https://ria.ru/20231130/zelenskiy-1912789949.html

"Он сожалеет". Стало известно, к чему привело решение Зеленского по России

"Он сожалеет". Стало известно, к чему привело решение Зеленского по России - РИА Новости, 30.11.2023

"Он сожалеет". Стало известно, к чему привело решение Зеленского по России

Президент Украины сожалеет о своих решениях, спровоцировавших начало спецоперации, пишет военный аналитик Чжан Дяньчэн на портале Soho. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T03:28

2023-11-30T03:28

2023-11-30T03:28

в мире

россия

украина

донбасс

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_0:306:2943:1961_1920x0_80_0_0_80e03f58d4ae63a1a730e110ac5e4a38.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент Украины сожалеет о своих решениях, спровоцировавших начало спецоперации, пишет военный аналитик Чжан Дяньчэн на портале Soho."В сочетании с провокациями Запада это (обстрелы Донбасса. — Прим. ред.) подлило масла в огонь конфликта и в конечном итоге спровоцировало боевые действия. <...> Теперь Зеленский, похоже, сожалеет об этом, поскольку продолжение этой прокси-войны невозможно из-за огромных потерь ВСУ", — написал Чжан.Он подчеркнул, что Россия давала Киеву сигнал о готовности урегулировать конфликт мирным путем. Киев же, пояснил автор, совершил ошибку, публично отказавшись от этого предложения.Теперь, считает автор, интенсивность конфликта снизилась, а на Западе нарастают антивоенные настроения, что может привести к "грандиозному финалу" противостояния.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231130/ssha-1912785286.html

https://ria.ru/20231129/zelenskiy-1912744723.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины