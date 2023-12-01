https://ria.ru/20231201/avto-1913166105.html

Титов оценил перспективы выпуска китайских автомобилей в России

Титов оценил перспективы выпуска китайских автомобилей в России - РИА Новости, 01.12.2023

Титов оценил перспективы выпуска китайских автомобилей в России

Производить китайские автомобили в России выгоднее, чем просто их экспортировать из Китая, поэтому нужно стимулировать инвестиции в эту сферу, считает... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:53

2023-12-01T13:53

2023-12-01T13:53

экономика

россия

китай

борис титов

российско-китайский комитет дружбы, мира и развития

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ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Производить китайские автомобили в России выгоднее, чем просто их экспортировать из Китая, поэтому нужно стимулировать инвестиции в эту сферу, считает председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. "В рамках Комитета мы поддержали создание ассоциации китайских производителей автомобилей. Сегодня наша задача вместе с этой ассоциацией стимулировать инвестиции китайских автомобильных компаний в производство автомобилей в России. Потому что сегодня это намного выгоднее, чем просто экспортировать из Китая автомобили в Россию", - сказал Титов на пресс-конференции, организованной представительством медиагруппы "Россия сегодня" в Пекине. По его словам, Россия стала очень крупным рынком для Китая, поэтому, чтобы это сотрудничество было эффективным, производство - прибыльным, производить автомобили нужно в России. Титов во главе российской делегации с 29 ноября по 1 декабря находится с деловым визитом в Пекине, где 30 ноября прошло очередное пленарное заседание Комитета с участием китайской стороны.

https://ria.ru/20230919/avtomobili-1897124836.html

https://ria.ru/20230206/kitay-1849308589.html

россия

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, борис титов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития