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Москвичи забрали из приютов более двух тысяч животных - РИА Новости, 30.11.2023
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16:00 30.11.2023 (обновлено: 18:38 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/zhivotnye-1912942560.html
Москвичи забрали из приютов более двух тысяч животных
Москвичи забрали из приютов более двух тысяч животных - РИА Новости, 30.11.2023
Москвичи забрали из приютов более двух тысяч животных
С начала года жители Москвы забрали из приютов более двух тысяч животных, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:00
2023-11-30T18:38
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. С начала года жители Москвы забрали из приютов более двух тысяч животных, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Любящую семью обрели более 1750 собак и более 400 кошек. Все они сегодня отмечают свой новый праздник — День домашних животных", — говорится в публикации. Но еще порядка 16 тысяч собак и кошек ждут хозяев в 13 городских приютах. "Там для животных построены теплые вольеры и площадки для выгула. О подопечных заботятся ветеринары, специалисты по уходу и социализации и волонтеры. Животные в приютах здоровы, привиты, стерилизованы и чипированы. Они приучены к лотку, а многие уже привыкли к людям. Найти своего друга можно с помощью каталога или приехав в приют лично", — рассказали в ведомстве. Запись для посещения городских приютов не нужна. Перед визитом стоит ознакомиться с графиком работы и не забыть взять с собой паспорт.
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общество, москва
Хорошие новости, Общество, Москва
Москвичи забрали из приютов более двух тысяч животных

В 2023 году москвичи забрали из приютов более двух тысяч животных

© iStock.com / ArtistGNDphotographyЙоркширский терьер в багажнике автомобиля
Йоркширский терьер в багажнике автомобиля - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© iStock.com / ArtistGNDphotography
Йоркширский терьер в багажнике автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. С начала года жители Москвы забрали из приютов более двух тысяч животных, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Любящую семью обрели более 1750 собак и более 400 кошек. Все они сегодня отмечают свой новый праздник — День домашних животных", — говорится в публикации.
Домой! Как Московский урбанистический форум помогает животным найти хозяев
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Для выставки-пристройства специалисты ГБУ "Доринвест" выбрали символичную дату — Международный день защиты бездомных животных. Мероприятие организовали на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках", недалеко от центрального павильона Комплекса городского хозяйства Москвы, на небольшом пятачке под деревьями, чтобы обеспечить животным тень и место для прогулок с волонтерами и посетителями.

"В этот раз мы представляем восемь собак и семь кошек из приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград". У каждого животного своя история и надежда на новую семью", — рассказала руководитель пресс-службы "Доринвеста" Юлия Макагонова.

Московский урбанистический форум - 2023. Выставка-пристройство животных

Для выставки-пристройства специалисты ГБУ "Доринвест" выбрали символичную дату — Международный день защиты бездомных животных. Мероприятие организовали на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках", недалеко от центрального павильона Комплекса городского хозяйства Москвы, на небольшом пятачке под деревьями, чтобы обеспечить животным тень и место для прогулок с волонтерами и посетителями.

"В этот раз мы представляем восемь собак и семь кошек из приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград". У каждого животного своя история и надежда на новую семью", — рассказала руководитель пресс-службы "Доринвеста" Юлия Макагонова.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

По словам Макагоновой, животных для подобных мероприятий отбирают по нескольким критериям: кошки и собаки должны спокойно переносить дорогу, комфортно чувствовать себя при большом скоплении людей, а также быть достаточно социализированными, чтобы беспроблемно войти в новую семью.

Мужчина играет с собакой на выставке-пристройстве животных в рамках Московского урбанистического форума - 2023

По словам Макагоновой, животных для подобных мероприятий отбирают по нескольким критериям: кошки и собаки должны спокойно переносить дорогу, комфортно чувствовать себя при большом скоплении людей, а также быть достаточно социализированными, чтобы беспроблемно войти в новую семью.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

За социализацию животных в приютах, подведомственных "Доринвесту", отвечают не только непосредственные сотрудники, но и волонтеры, работающие на безвозмездной основе. Они регулярно общаются и играют с кошками и собаками, ухаживают за ними, обучают несложным командам, адаптируют к постоянному контакту с человеком.

