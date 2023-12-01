https://ria.ru/20231201/demografiya-1913257569.html

Руденя: в Верхневолжье реализуют демографический проект "Здравствуй, мама"

Руденя: в Верхневолжье реализуют демографический проект "Здравствуй, мама" - РИА Новости, 01.12.2023

Руденя: в Верхневолжье реализуют демографический проект "Здравствуй, мама"

В Тверской области реализуют демографический проект "Здравствуй, мама", сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T18:58

2023-12-01T18:58

2023-12-01T18:58

тверская область

игорь руденя

демография

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ТВЕРЬ, 1 дек – РИА Новости. В Тверской области реализуют демографический проект "Здравствуй, мама", сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Глава региона в прямом эфире телеканала "Россия24. Тверь" сообщил, что проект "Здравствуй, мама" направлен на повышение рождаемости и помощь беременным женщинам. Руденя отметил, что решение о реализации проекта в Тверской области принято по итогам его встречи с президентом благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Женщины за жизнь" Натальей Москвитиной, которая состоялась 15 ноября 2023 года. "В ближайшее время будет открыт филиал фонда. Планируем активное сотрудничество в части модернизации женских консультаций, также будем вести профилактическую и просветительскую работу для поддержки будущих мам", – рассказал в эфире Руденя.

https://ria.ru/20231129/gazifikatsiya-1912700889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, демография