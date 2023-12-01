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Дагестан отправил в новые регионы более тысячи тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 01.12.2023
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Надежные люди
 
15:14 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/dagestan-1913195373.html
Дагестан отправил в новые регионы более тысячи тонн гуманитарного груза
Дагестан отправил в новые регионы более тысячи тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 01.12.2023
Дагестан отправил в новые регионы более тысячи тонн гуманитарного груза
Дагестанское отделение "Единой России" с начала проведения специальной военной операции (СВО) сформировало и отправило жителям новых регионов более 1150 тонн... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:14
2023-12-01T15:14
надежные люди
сергей меликов
единая россия
общество
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МАХАЧКАЛА, 1 дек - РИА Новости. Дагестанское отделение "Единой России" с начала проведения специальной военной операции (СВО) сформировало и отправило жителям новых регионов более 1150 тонн гуманитарной помощи, военнослужащим – свыше 210 тонн, сообщил глава республики Сергей Меликов в пятницу на конференции регионального отделения партии. "С первых дней начала проведения СВО реготделение партии формирует и отправляет гуманитарные грузы для военнослужащих и жителей новых территорий. На сегодняшний день общий вес отгруженной гуманитарной помощи от партии для гражданского населения составляет более 1150 тонн, для военных – более 210 тонн", – приводит слова Меликова пресс-служба реготделения. Также он отметил, что Дагестан – единственный регион, который довел отдельными спецбортами гуманитарную помощь до жителей сектора Газа. "Наш народ всегда готов оказать помощь в любой ситуации тем, кто в ней нуждается", – заявил глава республики.
https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html
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сергей меликов, единая россия, общество
Надежные люди, Сергей Меликов, Единая Россия, Общество
Дагестан отправил в новые регионы более тысячи тонн гуманитарного груза

Меликов: Дагестан отправил в новые регионы 1150 тонн гумпомощи с начала СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГуманитарный конвой из Дагестана прибыл в Бердянск
Гуманитарный конвой из Дагестана прибыл в Бердянск - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости
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Гуманитарный конвой из Дагестана прибыл в Бердянск
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МАХАЧКАЛА, 1 дек - РИА Новости. Дагестанское отделение "Единой России" с начала проведения специальной военной операции (СВО) сформировало и отправило жителям новых регионов более 1150 тонн гуманитарной помощи, военнослужащим – свыше 210 тонн, сообщил глава республики Сергей Меликов в пятницу на конференции регионального отделения партии.
«
"С первых дней начала проведения СВО реготделение партии формирует и отправляет гуманитарные грузы для военнослужащих и жителей новых территорий. На сегодняшний день общий вес отгруженной гуманитарной помощи от партии для гражданского населения составляет более 1150 тонн, для военных – более 210 тонн", – приводит слова Меликова пресс-служба реготделения.
Также он отметил, что Дагестан – единственный регион, который довел отдельными спецбортами гуманитарную помощь до жителей сектора Газа.
"Наш народ всегда готов оказать помощь в любой ситуации тем, кто в ней нуждается", – заявил глава республики.
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