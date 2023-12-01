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Руденя: в Верхневолжье реализуют демографический проект "Здравствуй, мама" - РИА Новости, 01.12.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
18:58 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/demografiya-1913257569.html
Руденя: в Верхневолжье реализуют демографический проект "Здравствуй, мама"
Руденя: в Верхневолжье реализуют демографический проект "Здравствуй, мама" - РИА Новости, 01.12.2023
Руденя: в Верхневолжье реализуют демографический проект "Здравствуй, мама"
В Тверской области реализуют демографический проект "Здравствуй, мама", сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T18:58
2023-12-01T18:58
тверская область
игорь руденя
демография
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ТВЕРЬ, 1 дек – РИА Новости. В Тверской области реализуют демографический проект "Здравствуй, мама", сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Глава региона в прямом эфире телеканала "Россия24. Тверь" сообщил, что проект "Здравствуй, мама" направлен на повышение рождаемости и помощь беременным женщинам. Руденя отметил, что решение о реализации проекта в Тверской области принято по итогам его встречи с президентом благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Женщины за жизнь" Натальей Москвитиной, которая состоялась 15 ноября 2023 года. "В ближайшее время будет открыт филиал фонда. Планируем активное сотрудничество в части модернизации женских консультаций, также будем вести профилактическую и просветительскую работу для поддержки будущих мам", – рассказал в эфире Руденя.
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игорь руденя, демография
Тверская область, Игорь Руденя, Демография

Руденя: в Верхневолжье реализуют демографический проект "Здравствуй, мама"

© Фото : правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время прямого эфира телеканала "Россия24.Тверь"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время прямого эфира телеканала Россия24.Тверь - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время прямого эфира телеканала "Россия24.Тверь"
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 1 дек – РИА Новости. В Тверской области реализуют демографический проект "Здравствуй, мама", сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
Глава региона в прямом эфире телеканала "Россия24. Тверь" сообщил, что проект "Здравствуй, мама" направлен на повышение рождаемости и помощь беременным женщинам.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по газификации - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Руденя поставил задачи по газификации Тверской области
29 ноября, 17:14
Руденя отметил, что решение о реализации проекта в Тверской области принято по итогам его встречи с президентом благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Женщины за жизнь" Натальей Москвитиной, которая состоялась 15 ноября 2023 года.
"В ближайшее время будет открыт филиал фонда. Планируем активное сотрудничество в части модернизации женских консультаций, также будем вести профилактическую и просветительскую работу для поддержки будущих мам", – рассказал в эфире Руденя.
 
Тверская областьИгорь РуденяДемография
 
 
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