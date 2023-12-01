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Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС России - РИА Новости, 01.12.2023
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21:04 01.12.2023 (обновлено: 21:14 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/armiya-1913271706.html
Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС России
Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС России - РИА Новости, 01.12.2023
Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС России
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 209 130 единиц, в том... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T21:04
2023-12-01T21:14
вооруженные силы рф
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих, сообщается на сайте Кремля."В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне" постановляю: установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин постановил правительству России выделить Минобороны РФ бюджетные ассигнования из федерального бюджета, необходимых для реализации указа.
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вооруженные силы рф, безопасность, россия, владимир путин
Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС России

Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС РФ в 2,2 миллиона

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих, сообщается на сайте Кремля.
"В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне" постановляю: установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин постановил правительству России выделить Минобороны РФ бюджетные ассигнования из федерального бюджета, необходимых для реализации указа.
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