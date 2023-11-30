В 2023 году москвичи забрали из приютов более двух тысяч животных
Для выставки-пристройства специалисты ГБУ "Доринвест" выбрали символичную дату — Международный день защиты бездомных животных. Мероприятие организовали на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках", недалеко от центрального павильона Комплекса городского хозяйства Москвы, на небольшом пятачке под деревьями, чтобы обеспечить животным тень и место для прогулок с волонтерами и посетителями.
"В этот раз мы представляем восемь собак и семь кошек из приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград". У каждого животного своя история и надежда на новую семью", — рассказала руководитель пресс-службы "Доринвеста" Юлия Макагонова.
Для выставки-пристройства специалисты ГБУ "Доринвест" выбрали символичную дату — Международный день защиты бездомных животных. Мероприятие организовали на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках", недалеко от центрального павильона Комплекса городского хозяйства Москвы, на небольшом пятачке под деревьями, чтобы обеспечить животным тень и место для прогулок с волонтерами и посетителями.
"В этот раз мы представляем восемь собак и семь кошек из приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград". У каждого животного своя история и надежда на новую семью", — рассказала руководитель пресс-службы "Доринвеста" Юлия Макагонова.
По словам Макагоновой, животных для подобных мероприятий отбирают по нескольким критериям: кошки и собаки должны спокойно переносить дорогу, комфортно чувствовать себя при большом скоплении людей, а также быть достаточно социализированными, чтобы беспроблемно войти в новую семью.
По словам Макагоновой, животных для подобных мероприятий отбирают по нескольким критериям: кошки и собаки должны спокойно переносить дорогу, комфортно чувствовать себя при большом скоплении людей, а также быть достаточно социализированными, чтобы беспроблемно войти в новую семью.
За социализацию животных в приютах, подведомственных "Доринвесту", отвечают не только непосредственные сотрудники, но и волонтеры, работающие на безвозмездной основе. Они регулярно общаются и играют с кошками и собаками, ухаживают за ними, обучают несложным командам, адаптируют к постоянному контакту с человеком.
За социализацию животных в приютах, подведомственных "Доринвесту", отвечают не только непосредственные сотрудники, но и волонтеры, работающие на безвозмездной основе. Они регулярно общаются и играют с кошками и собаками, ухаживают за ними, обучают несложным командам, адаптируют к постоянному контакту с человеком.
"На таких выставках наша задача — заинтересовать как можно больше людей проблемой бездомных животных, системой приютов и важностью их роли, объяснить, почему важно стерилизовать домашних животных и своевременно обращаться за квалифицированной ветеринарной помощью. Посетители и потенциальные хозяева могут узнать у нас всю информацию о животных: особенности характера, правила ухода и кормления, условия содержания", — поделилась подробностями волонтер приюта "Зоорассвет" Елена Ненарокова.
"На таких выставках наша задача — заинтересовать как можно больше людей проблемой бездомных животных, системой приютов и важностью их роли, объяснить, почему важно стерилизовать домашних животных и своевременно обращаться за квалифицированной ветеринарной помощью. Посетители и потенциальные хозяева могут узнать у нас всю информацию о животных: особенности характера, правила ухода и кормления, условия содержания", — поделилась подробностями волонтер приюта "Зоорассвет" Елена Ненарокова.
Потенциальные хозяева проходят довольно подробное анкетирование: волонтеры и сотрудники приютов расспрашивают кандидатов об условиях проживания, опыте ухода за домашними питомцами.
"Главное отличие выставки от посещения приюта — это возможность взять себе животное прямо на месте. Поэтому мы очень тщательно беседуем с потенциальными хозяевами, бывали случаи, что и аккуратно отказывали неподходящим кандидатам. Животные — это большая ответственность", — прокомментировала Макагонова.
Потенциальные хозяева проходят довольно подробное анкетирование: волонтеры и сотрудники приютов расспрашивают кандидатов об условиях проживания, опыте ухода за домашними питомцами.
"Главное отличие выставки от посещения приюта — это возможность взять себе животное прямо на месте. Поэтому мы очень тщательно беседуем с потенциальными хозяевами, бывали случаи, что и аккуратно отказывали неподходящим кандидатам. Животные — это большая ответственность", — прокомментировала Макагонова.
Животные, представляемые на выставках "Доринвестом", не только социально адаптированы, но и полностью здоровы, отмечает руководитель пресс-службы учреждения. Все кошки и собаки привиты и стерилизованы по возрасту, у каждого животного есть ветеринарный паспорт. Новым владельцам питомцев отдают исключительно с условием оформления договора ответственного содержания, который кандидаты заполняют прямо на месте. При желании до подписания документов выбранную кошку можно погладить и даже подержать на руках, а с собакой — погулять под присмотром волонтеров.
