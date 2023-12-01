https://ria.ru/20231201/burya-1913231259.html
Землю накрыла сильная магнитная буря
Землю накрыла сильная магнитная буря - РИА Новости, 01.12.2023
Землю накрыла сильная магнитная буря
На Земле произошла сильная магнитная буря, следует из информации на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:06
2023-12-01T17:06
2023-12-01T17:58
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. На Земле произошла сильная магнитная буря, следует из информации на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.По данным ученых, буря уровня G3 началась на планете с 12:00 мск. Прогнозируется, что магнитосфера останется возбужденной до 18:00. Днем 2 декабря ожидается слабая магнитная буря (уровень G1).Как предупреждала сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина, эта буря может оказаться одной из сильнейших за год, а в небе над Москвой может появиться полярное сияние (но увидеть его можно только при ясной погоде).Люди во время сильных магнитных бурь могут, хотя и не обязательно, чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.
https://ria.ru/20231201/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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земля, общество
Землю накрыла сильная магнитная буря
Лаборатория солнечной астрономии сообщила о сильной магнитной буре на Земле
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
На Земле произошла сильная магнитная буря, следует из информации
на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
По данным ученых, буря уровня G3 началась на планете с 12:00 мск. Прогнозируется, что магнитосфера останется возбужденной до 18:00. Днем 2 декабря ожидается слабая магнитная буря (уровень G1).
Как предупреждала сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина, эта буря может оказаться одной из сильнейших за год, а в небе над Москвой может появиться полярное сияние (но увидеть его можно только при ясной погоде).
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.
Люди во время сильных магнитных бурь могут, хотя и не обязательно, чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.
Сбои техники и головные боли. Стоит ли бояться магнитных бурь