Кошка на выставке-пристройстве животных в рамках Московского урбанистического форума - 2023

За социализацию животных в приютах, подведомственных "Доринвесту", отвечают не только непосредственные сотрудники, но и волонтеры, работающие на безвозмездной основе. Они регулярно общаются и играют с кошками и собаками, ухаживают за ними, обучают несложным командам, адаптируют к постоянному контакту с человеком.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

"На таких выставках наша задача — заинтересовать как можно больше людей проблемой бездомных животных, системой приютов и важностью их роли, объяснить, почему важно стерилизовать домашних животных и своевременно обращаться за квалифицированной ветеринарной помощью. Посетители и потенциальные хозяева могут узнать у нас всю информацию о животных: особенности характера, правила ухода и кормления, условия содержания", — поделилась подробностями волонтер приюта "Зоорассвет" Елена Ненарокова.

Клетка с кошкой на выставке-пристройстве животных в рамках Московского урбанистического форума - 2023

"На таких выставках наша задача — заинтересовать как можно больше людей проблемой бездомных животных, системой приютов и важностью их роли, объяснить, почему важно стерилизовать домашних животных и своевременно обращаться за квалифицированной ветеринарной помощью. Посетители и потенциальные хозяева могут узнать у нас всю информацию о животных: особенности характера, правила ухода и кормления, условия содержания", — поделилась подробностями волонтер приюта "Зоорассвет" Елена Ненарокова.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Потенциальные хозяева проходят довольно подробное анкетирование: волонтеры и сотрудники приютов расспрашивают кандидатов об условиях проживания, опыте ухода за домашними питомцами.

"Главное отличие выставки от посещения приюта — это возможность взять себе животное прямо на месте. Поэтому мы очень тщательно беседуем с потенциальными хозяевами, бывали случаи, что и аккуратно отказывали неподходящим кандидатам. Животные — это большая ответственность", — прокомментировала Макагонова.

Женщина гладит кошку на выставке-пристройстве животных в рамках Московского урбанистического форума - 2023

Потенциальные хозяева проходят довольно подробное анкетирование: волонтеры и сотрудники приютов расспрашивают кандидатов об условиях проживания, опыте ухода за домашними питомцами.

"Главное отличие выставки от посещения приюта — это возможность взять себе животное прямо на месте. Поэтому мы очень тщательно беседуем с потенциальными хозяевами, бывали случаи, что и аккуратно отказывали неподходящим кандидатам. Животные — это большая ответственность", — прокомментировала Макагонова.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Животные, представляемые на выставках "Доринвестом", не только социально адаптированы, но и полностью здоровы, отмечает руководитель пресс-службы учреждения. Все кошки и собаки привиты и стерилизованы по возрасту, у каждого животного есть ветеринарный паспорт. Новым владельцам питомцев отдают исключительно с условием оформления договора ответственного содержания, который кандидаты заполняют прямо на месте. При желании до подписания документов выбранную кошку можно погладить и даже подержать на руках, а с собакой — погулять под присмотром волонтеров.

Собака на выставке-пристройстве животных в рамках Московского урбанистического форума - 2023

Животные, представляемые на выставках "Доринвестом", не только социально адаптированы, но и полностью здоровы, отмечает руководитель пресс-службы учреждения. Все кошки и собаки привиты и стерилизованы по возрасту, у каждого животного есть ветеринарный паспорт. Новым владельцам питомцев отдают исключительно с условием оформления договора ответственного содержания, который кандидаты заполняют прямо на месте. При желании до подписания документов выбранную кошку можно погладить и даже подержать на руках, а с собакой — погулять под присмотром волонтеров.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

"После пристройства мы, конечно, не влезаем в отношения нового хозяина и его питомца, но время от времени просим делиться хорошими новостями. А если что-то вдруг пойдет не так, мы всегда готовы оказать владельцу поддержку: посоветовать ветеринарную клинику или зоотакси, передержку или зоопсихолога", — отметила Ненарокова.

