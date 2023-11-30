https://ria.ru/20231130/zasedanie-1912845347.html

Заседание комиссии Госсовета по культуре стало важным событием "России"

Заседание комиссии Госсовета по культуре стало важным событием "России" - РИА Новости, 30.11.2023

Заседание комиссии Госсовета по культуре стало важным событием "России"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду, 29 ноября, провел очередное заседание комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T11:28

2023-11-30T11:28

2023-11-30T11:28

самарская область

самара

дмитрий азаров

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду, 29 ноября, провел очередное заседание комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Культура", которое стало одним из важнейших мероприятий Международного форума-выставки "Россия", сообщает пресс-служба правительства области. Участие в нем приняли представители федеральных и региональных органов власти, депутаты, руководители творческих и волонтерских объединений, эксперты в области культуры и искусства. Обсуждение было посвящено роли культуры в сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В ходе заседания Азаров отметил, что для укрепления российских духовно-нравственных ценностей требуется объединение всех патриотических сил, общественных объединений. "Органы публичной власти, общественные организации проводят большую совместную работу по формированию соответствующих планов мероприятий по реализации госполитики. Но в настоящее время концептуальных документов крайне мало. Как правило, это перечни мероприятий. Однако при этом подходы к структуре плана, периодам его реализации, содержательному наполнению существенно разнятся. Сегодня крайне важно выстроить слаженную межведомственную работу всех заинтересованных сторон с целью выработки единого, концептуального, базового подхода по реализации культурной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей, выявления и поддержки талантов, создания условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности", - подчеркнул губернатор, слова которого привели в пресс-службе. Продолжая обсуждение, губернатор Самарской области отметил, что в сегодняшнее непростое время наблюдаются многочисленные попытки отмены русской культуры. Во время обсуждения участники заседания обратили внимание на бережное сохранение прошлого, истории, чтобы воспитывать чувство ответственности людей перед Родиной. "Необходима целостная система просвещения", – подчеркнул Азаров. Одним из успешно реализованных проектов в этом направлении стал федеральный просветительский марафон "Знание.Первые". В рамках его проведения выступают политики, ученые, военные, деятели культуры и искусства, которые делятся своими знаниями и жизненным опытом, рассказывают об истории и достижениях страны. Еще один проект, который имеет особое значение, - встречи с героями Отечества, в том числе с участниками специальной военной операции. "Уверен, что будет еще много проектов, которые мы будем реализовывать в партнерстве. Все регионы рады такой перезагрузке общества "Знание". И очень рассчитываем, что контент, который будет формироваться, будет доходить до регионов, до каждой школы, до каждого коллектива, а мы будем создавать для этого условия", – сказал Азаров. По мнению участников, отдельного внимания также заслуживает отечественная многоуровневая система подготовки кадров в сфере музыкального образования, которая по сути является уникальной. В течение десятилетий подготовлена целая плеяда талантливых деятелей, имена которых хорошо известны в мире искусства и культуры. Свои предложения и проекты по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей с помощью культуры представили и регионы страны, а также представители традиционных конфессий. Все они приняты во внимание для дальнейшего тиражирования и приземления на той или иной территории. В завершении заседания Азаров поблагодарил участников за содержательный диалог. Все предложения, которые прозвучали, будут проработаны и внесены в проект решений комиссии. Губернатор пригласил всех участников посетить выставку "Россия", в том числе стенд Самарской области: "Приглашаю всех посетить павильоны выставки России, великой, могучей и прекрасной нашей Родины. Увидеть, как развиваются не только отрасли, но и самое главное, регионы нашей страны. Каждому региону, особенно за последние годы, есть, что предъявить, как действительно масштабные достижения. И без деятельной культуры, без созидательной и духовной основы это не было бы возможно", - сказал глава региона.

https://ria.ru/20231129/vystavka-1912752076.html

https://ria.ru/20231128/byudzhet-1912472334.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, самара, дмитрий азаров