https://ria.ru/20231201/dagestan-1913195373.html

Дагестан отправил в новые регионы более тысячи тонн гуманитарного груза

Дагестан отправил в новые регионы более тысячи тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 01.12.2023

Дагестан отправил в новые регионы более тысячи тонн гуманитарного груза

Дагестанское отделение "Единой России" с начала проведения специальной военной операции (СВО) сформировало и отправило жителям новых регионов более 1150 тонн... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:14

2023-12-01T15:14

2023-12-01T15:14

надежные люди

сергей меликов

единая россия

общество

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МАХАЧКАЛА, 1 дек - РИА Новости. Дагестанское отделение "Единой России" с начала проведения специальной военной операции (СВО) сформировало и отправило жителям новых регионов более 1150 тонн гуманитарной помощи, военнослужащим – свыше 210 тонн, сообщил глава республики Сергей Меликов в пятницу на конференции регионального отделения партии. "С первых дней начала проведения СВО реготделение партии формирует и отправляет гуманитарные грузы для военнослужащих и жителей новых территорий. На сегодняшний день общий вес отгруженной гуманитарной помощи от партии для гражданского населения составляет более 1150 тонн, для военных – более 210 тонн", – приводит слова Меликова пресс-служба реготделения. Также он отметил, что Дагестан – единственный регион, который довел отдельными спецбортами гуманитарную помощь до жителей сектора Газа. "Наш народ всегда готов оказать помощь в любой ситуации тем, кто в ней нуждается", – заявил глава республики.

https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей меликов, единая россия, общество