Женщина гладит собаку на выставке-пристройстве животных в рамках Московского урбанистического форума - 2023

"После пристройства мы, конечно, не влезаем в отношения нового хозяина и его питомца, но время от времени просим делиться хорошими новостями. А если что-то вдруг пойдет не так, мы всегда готовы оказать владельцу поддержку: посоветовать ветеринарную клинику или зоотакси, передержку или зоопсихолога", — отметила Ненарокова.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

По словам волонтера, выставки-пристройства действительно помогают — не только приютским животным, но и горожанам, которые на подобных мероприятиях узнают новое и повышают осознанность в отношении выбора домашних питомцев.

"Даже если после выставки у нас уезжает домой всего одна собака или кошка — это уже хороший показатель, который окупает усилия всего мероприятия. Например, с прошлой выставки на ВДНХ новый дом обрели трое щенят", — поделилась деталями Ненарокова.

Пристройство на Московском урбанистическом форуме завершилось с неменьшим успехом: по итогу выставки специалисты "Доринвеста" передали в добрые руки щенка по кличке Дрон, котенка Бориса и кошку Солу.

Люди фотографируются с собакой на выставке-пристройстве животных в рамках Московского урбанистического форума - 2023

По словам волонтера, выставки-пристройства действительно помогают — не только приютским животным, но и горожанам, которые на подобных мероприятиях узнают новое и повышают осознанность в отношении выбора домашних питомцев.

"Даже если после выставки у нас уезжает домой всего одна собака или кошка — это уже хороший показатель, который окупает усилия всего мероприятия. Например, с прошлой выставки на ВДНХ новый дом обрели трое щенят", — поделилась деталями Ненарокова.

Пристройство на Московском урбанистическом форуме завершилось с неменьшим успехом: по итогу выставки специалисты "Доринвеста" передали в добрые руки щенка по кличке Дрон, котенка Бориса и кошку Солу.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 8

Для выставки-пристройства специалисты ГБУ "Доринвест" выбрали символичную дату — Международный день защиты бездомных животных. Мероприятие организовали на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках", недалеко от центрального павильона Комплекса городского хозяйства Москвы, на небольшом пятачке под деревьями, чтобы обеспечить животным тень и место для прогулок с волонтерами и посетителями.

"В этот раз мы представляем восемь собак и семь кошек из приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград". У каждого животного своя история и надежда на новую семью", — рассказала руководитель пресс-службы "Доринвеста" Юлия Макагонова.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 8

По словам Макагоновой, животных для подобных мероприятий отбирают по нескольким критериям: кошки и собаки должны спокойно переносить дорогу, комфортно чувствовать себя при большом скоплении людей, а также быть достаточно социализированными, чтобы беспроблемно войти в новую семью.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 8

За социализацию животных в приютах, подведомственных "Доринвесту", отвечают не только непосредственные сотрудники, но и волонтеры, работающие на безвозмездной основе. Они регулярно общаются и играют с кошками и собаками, ухаживают за ними, обучают несложным командам, адаптируют к постоянному контакту с человеком.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 8

"На таких выставках наша задача — заинтересовать как можно больше людей проблемой бездомных животных, системой приютов и важностью их роли, объяснить, почему важно стерилизовать домашних животных и своевременно обращаться за квалифицированной ветеринарной помощью. Посетители и потенциальные хозяева могут узнать у нас всю информацию о животных: особенности характера, правила ухода и кормления, условия содержания", — поделилась подробностями волонтер приюта "Зоорассвет" Елена Ненарокова.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Потенциальные хозяева проходят довольно подробное анкетирование: волонтеры и сотрудники приютов расспрашивают кандидатов об условиях проживания, опыте ухода за домашними питомцами.

