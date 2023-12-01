https://ria.ru/20231201/armiya-1913271706.html

Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС России

Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС России - РИА Новости, 01.12.2023

Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС России

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 209 130 единиц, в том... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T21:04

2023-12-01T21:04

2023-12-01T21:14

вооруженные силы рф

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих, сообщается на сайте Кремля."В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне" постановляю: установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин постановил правительству России выделить Минобороны РФ бюджетные ассигнования из федерального бюджета, необходимых для реализации указа.

https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html

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вооруженные силы рф, безопасность, россия, владимир путин