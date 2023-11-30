https://ria.ru/20231130/vystavka-1912897245.html

Глава Мордовии открыл День региона на выставке "Россия" в Москве

Глава Мордовии открыл День региона на выставке "Россия" в Москве - РИА Новости, 30.11.2023

Глава Мордовии открыл День региона на выставке "Россия" в Москве

Глава Республики Мордовия Артем Здунов в четверг открыл День региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:43

2023-11-30T13:43

2023-11-30T13:43

республика мордовия

москва

выставка-форум "россия"

артем здунов

игорь комаров

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава Республики Мордовия Артем Здунов в четверг открыл День региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии открытия Дня Мордовии Здунов рассказал о главных достижениях, достопримечательностях и культурных особенностях республики. Он отметил, что Мордовия - самая близкая к Москве национальная республика. Добраться туда можно за час на самолете или за шесть часов по новому автобану М-12. В регион ежедневно ходят 24 поезда, а еще туда можно добраться на фирменном поезде-музее художника Степана Эрьзя. "Мордовия богата современной спортивной инфраструктурой мирового уровня. У нас сильные олимпийские традиции, школы, сильный тренерский состав, сборные команды. Мы приглашаем команды всех регионов РФ и зарубежных стран. Проводите у нас сборы, соревнования. Мы обеспечим вам качественную экологически-чистую мордовскую еду, новые знакомства и встречи, дружеское отношение и незабываемые экскурсии. Вы обязательно захотите вернуться в нашу республику вновь", - сказал Здунов. На открытии Дня региона также выступил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он отметил, что Международная выставка-форум "Россия" уже стала ключевым событием в общественной жизни страны. С момента открытия ее посетило более миллиона человек. "Сегодня на выставке Республика Мордовия представлена в образе великого дерева, чьи корни - это история мордовской земли, ствол - люди, а листья это их дела. Такой образ символизирует роль Мордовии и вклад живших здесь людей и их потомков в историю современной России. В Мордовии сочетаются разные культуры: наследие мордовского народа и православные святыни, традиционное творчество и современная архитектура. Республика - один из символов национального и религиозного согласия", - сказал Комаров. Он отметил, что на выставке представлены знаковые для региона предприятия, которые являются лидерами в ведущих отраслях экономики республики и в целом страны. На День Республики Мордовия гостей выставки ждет яркая культурная и деловая программы. Посетители смогут посетить фестиваль песни, танца и национального костюма, мастер-классы по плетению лаптей, росписи деревянных ложек, созданию мордовской ювелирной елочной игрушки и приготовлению национальных блюд. Также пройдут познавательные лекции и дискуссии. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Стенд Республики Мордовия представлен в павильоне №75.

https://ria.ru/20231124/mordoviya-1911728443.html

https://ria.ru/20231124/stroitelstvo-1911706383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, выставка-форум "россия", артем здунов, игорь комаров