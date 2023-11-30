https://ria.ru/20231130/zalozhniki-1912803503.html
Израиль получил от ХАМАС новый список заложников на освобождение, пишут СМИ
Израиль получил от ХАМАС новый список заложников на освобождение, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2023
Израиль получил от ХАМАС новый список заложников на освобождение, пишут СМИ
Израиль получил от ХАМАС новый список заложников на освобождение, в него включены 10 женщин и детей, пишет газета Times of Israel со ссылкой на канцелярию... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T08:49
2023-11-30T08:49
2023-11-30T09:45
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911981762_0:274:3071:2001_1920x0_80_0_0_a02c18bd9be832f7936770570dd1fc1f.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Израиль получил от ХАМАС новый список заложников на освобождение, в него включены 10 женщин и детей, пишет газета Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху."В канцелярии премьера заявили, что перемирие в Газе продолжится сегодня после того, как недавно был получен список заложников, подлежащих освобождению из сектора Газа. В него включены 10 женщин и детей", - пишет издание.Как отмечается, полученный Израилем список соответствует согласованным правилам прекращения огня.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911981762_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_242456b609521e6d4f47cb79ed885ac5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль получил от ХАМАС новый список заложников на освобождение, пишут СМИ
Times of Israel: Израиль получил новый список заложников ХАМАС на освобождение