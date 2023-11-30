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Израиль получил от ХАМАС новый список заложников на освобождение, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2023
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08:49 30.11.2023 (обновлено: 09:45 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/zalozhniki-1912803503.html
Израиль получил от ХАМАС новый список заложников на освобождение, пишут СМИ
Израиль получил от ХАМАС новый список заложников на освобождение, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2023
Израиль получил от ХАМАС новый список заложников на освобождение, пишут СМИ
Израиль получил от ХАМАС новый список заложников на освобождение, в него включены 10 женщин и детей, пишет газета Times of Israel со ссылкой на канцелярию... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T08:49
2023-11-30T09:45
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Израиль получил от ХАМАС новый список заложников на освобождение, в него включены 10 женщин и детей, пишет газета Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху."В канцелярии премьера заявили, что перемирие в Газе продолжится сегодня после того, как недавно был получен список заложников, подлежащих освобождению из сектора Газа. В него включены 10 женщин и детей", - пишет издание.Как отмечается, полученный Израилем список соответствует согласованным правилам прекращения огня.
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РИА Новости
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96
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль получил от ХАМАС новый список заложников на освобождение, пишут СМИ

Times of Israel: Израиль получил новый список заложников ХАМАС на освобождение

© AP Photo / Fatima ShbairМашины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Израиль получил от ХАМАС новый список заложников на освобождение, в него включены 10 женщин и детей, пишет газета Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
"В канцелярии премьера заявили, что перемирие в Газе продолжится сегодня после того, как недавно был получен список заложников, подлежащих освобождению из сектора Газа. В него включены 10 женщин и детей", - пишет издание.
Как отмечается, полученный Израилем список соответствует согласованным правилам прекращения огня.
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В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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