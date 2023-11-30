"Он сожалеет". Стало известно, к чему привело решение Зеленского по России
Эксперт Чжан: Зеленский сожалеет о решении обстреливать Донбасс
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент Украины сожалеет о своих решениях, спровоцировавших начало спецоперации, пишет военный аналитик Чжан Дяньчэн на портале Soho.
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"В сочетании с провокациями Запада это (обстрелы Донбасса. — Прим. ред.) подлило масла в огонь конфликта и в конечном итоге спровоцировало боевые действия. <...> Теперь Зеленский, похоже, сожалеет об этом, поскольку продолжение этой прокси-войны невозможно из-за огромных потерь ВСУ", — написал Чжан.
Он подчеркнул, что Россия давала Киеву сигнал о готовности урегулировать конфликт мирным путем. Киев же, пояснил автор, совершил ошибку, публично отказавшись от этого предложения.
Теперь, считает автор, интенсивность конфликта снизилась, а на Западе нарастают антивоенные настроения, что может привести к "грандиозному финалу" противостояния.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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