https://ria.ru/20231201/demografiya-1913257569.html
Руденя: в Верхневолжье реализуют демографический проект "Здравствуй, мама"
Руденя: в Верхневолжье реализуют демографический проект "Здравствуй, мама" - РИА Новости, 01.12.2023
Руденя: в Верхневолжье реализуют демографический проект "Здравствуй, мама"
В Тверской области реализуют демографический проект "Здравствуй, мама", сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T18:58
2023-12-01T18:58
2023-12-01T18:58
тверская область
игорь руденя
демография
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ТВЕРЬ, 1 дек – РИА Новости. В Тверской области реализуют демографический проект "Здравствуй, мама", сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Глава региона в прямом эфире телеканала "Россия24. Тверь" сообщил, что проект "Здравствуй, мама" направлен на повышение рождаемости и помощь беременным женщинам. Руденя отметил, что решение о реализации проекта в Тверской области принято по итогам его встречи с президентом благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Женщины за жизнь" Натальей Москвитиной, которая состоялась 15 ноября 2023 года. "В ближайшее время будет открыт филиал фонда. Планируем активное сотрудничество в части модернизации женских консультаций, также будем вести профилактическую и просветительскую работу для поддержки будущих мам", – рассказал в эфире Руденя.
https://ria.ru/20231129/gazifikatsiya-1912700889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь руденя, демография
Тверская область, Игорь Руденя, Демография
ТВЕРЬ, 1 дек – РИА Новости. В Тверской области реализуют демографический проект "Здравствуй, мама", сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
Глава региона в прямом эфире телеканала "Россия24. Тверь" сообщил, что проект "Здравствуй, мама" направлен на повышение рождаемости и помощь беременным женщинам.
Руденя поставил задачи по газификации Тверской области
Руденя отметил, что решение о реализации проекта в Тверской области принято по итогам его встречи с президентом благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Женщины за жизнь" Натальей Москвитиной, которая состоялась 15 ноября 2023 года.
"В ближайшее время будет открыт филиал фонда. Планируем активное сотрудничество в части модернизации женских консультаций, также будем вести профилактическую и просветительскую работу для поддержки будущих мам", – рассказал в эфире Руденя
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