Животные, представляемые на выставках "Доринвестом", не только социально адаптированы, но и полностью здоровы, отмечает руководитель пресс-службы учреждения. Все кошки и собаки привиты и стерилизованы по возрасту, у каждого животного есть ветеринарный паспорт. Новым владельцам питомцев отдают исключительно с условием оформления договора ответственного содержания, который кандидаты заполняют прямо на месте. При желании до подписания документов выбранную кошку можно погладить и даже подержать на руках, а с собакой — погулять под присмотром волонтеров.
"После пристройства мы, конечно, не влезаем в отношения нового хозяина и его питомца, но время от времени просим делиться хорошими новостями. А если что-то вдруг пойдет не так, мы всегда готовы оказать владельцу поддержку: посоветовать ветеринарную клинику или зоотакси, передержку или зоопсихолога", — отметила Ненарокова.
"После пристройства мы, конечно, не влезаем в отношения нового хозяина и его питомца, но время от времени просим делиться хорошими новостями. А если что-то вдруг пойдет не так, мы всегда готовы оказать владельцу поддержку: посоветовать ветеринарную клинику или зоотакси, передержку или зоопсихолога", — отметила Ненарокова.
По словам волонтера, выставки-пристройства действительно помогают — не только приютским животным, но и горожанам, которые на подобных мероприятиях узнают новое и повышают осознанность в отношении выбора домашних питомцев.
"Даже если после выставки у нас уезжает домой всего одна собака или кошка — это уже хороший показатель, который окупает усилия всего мероприятия. Например, с прошлой выставки на ВДНХ новый дом обрели трое щенят", — поделилась деталями Ненарокова.
Пристройство на Московском урбанистическом форуме завершилось с неменьшим успехом: по итогу выставки специалисты "Доринвеста" передали в добрые руки щенка по кличке Дрон, котенка Бориса и кошку Солу.
По словам волонтера, выставки-пристройства действительно помогают — не только приютским животным, но и горожанам, которые на подобных мероприятиях узнают новое и повышают осознанность в отношении выбора домашних питомцев.
"Даже если после выставки у нас уезжает домой всего одна собака или кошка — это уже хороший показатель, который окупает усилия всего мероприятия. Например, с прошлой выставки на ВДНХ новый дом обрели трое щенят", — поделилась деталями Ненарокова.
Пристройство на Московском урбанистическом форуме завершилось с неменьшим успехом: по итогу выставки специалисты "Доринвеста" передали в добрые руки щенка по кличке Дрон, котенка Бориса и кошку Солу.
Для выставки-пристройства специалисты ГБУ "Доринвест" выбрали символичную дату — Международный день защиты бездомных животных. Мероприятие организовали на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках", недалеко от центрального павильона Комплекса городского хозяйства Москвы, на небольшом пятачке под деревьями, чтобы обеспечить животным тень и место для прогулок с волонтерами и посетителями.
"В этот раз мы представляем восемь собак и семь кошек из приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград". У каждого животного своя история и надежда на новую семью", — рассказала руководитель пресс-службы "Доринвеста" Юлия Макагонова.
По словам Макагоновой, животных для подобных мероприятий отбирают по нескольким критериям: кошки и собаки должны спокойно переносить дорогу, комфортно чувствовать себя при большом скоплении людей, а также быть достаточно социализированными, чтобы беспроблемно войти в новую семью.
За социализацию животных в приютах, подведомственных "Доринвесту", отвечают не только непосредственные сотрудники, но и волонтеры, работающие на безвозмездной основе. Они регулярно общаются и играют с кошками и собаками, ухаживают за ними, обучают несложным командам, адаптируют к постоянному контакту с человеком.
"На таких выставках наша задача — заинтересовать как можно больше людей проблемой бездомных животных, системой приютов и важностью их роли, объяснить, почему важно стерилизовать домашних животных и своевременно обращаться за квалифицированной ветеринарной помощью. Посетители и потенциальные хозяева могут узнать у нас всю информацию о животных: особенности характера, правила ухода и кормления, условия содержания", — поделилась подробностями волонтер приюта "Зоорассвет" Елена Ненарокова.
Потенциальные хозяева проходят довольно подробное анкетирование: волонтеры и сотрудники приютов расспрашивают кандидатов об условиях проживания, опыте ухода за домашними питомцами.
"Главное отличие выставки от посещения приюта — это возможность взять себе животное прямо на месте. Поэтому мы очень тщательно беседуем с потенциальными хозяевами, бывали случаи, что и аккуратно отказывали неподходящим кандидатам. Животные — это большая ответственность", — прокомментировала Макагонова.