"Главное отличие выставки от посещения приюта — это возможность взять себе животное прямо на месте. Поэтому мы очень тщательно беседуем с потенциальными хозяевами, бывали случаи, что и аккуратно отказывали неподходящим кандидатам. Животные — это большая ответственность", — прокомментировала Макагонова.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Животные, представляемые на выставках "Доринвестом", не только социально адаптированы, но и полностью здоровы, отмечает руководитель пресс-службы учреждения. Все кошки и собаки привиты и стерилизованы по возрасту, у каждого животного есть ветеринарный паспорт. Новым владельцам питомцев отдают исключительно с условием оформления договора ответственного содержания, который кандидаты заполняют прямо на месте. При желании до подписания документов выбранную кошку можно погладить и даже подержать на руках, а с собакой — погулять под присмотром волонтеров.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 8

"После пристройства мы, конечно, не влезаем в отношения нового хозяина и его питомца, но время от времени просим делиться хорошими новостями. А если что-то вдруг пойдет не так, мы всегда готовы оказать владельцу поддержку: посоветовать ветеринарную клинику или зоотакси, передержку или зоопсихолога", — отметила Ненарокова.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 8

По словам волонтера, выставки-пристройства действительно помогают — не только приютским животным, но и горожанам, которые на подобных мероприятиях узнают новое и повышают осознанность в отношении выбора домашних питомцев.

"Даже если после выставки у нас уезжает домой всего одна собака или кошка — это уже хороший показатель, который окупает усилия всего мероприятия. Например, с прошлой выставки на ВДНХ новый дом обрели трое щенят", — поделилась деталями Ненарокова.

Пристройство на Московском урбанистическом форуме завершилось с неменьшим успехом: по итогу выставки специалисты "Доринвеста" передали в добрые руки щенка по кличке Дрон, котенка Бориса и кошку Солу.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 8
Но еще порядка 16 тысяч собак и кошек ждут хозяев в 13 городских приютах.
"Там для животных построены теплые вольеры и площадки для выгула. О подопечных заботятся ветеринары, специалисты по уходу и социализации и волонтеры. Животные в приютах здоровы, привиты, стерилизованы и чипированы. Они приучены к лотку, а многие уже привыкли к людям. Найти своего друга можно с помощью каталога или приехав в приют лично", — рассказали в ведомстве.
Запись для посещения городских приютов не нужна. Перед визитом стоит ознакомиться с графиком работы и не забыть взять с собой паспорт.
Дико красиво! Лучшие фото природы и животных с выставки в Москве
© Фото : Дмитрий Кох/"Золотая черепаха"

"В современном мире, где все стремительно меняется, очень важно, чтобы прежними остались наши базовые ценности: духовность, доброта, гуманное отношение к себе, друг другу и окружающему нас миру. И дикая природа является как раз идеальным примером удивительной гармонии, баланса и хрупкого равновесия", — написал президент Международной эколого-просветительской платформы "Золотая черепаха", фотограф дикой природы, мастер-дайвер SSI и альпинист России Андрей Сухинин. Эти слова отлично иллюстрирует работа фотографа из ОАЭ Дмитрия Коха "Два мира" — первое место в номинации "Человек и природа".

Работа фотографа из ОАЭ Дмитриия Коха Два мира, занявшая первое место в номинации Человек и природа на фестивале Золотая черепаха

"В современном мире, где все стремительно меняется, очень важно, чтобы прежними остались наши базовые ценности: духовность, доброта, гуманное отношение к себе, друг другу и окружающему нас миру. И дикая природа является как раз идеальным примером удивительной гармонии, баланса и хрупкого равновесия", — написал президент Международной эколого-просветительской платформы "Золотая черепаха", фотограф дикой природы, мастер-дайвер SSI и альпинист России Андрей Сухинин. Эти слова отлично иллюстрирует работа фотографа из ОАЭ Дмитрия Коха "Два мира" — первое место в номинации "Человек и природа".

© Фото : Дмитрий Кох/"Золотая черепаха"
1 из 13
© Фото : Алексей Перелыгин/"Золотая Черепаха"

Гостей ждет знакомство с дикой природой через мультимедийные
технологии, элементы виртуальной реальности. Ну а удивительный животный мир можно рассмотреть во всех подробностях. Как, например, на работе фотографа из России Алексея Перелыгина "Песец и добыча". Она заняла первое место в номинации "Заповедная Россия" на фестивале "Золотая черепаха".

