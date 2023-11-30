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Израиль получил от ХАМАС новый список заложников на освобождение, пишут СМИ

Израиль получил от ХАМАС новый список заложников на освобождение, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2023

Израиль получил от ХАМАС новый список заложников на освобождение, пишут СМИ

Израиль получил от ХАМАС новый список заложников на освобождение, в него включены 10 женщин и детей, пишет газета Times of Israel со ссылкой на канцелярию... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T08:49

2023-11-30T08:49

2023-11-30T09:45

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Израиль получил от ХАМАС новый список заложников на освобождение, в него включены 10 женщин и детей, пишет газета Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху."В канцелярии премьера заявили, что перемирие в Газе продолжится сегодня после того, как недавно был получен список заложников, подлежащих освобождению из сектора Газа. В него включены 10 женщин и детей", - пишет издание.Как отмечается, полученный Израилем список соответствует согласованным правилам прекращения огня.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году