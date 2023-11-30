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"Он сожалеет". Стало известно, к чему привело решение Зеленского по России - РИА Новости, 30.11.2023
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03:28 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/zelenskiy-1912789949.html
"Он сожалеет". Стало известно, к чему привело решение Зеленского по России
"Он сожалеет". Стало известно, к чему привело решение Зеленского по России - РИА Новости, 30.11.2023
"Он сожалеет". Стало известно, к чему привело решение Зеленского по России
Президент Украины сожалеет о своих решениях, спровоцировавших начало спецоперации, пишет военный аналитик Чжан Дяньчэн на портале Soho. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T03:28
2023-11-30T03:28
в мире
россия
украина
донбасс
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент Украины сожалеет о своих решениях, спровоцировавших начало спецоперации, пишет военный аналитик Чжан Дяньчэн на портале Soho.&quot;В сочетании с провокациями Запада это (обстрелы Донбасса. — Прим. ред.) подлило масла в огонь конфликта и в конечном итоге спровоцировало боевые действия. &lt;...&gt; Теперь Зеленский, похоже, сожалеет об этом, поскольку продолжение этой прокси-войны невозможно из-за огромных потерь ВСУ&quot;, — написал Чжан.Он подчеркнул, что Россия давала Киеву сигнал о готовности урегулировать конфликт мирным путем. Киев же, пояснил автор, совершил ошибку, публично отказавшись от этого предложения.Теперь, считает автор, интенсивность конфликта снизилась, а на Западе нарастают антивоенные настроения, что может привести к "грандиозному финалу" противостояния.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231130/ssha-1912785286.html
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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Он сожалеет". Стало известно, к чему привело решение Зеленского по России

Эксперт Чжан: Зеленский сожалеет о решении обстреливать Донбасс

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент Украины сожалеет о своих решениях, спровоцировавших начало спецоперации, пишет военный аналитик Чжан Дяньчэн на портале Soho.
«

"В сочетании с провокациями Запада это (обстрелы Донбасса. — Прим. ред.) подлило масла в огонь конфликта и в конечном итоге спровоцировало боевые действия. <...> Теперь Зеленский, похоже, сожалеет об этом, поскольку продолжение этой прокси-войны невозможно из-за огромных потерь ВСУ", — написал Чжан.

Он подчеркнул, что Россия давала Киеву сигнал о готовности урегулировать конфликт мирным путем. Киев же, пояснил автор, совершил ошибку, публично отказавшись от этого предложения.
Теперь, считает автор, интенсивность конфликта снизилась, а на Западе нарастают антивоенные настроения, что может привести к "грандиозному финалу" противостояния.
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Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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