Работа фотографа из России Алексея Перелыгина Песец и добыча, занявшая первое место в номинации Заповедная Россия на фестивале Золотая черепаха

Гостей ждет знакомство с дикой природой через мультимедийные
технологии, элементы виртуальной реальности. Ну а удивительный животный мир можно рассмотреть во всех подробностях. Как, например, на работе фотографа из России Алексея Перелыгина "Песец и добыча". Она заняла первое место в номинации "Заповедная Россия" на фестивале "Золотая черепаха".

© Фото : Алексей Перелыгин/"Золотая Черепаха"
2 из 13
© Фото : Федерико Кроветто/"Золотая черепаха"

Снимок фотографа из Италии Федерико Кроветто "Извилистыми тропами" — лидер в категории "Животные в среде обитания".

Работа фотографа из Италии Федерико Кроветто Извилистыми тропами, занявшая первое место в номинации Животные в среде обитания на фестивале Золотая черепаха

Снимок фотографа из Италии Федерико Кроветто "Извилистыми тропами" — лидер в категории "Животные в среде обитания".

© Фото : Федерико Кроветто/"Золотая черепаха"
3 из 13
© Фото : Андрей Грачёв/"Золотая черепаха"

Необитаемый остров Онекотан на Курилах привлекает туристов эффектным ландшафтом: вулканом в вулкане. Кольцевое озеро с конусом Креницына сверху выглядит как отверстие. Необычную красоту передает работа россиянина Андрея Грачеева "Остров Онекотан", занявшая первое место в номинации "Пейзаж". Четвертого и 18 ноября, а также 2 декабря на фестивале "Золотая черепаха" пройдет День заповедной России: лекции, и мастер-классы и игры.

Работа фотографа из России Андрея Грачёва Остров Онекотан, занявшая первое место в номинации Пейзаж на фестивале Золотая черепаха

Необитаемый остров Онекотан на Курилах привлекает туристов эффектным ландшафтом: вулканом в вулкане. Кольцевое озеро с конусом Креницына сверху выглядит как отверстие. Необычную красоту передает работа россиянина Андрея Грачеева "Остров Онекотан", занявшая первое место в номинации "Пейзаж". Четвертого и 18 ноября, а также 2 декабря на фестивале "Золотая черепаха" пройдет День заповедной России: лекции, и мастер-классы и игры.

© Фото : Андрей Грачёв/"Золотая черепаха"
4 из 13
© Фото : Екатерина Коннова/"Золотая черепаха"

Еще один российский пейзаж Екатерины Конновой "Рассвет на озере Уллу-Кёль" объявлен лучшим в категории "Мобильная фотография". Этот водоем находится в Карачаево-Черкесии и, по словам опытных путешественников, обязателен к посещению на Домбае.

Работа фотографа из России Екатерины Конновой Рассвет на озере Уллу-Кёль, занявшая первое место в номинации Мобильная фотография на фестивале Золотая черепаха

Еще один российский пейзаж Екатерины Конновой "Рассвет на озере Уллу-Кёль" объявлен лучшим в категории "Мобильная фотография". Этот водоем находится в Карачаево-Черкесии и, по словам опытных путешественников, обязателен к посещению на Домбае.

© Фото : Екатерина Коннова/"Золотая черепаха"
5 из 13
© Фото : Альберто Роман Гомес/"Золотая черепаха"

На фестивале представлено несколько работ из Испании. Например, снимок фотографа Альберто Романа Гомеса "Чудеса эквилибристики" лидирует в номинации "Природа глазами детей".

Работа фотографа из Испании Альберто Романа Гомеса Чудеса эквилибристики, занявшая первое место в номинации Природа глазами детей на фестивале Золотая черепаха

На фестивале представлено несколько работ из Испании. Например, снимок фотографа Альберто Романа Гомеса "Чудеса эквилибристики" лидирует в номинации "Природа глазами детей".

© Фото : Альберто Роман Гомес/"Золотая черепаха"
6 из 13
© Фото : Мануэль Кастелланос Рабозо/"Золотая черепаха"

Мануэль Кастелланос Рабозо со своей "Приманкой" взял главный приз в категории "Подводный мир".

