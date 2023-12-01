https://ria.ru/20231201/avto-1913166105.html
Титов оценил перспективы выпуска китайских автомобилей в России
Титов оценил перспективы выпуска китайских автомобилей в России - РИА Новости, 01.12.2023
Титов оценил перспективы выпуска китайских автомобилей в России
Производить китайские автомобили в России выгоднее, чем просто их экспортировать из Китая, поэтому нужно стимулировать инвестиции в эту сферу, считает... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:53
2023-12-01T13:53
2023-12-01T13:53
экономика
россия
китай
борис титов
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
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ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Производить китайские автомобили в России выгоднее, чем просто их экспортировать из Китая, поэтому нужно стимулировать инвестиции в эту сферу, считает председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. "В рамках Комитета мы поддержали создание ассоциации китайских производителей автомобилей. Сегодня наша задача вместе с этой ассоциацией стимулировать инвестиции китайских автомобильных компаний в производство автомобилей в России. Потому что сегодня это намного выгоднее, чем просто экспортировать из Китая автомобили в Россию", - сказал Титов на пресс-конференции, организованной представительством медиагруппы "Россия сегодня" в Пекине. По его словам, Россия стала очень крупным рынком для Китая, поэтому, чтобы это сотрудничество было эффективным, производство - прибыльным, производить автомобили нужно в России. Титов во главе российской делегации с 29 ноября по 1 декабря находится с деловым визитом в Пекине, где 30 ноября прошло очередное пленарное заседание Комитета с участием китайской стороны.
https://ria.ru/20230919/avtomobili-1897124836.html
https://ria.ru/20230206/kitay-1849308589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, борис титов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
Экономика, Россия, Китай, Борис Титов, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития
Титов оценил перспективы выпуска китайских автомобилей в России
Титов: производить китайские автомобили в России выгоднее, чем ввозить из КНР
ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Производить китайские автомобили в России выгоднее, чем просто их экспортировать из Китая, поэтому нужно стимулировать инвестиции в эту сферу, считает председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"В рамках Комитета мы поддержали создание ассоциации китайских производителей автомобилей. Сегодня наша задача вместе с этой ассоциацией стимулировать инвестиции китайских автомобильных компаний в производство автомобилей в России. Потому что сегодня это намного выгоднее, чем просто экспортировать из Китая автомобили в Россию", - сказал Титов на пресс-конференции, организованной представительством медиагруппы "Россия сегодня" в Пекине.
Доля Китая в импорте автомобилей за восемь месяцев составила 92 процента
По его словам, Россия стала очень крупным рынком для Китая, поэтому, чтобы это сотрудничество было эффективным, производство - прибыльным, производить автомобили нужно в России.
Титов во главе российской делегации с 29 ноября по 1 декабря находится с деловым визитом в Пекине, где 30 ноября прошло очередное пленарное заседание Комитета с участием китайской стороны.
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