Животные, представляемые на выставках "Доринвестом", не только социально адаптированы, но и полностью здоровы, отмечает руководитель пресс-службы учреждения. Все кошки и собаки привиты и стерилизованы по возрасту, у каждого животного есть ветеринарный паспорт. Новым владельцам питомцев отдают исключительно с условием оформления договора ответственного содержания, который кандидаты заполняют прямо на месте. При желании до подписания документов выбранную кошку можно погладить и даже подержать на руках, а с собакой — погулять под присмотром волонтеров.
"После пристройства мы, конечно, не влезаем в отношения нового хозяина и его питомца, но время от времени просим делиться хорошими новостями. А если что-то вдруг пойдет не так, мы всегда готовы оказать владельцу поддержку: посоветовать ветеринарную клинику или зоотакси, передержку или зоопсихолога", — отметила Ненарокова.
По словам волонтера, выставки-пристройства действительно помогают — не только приютским животным, но и горожанам, которые на подобных мероприятиях узнают новое и повышают осознанность в отношении выбора домашних питомцев.
"Даже если после выставки у нас уезжает домой всего одна собака или кошка — это уже хороший показатель, который окупает усилия всего мероприятия. Например, с прошлой выставки на ВДНХ новый дом обрели трое щенят", — поделилась деталями Ненарокова.
Пристройство на Московском урбанистическом форуме завершилось с неменьшим успехом: по итогу выставки специалисты "Доринвеста" передали в добрые руки щенка по кличке Дрон, котенка Бориса и кошку Солу.
"В современном мире, где все стремительно меняется, очень важно, чтобы прежними остались наши базовые ценности: духовность, доброта, гуманное отношение к себе, друг другу и окружающему нас миру. И дикая природа является как раз идеальным примером удивительной гармонии, баланса и хрупкого равновесия", — написал президент Международной эколого-просветительской платформы "Золотая черепаха", фотограф дикой природы, мастер-дайвер SSI и альпинист России Андрей Сухинин. Эти слова отлично иллюстрирует работа фотографа из ОАЭ Дмитрия Коха "Два мира" — первое место в номинации "Человек и природа".
"В современном мире, где все стремительно меняется, очень важно, чтобы прежними остались наши базовые ценности: духовность, доброта, гуманное отношение к себе, друг другу и окружающему нас миру. И дикая природа является как раз идеальным примером удивительной гармонии, баланса и хрупкого равновесия", — написал президент Международной эколого-просветительской платформы "Золотая черепаха", фотограф дикой природы, мастер-дайвер SSI и альпинист России Андрей Сухинин. Эти слова отлично иллюстрирует работа фотографа из ОАЭ Дмитрия Коха "Два мира" — первое место в номинации "Человек и природа".
Гостей ждет знакомство с дикой природой через мультимедийные
технологии, элементы виртуальной реальности. Ну а удивительный животный мир можно рассмотреть во всех подробностях. Как, например, на работе фотографа из России Алексея Перелыгина "Песец и добыча". Она заняла первое место в номинации "Заповедная Россия" на фестивале "Золотая черепаха".
Гостей ждет знакомство с дикой природой через мультимедийные
технологии, элементы виртуальной реальности. Ну а удивительный животный мир можно рассмотреть во всех подробностях. Как, например, на работе фотографа из России Алексея Перелыгина "Песец и добыча". Она заняла первое место в номинации "Заповедная Россия" на фестивале "Золотая черепаха".
Снимок фотографа из Италии Федерико Кроветто "Извилистыми тропами" — лидер в категории "Животные в среде обитания".
Снимок фотографа из Италии Федерико Кроветто "Извилистыми тропами" — лидер в категории "Животные в среде обитания".
Необитаемый остров Онекотан на Курилах привлекает туристов эффектным ландшафтом: вулканом в вулкане. Кольцевое озеро с конусом Креницына сверху выглядит как отверстие. Необычную красоту передает работа россиянина Андрея Грачеева "Остров Онекотан", занявшая первое место в номинации "Пейзаж". Четвертого и 18 ноября, а также 2 декабря на фестивале "Золотая черепаха" пройдет День заповедной России: лекции, и мастер-классы и игры.
Необитаемый остров Онекотан на Курилах привлекает туристов эффектным ландшафтом: вулканом в вулкане. Кольцевое озеро с конусом Креницына сверху выглядит как отверстие. Необычную красоту передает работа россиянина Андрея Грачеева "Остров Онекотан", занявшая первое место в номинации "Пейзаж". Четвертого и 18 ноября, а также 2 декабря на фестивале "Золотая черепаха" пройдет День заповедной России: лекции, и мастер-классы и игры.