Работа фотографа из Испании Мануэль Кастелланос Рабозо Приманка, занявшая первое место в номинации Подводный мир на фестивале Золотая черепаха

Мануэль Кастелланос Рабозо со своей "Приманкой" взял главный приз в категории "Подводный мир".

© Фото : Мануэль Кастелланос Рабозо/"Золотая черепаха"
7 из 13
© Фото : Хуан Куэтос/"Золотая черепаха"

Хуан Куэтос со своей работой "Вихрь цвета" занял первое место в номинации "Искусство и образ природы".

Работа фотографа из Испании Хуана Куэтоса Вихрь цвета, занявшая первое место в номинации Искусство и образ природы на фестивале Золотая черепаха

Хуан Куэтос со своей работой "Вихрь цвета" занял первое место в номинации "Искусство и образ природы".

© Фото : Хуан Куэтос/"Золотая черепаха"
8 из 13
© Фото : Свастика Мукерджи/"Золотая черепаха"

Победители и лауреаты присылали работы из разных точек света. Например, мастер из Индии Свастика Мукерджи показал "Мир глазами паука".

Работа фотографа из Индии Свастика Мукерджи Мир глазами паука, занявшая первое место в номинации Природа глазами молодежи на фестивале Золотая черепаха

Победители и лауреаты присылали работы из разных точек света. Например, мастер из Индии Свастика Мукерджи показал "Мир глазами паука".

© Фото : Свастика Мукерджи/"Золотая черепаха"
9 из 13
© Фото : Тибор Литауски/"Золотая черепаха"

Фотограф из Венгрии Тибор Литауски со снимком "Извержение вулкана" выиграл в "Магии растений".

Работа фотографа из Венгрии Тибора Литауски Извержение вулкана, занявшая первое место в номинации Магия растений на фестивале Золотая черепаха

Фотограф из Венгрии Тибор Литауски со снимком "Извержение вулкана" выиграл в "Магии растений".

© Фото : Тибор Литауски/"Золотая черепаха"
10 из 13
© Фото : Жонатан Луа/"Золотая черепаха"

Работа француза Жонатана Луа "Перо и чернильница" признана лучшим "Портретом животного".

Работа фотографа из Франции Жонатана Луа Перо и чернильница, занявшая первое место в номинации Портрет животного на фестивале Золотая черепаха

Работа француза Жонатана Луа "Перо и чернильница" признана лучшим "Портретом животного".

© Фото : Жонатан Луа/"Золотая черепаха"
11 из 13
© Фото : Чжу Синчао/"Золотая черепаха"

Снимок фотографа из Китая Чжу Синчао "Под покровом ночи" лидирует в номинации "Поведение животного". На фестивале можно не только увидеть все эти работы, но и самому совершить поездку, пусть и виртуальную. Например, на Дне путешественника 5 ноября или на Дне полярных путешествий 11 ноября.

Работа фотографа из Китая Чжу Синчао Под покровом ночи, занявшая первое место в номинации Поведение животного на фестивале Золотая черепаха

Снимок фотографа из Китая Чжу Синчао "Под покровом ночи" лидирует в номинации "Поведение животного". На фестивале можно не только увидеть все эти работы, но и самому совершить поездку, пусть и виртуальную. Например, на Дне путешественника 5 ноября или на Дне полярных путешествий 11 ноября.

© Фото : Чжу Синчао/"Золотая черепаха"
12 из 13
© Фото : Андрей Кузнецов/"Золотая черепаха"

Удивительная работа россиянина Андрея Кузнецова "Per Aspera (Через тернии)" заняла первое место в номинации "Микромир".

Фестиваль продлится до 10 декабря.

Работа фотографа из России Андрея Кузнецова Per Aspera (Через тернии), занявшая первое место в номинации Микромир на фестивале Золотая черепаха

Удивительная работа россиянина Андрея Кузнецова "Per Aspera (Через тернии)" заняла первое место в номинации "Микромир".

Фестиваль продлится до 10 декабря.

