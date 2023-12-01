https://ria.ru/20231201/aeroport-1913091012.html

Аэропорт Архангельска возобновил работу после реконструкции

Аэропорт Архангельска возобновил работу после реконструкции - РИА Новости, 01.12.2023

Аэропорт Архангельска возобновил работу после реконструкции

Аэропорт Архангельска принял первые воздушные суда после масштабной реконструкции, длившейся семь месяцев, и теперь полностью готов к приему и отправке... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:32

2023-12-01T10:32

2023-12-01T10:32

архангельская область

архангельск

архангельская область

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 1 дек – РИА Новости. Аэропорт Архангельска принял первые воздушные суда после масштабной реконструкции, длившейся семь месяцев, и теперь полностью готов к приему и отправке воздушных судов любых классов, сообщила пресс-служба правительства региона. Сообщается, что реконструкция была выполнена в рамках инициированного президентом РФ национального проекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". В четверг вечером новый аэровокзал уже принял два борта, в пятницу отправлен один рейс Boeing. Вместе с новой взлетно-посадочной полосой удалось отремонтировать и терминал. Как рассказал министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев, за счет собственных средств международного аэропорта Архангельска в павильоне внутренних воздушных линий проведен косметический ремонт. "Силами аэропорта полностью обновлено освещение, заменены стойки регистрации, демонтированы старые рекламные конструкции. Также обновлен дизайн пассажирского терминала и работающих в нем торговых точек, проведена химическая чистка пола", – пояснил Роднев, слова которого приводятся в сообщении. К открытию аэропорта завершено и его дизайнерское оформление. Воздушная гавань носит имя писателя Федора Абрамова, поэтому акцент сделан на творчестве пинежского прозаика. На фасаде пассажирского павильона установлен логотип с портретом Абрамова, а в зале вылета на втором этаже появилось изображение родной деревни писателя – Верколы. Гостей и жителей региона будет провожать известная фраза Абрамова: "Я родился в красивейшем месте России. В краю белых ночей и бескрайних лесов. В краю былин и сказок…" Во время осмотра аэропорта глава региона высоко оценил его комфортабельность и отметил, что возобновление его работы имеет огромное социальное и стратегическое значение. "Сегодня… мы, в первую очередь, возвращаем комфорт для наших жителей, которые привыкли вылетать из аэропорта Архангельска. Мы возвращаем количество рейсов, которое будет значительно увеличено по сравнению с пропускной способностью аэропорта "Васьково", – отметил губернатор Александр Цыбульский, который оценил качество реконструкции в аэропорту. Главная цель проведенных работ заключается в увеличении пропускной способности аэропорта, обеспечении соответствия взлётно-посадочной полосы и других объектов аэродромной инфраструктуры современным требованиям к безопасности полетов. До конца текущего года авиарейсы из столицы региона будут осуществляться по шести основным направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, Калининград, Сочи и Мурманск. В 2024 году маршрутную сеть предполагается расширить. "Мы планируем организовать перелеты в Новосибирск, Минеральные Воды, Нижний Новгород и другие направления, интересные нашим жителям. Сейчас такие переговоры ведутся. Хотим также открыть направление в Минск. Аэропорт носит статус международного, поэтому вполне могут быть организованы и регулярные рейсы в Беларусь", – сообщил Цыбульский. Завершившееся строительство взлетно-посадочной полосы и ремонт рулежных дорожек, а также установка оборудования – это лишь первый этап реконструкции инфраструктуры аэропорта. В 2024 году на территории аэропорта Архангельск будут построены патрульная автодорога, очистные сооружения и здание аварийно-спасательной службы. Ориентировочно, работы продлятся до августа будущего года, но при этом они не будут влиять на прием и отправку воздушных судов.

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https://ria.ru/20231102/kotelnye-1907028560.html

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архангельск, архангельская область, александр цыбульский