Еще один российский пейзаж Екатерины Конновой "Рассвет на озере Уллу-Кёль" объявлен лучшим в категории "Мобильная фотография". Этот водоем находится в Карачаево-Черкесии и, по словам опытных путешественников, обязателен к посещению на Домбае.
Еще один российский пейзаж Екатерины Конновой "Рассвет на озере Уллу-Кёль" объявлен лучшим в категории "Мобильная фотография". Этот водоем находится в Карачаево-Черкесии и, по словам опытных путешественников, обязателен к посещению на Домбае.
На фестивале представлено несколько работ из Испании. Например, снимок фотографа Альберто Романа Гомеса "Чудеса эквилибристики" лидирует в номинации "Природа глазами детей".
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Снимок фотографа из Китая Чжу Синчао "Под покровом ночи" лидирует в номинации "Поведение животного". На фестивале можно не только увидеть все эти работы, но и самому совершить поездку, пусть и виртуальную. Например, на Дне путешественника 5 ноября или на Дне полярных путешествий 11 ноября.
Удивительная работа россиянина Андрея Кузнецова "Per Aspera (Через тернии)" заняла первое место в номинации "Микромир".
Фестиваль продлится до 10 декабря.
Удивительная работа россиянина Андрея Кузнецова "Per Aspera (Через тернии)" заняла первое место в номинации "Микромир".
Фестиваль продлится до 10 декабря.
"В современном мире, где все стремительно меняется, очень важно, чтобы прежними остались наши базовые ценности: духовность, доброта, гуманное отношение к себе, друг другу и окружающему нас миру. И дикая природа является как раз идеальным примером удивительной гармонии, баланса и хрупкого равновесия", — написал президент Международной эколого-просветительской платформы "Золотая черепаха", фотограф дикой природы, мастер-дайвер SSI и альпинист России Андрей Сухинин. Эти слова отлично иллюстрирует работа фотографа из ОАЭ Дмитрия Коха "Два мира" — первое место в номинации "Человек и природа".
Гостей ждет знакомство с дикой природой через мультимедийные
технологии, элементы виртуальной реальности. Ну а удивительный животный мир можно рассмотреть во всех подробностях. Как, например, на работе фотографа из России Алексея Перелыгина "Песец и добыча". Она заняла первое место в номинации "Заповедная Россия" на фестивале "Золотая черепаха".
Снимок фотографа из Италии Федерико Кроветто "Извилистыми тропами" — лидер в категории "Животные в среде обитания".
Необитаемый остров Онекотан на Курилах привлекает туристов эффектным ландшафтом: вулканом в вулкане. Кольцевое озеро с конусом Креницына сверху выглядит как отверстие. Необычную красоту передает работа россиянина Андрея Грачеева "Остров Онекотан", занявшая первое место в номинации "Пейзаж". Четвертого и 18 ноября, а также 2 декабря на фестивале "Золотая черепаха" пройдет День заповедной России: лекции, и мастер-классы и игры.
Еще один российский пейзаж Екатерины Конновой "Рассвет на озере Уллу-Кёль" объявлен лучшим в категории "Мобильная фотография". Этот водоем находится в Карачаево-Черкесии и, по словам опытных путешественников, обязателен к посещению на Домбае.
На фестивале представлено несколько работ из Испании. Например, снимок фотографа Альберто Романа Гомеса "Чудеса эквилибристики" лидирует в номинации "Природа глазами детей".
Мануэль Кастелланос Рабозо со своей "Приманкой" взял главный приз в категории "Подводный мир".
Хуан Куэтос со своей работой "Вихрь цвета" занял первое место в номинации "Искусство и образ природы".
Победители и лауреаты присылали работы из разных точек света. Например, мастер из Индии Свастика Мукерджи показал "Мир глазами паука".
Фотограф из Венгрии Тибор Литауски со снимком "Извержение вулкана" выиграл в "Магии растений".
Работа француза Жонатана Луа "Перо и чернильница" признана лучшим "Портретом животного".
Снимок фотографа из Китая Чжу Синчао "Под покровом ночи" лидирует в номинации "Поведение животного". На фестивале можно не только увидеть все эти работы, но и самому совершить поездку, пусть и виртуальную. Например, на Дне путешественника 5 ноября или на Дне полярных путешествий 11 ноября.
Удивительная работа россиянина Андрея Кузнецова "Per Aspera (Через тернии)" заняла первое место в номинации "Микромир".
Фестиваль продлится до 10 декабря.