© Фото : Андрей Кузнецов/"Золотая черепаха"
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"В современном мире, где все стремительно меняется, очень важно, чтобы прежними остались наши базовые ценности: духовность, доброта, гуманное отношение к себе, друг другу и окружающему нас миру. И дикая природа является как раз идеальным примером удивительной гармонии, баланса и хрупкого равновесия", — написал президент Международной эколого-просветительской платформы "Золотая черепаха", фотограф дикой природы, мастер-дайвер SSI и альпинист России Андрей Сухинин. Эти слова отлично иллюстрирует работа фотографа из ОАЭ Дмитрия Коха "Два мира" — первое место в номинации "Человек и природа".

© Фото : Дмитрий Кох/"Золотая черепаха"
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Гостей ждет знакомство с дикой природой через мультимедийные
технологии, элементы виртуальной реальности. Ну а удивительный животный мир можно рассмотреть во всех подробностях. Как, например, на работе фотографа из России Алексея Перелыгина "Песец и добыча". Она заняла первое место в номинации "Заповедная Россия" на фестивале "Золотая черепаха".

© Фото : Алексей Перелыгин/"Золотая Черепаха"
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Снимок фотографа из Италии Федерико Кроветто "Извилистыми тропами" — лидер в категории "Животные в среде обитания".

© Фото : Федерико Кроветто/"Золотая черепаха"
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Необитаемый остров Онекотан на Курилах привлекает туристов эффектным ландшафтом: вулканом в вулкане. Кольцевое озеро с конусом Креницына сверху выглядит как отверстие. Необычную красоту передает работа россиянина Андрея Грачеева "Остров Онекотан", занявшая первое место в номинации "Пейзаж". Четвертого и 18 ноября, а также 2 декабря на фестивале "Золотая черепаха" пройдет День заповедной России: лекции, и мастер-классы и игры.

© Фото : Андрей Грачёв/"Золотая черепаха"
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Еще один российский пейзаж Екатерины Конновой "Рассвет на озере Уллу-Кёль" объявлен лучшим в категории "Мобильная фотография". Этот водоем находится в Карачаево-Черкесии и, по словам опытных путешественников, обязателен к посещению на Домбае.

© Фото : Екатерина Коннова/"Золотая черепаха"
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На фестивале представлено несколько работ из Испании. Например, снимок фотографа Альберто Романа Гомеса "Чудеса эквилибристики" лидирует в номинации "Природа глазами детей".

© Фото : Альберто Роман Гомес/"Золотая черепаха"
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Мануэль Кастелланос Рабозо со своей "Приманкой" взял главный приз в категории "Подводный мир".

© Фото : Мануэль Кастелланос Рабозо/"Золотая черепаха"
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Хуан Куэтос со своей работой "Вихрь цвета" занял первое место в номинации "Искусство и образ природы".

© Фото : Хуан Куэтос/"Золотая черепаха"
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Победители и лауреаты присылали работы из разных точек света. Например, мастер из Индии Свастика Мукерджи показал "Мир глазами паука".

© Фото : Свастика Мукерджи/"Золотая черепаха"
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Фотограф из Венгрии Тибор Литауски со снимком "Извержение вулкана" выиграл в "Магии растений".

© Фото : Тибор Литауски/"Золотая черепаха"
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Работа француза Жонатана Луа "Перо и чернильница" признана лучшим "Портретом животного".

© Фото : Жонатан Луа/"Золотая черепаха"
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Снимок фотографа из Китая Чжу Синчао "Под покровом ночи" лидирует в номинации "Поведение животного". На фестивале можно не только увидеть все эти работы, но и самому совершить поездку, пусть и виртуальную. Например, на Дне путешественника 5 ноября или на Дне полярных путешествий 11 ноября.

© Фото : Чжу Синчао/"Золотая черепаха"
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Удивительная работа россиянина Андрея Кузнецова "Per Aspera (Через тернии)" заняла первое место в номинации "Микромир".

Фестиваль продлится до 10 декабря.

© Фото : Андрей Кузнецов/"Золотая черепаха"
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