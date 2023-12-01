Рейтинг@Mail.ru
Титов оценил перспективы выпуска китайских автомобилей в России - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/avto-1913166105.html
Титов оценил перспективы выпуска китайских автомобилей в России
Титов оценил перспективы выпуска китайских автомобилей в России - РИА Новости, 01.12.2023
Титов оценил перспективы выпуска китайских автомобилей в России
Производить китайские автомобили в России выгоднее, чем просто их экспортировать из Китая, поэтому нужно стимулировать инвестиции в эту сферу, считает... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:53
2023-12-01T13:53
экономика
россия
китай
борис титов
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892218240_0:86:2998:1772_1920x0_80_0_0_6299d04860cc57b1530b7d259831d9ac.jpg
ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Производить китайские автомобили в России выгоднее, чем просто их экспортировать из Китая, поэтому нужно стимулировать инвестиции в эту сферу, считает председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. "В рамках Комитета мы поддержали создание ассоциации китайских производителей автомобилей. Сегодня наша задача вместе с этой ассоциацией стимулировать инвестиции китайских автомобильных компаний в производство автомобилей в России. Потому что сегодня это намного выгоднее, чем просто экспортировать из Китая автомобили в Россию", - сказал Титов на пресс-конференции, организованной представительством медиагруппы "Россия сегодня" в Пекине. По его словам, Россия стала очень крупным рынком для Китая, поэтому, чтобы это сотрудничество было эффективным, производство - прибыльным, производить автомобили нужно в России. Титов во главе российской делегации с 29 ноября по 1 декабря находится с деловым визитом в Пекине, где 30 ноября прошло очередное пленарное заседание Комитета с участием китайской стороны.
https://ria.ru/20230919/avtomobili-1897124836.html
https://ria.ru/20230206/kitay-1849308589.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892218240_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ce5e258155854af69110363fafd300b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, борис титов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
Экономика, Россия, Китай, Борис Титов, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития
Титов оценил перспективы выпуска китайских автомобилей в России

Титов: производить китайские автомобили в России выгоднее, чем ввозить из КНР

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРазгрузка автомобилей, прибывших грузовым судном из Китая, во Владивостокском морском торговом порту
Разгрузка автомобилей, прибывших грузовым судном из Китая, во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Разгрузка автомобилей, прибывших грузовым судном из Китая, во Владивостокском морском торговом порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Производить китайские автомобили в России выгоднее, чем просто их экспортировать из Китая, поэтому нужно стимулировать инвестиции в эту сферу, считает председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"В рамках Комитета мы поддержали создание ассоциации китайских производителей автомобилей. Сегодня наша задача вместе с этой ассоциацией стимулировать инвестиции китайских автомобильных компаний в производство автомобилей в России. Потому что сегодня это намного выгоднее, чем просто экспортировать из Китая автомобили в Россию", - сказал Титов на пресс-конференции, организованной представительством медиагруппы "Россия сегодня" в Пекине.
Работа официального дилерского центра Chery - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Доля Китая в импорте автомобилей за восемь месяцев составила 92 процента
19 сентября, 09:05
По его словам, Россия стала очень крупным рынком для Китая, поэтому, чтобы это сотрудничество было эффективным, производство - прибыльным, производить автомобили нужно в России.
Титов во главе российской делегации с 29 ноября по 1 декабря находится с деловым визитом в Пекине, где 30 ноября прошло очередное пленарное заседание Комитета с участием китайской стороны.
Рынок подержанных автомобилей в Красноярске - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
"Вместо европейских марок": какие модели захватывают российский авторынок
6 февраля, 08:00
 
ЭкономикаРоссияКитайБорис ТитовРоссийско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала