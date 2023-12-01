https://ria.ru/20231201/burya-1913231259.html

Землю накрыла сильная магнитная буря

Землю накрыла сильная магнитная буря - РИА Новости, 01.12.2023

Землю накрыла сильная магнитная буря

На Земле произошла сильная магнитная буря, следует из информации на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T17:06

2023-12-01T17:06

2023-12-01T17:58

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. На Земле произошла сильная магнитная буря, следует из информации на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.По данным ученых, буря уровня G3 началась на планете с 12:00 мск. Прогнозируется, что магнитосфера останется возбужденной до 18:00. Днем 2 декабря ожидается слабая магнитная буря (уровень G1).Как предупреждала сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина, эта буря может оказаться одной из сильнейших за год, а в небе над Москвой может появиться полярное сияние (но увидеть его можно только при ясной погоде).Люди во время сильных магнитных бурь могут, хотя и не обязательно, чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.

https://ria.ru/20231201/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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