54

2023-12-01T15:54

2023-12-01T15:54

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. После интенсивной фазы операции Израиля в секторе Газе будет период "стабилизации", будут ли израильские силы присутствовать в анклаве в это время, не известно, сообщило в пятницу издание Financial Times со ссылкой на источники. Как сообщало Financial Times, Израиль планирует, что операция против палестинского движения ХАМАС продлится год или более, при этом наиболее интенсивная фаза наземной операции придется на начало 2024 года. "Будет переходный и стабилизационный период пониженной военной интенсивности, который может продлиться до конца 2024 года", - пишет издание, отмечая, что пока не понятно, будут ли израильские военные присутствовать в это время в анклаве. Как предполагает один из израильских чиновников, в отличие от предыдущих операций, у этой не будет четкого завершения. "Судья не просвистит в свисток об окончании", - сказал он. В пятницу утром в ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году