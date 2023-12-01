https://ria.ru/20231201/gaza-1913136095.html

Генсек ООН сожалеет о возобновлении военных операций в секторе Газа

Генсек ООН сожалеет о возобновлении военных операций в секторе Газа - РИА Новости, 01.12.2023

Генсек ООН сожалеет о возобновлении военных операций в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что глубоко сожалеет о возобновлении военных операций в секторе Газа и надеется, что перемирие между Израилем и палестинским РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:50

2023-12-01T12:50

2023-12-01T13:10

в мире

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

антониу гутерреш

хамас

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что глубоко сожалеет о возобновлении военных операций в секторе Газа и надеется, что перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС удастся возобновить."Я глубоко сожалею, что военные операции возобновились в секторе Газа. Я все еще надеюсь, что удастся возобновить ранее установленное перемирие", - написал Гутерреш в своем аккаунте в соцсети Х.Как заявил генсек ООН, возобновление боевых действий в секторе Газа лишь показывает важность установления истинного гуманитарного прекращения огня.В пятницу утром в ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.

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в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, антониу гутерреш, хамас