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В Свердловской области в детском лагере умерла пятнадцатилетняя вожатая - РИА Новости, 30.11.2023
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10:33 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/vozhataya-1912827491.html
В Свердловской области в детском лагере умерла пятнадцатилетняя вожатая
В Свердловской области в детском лагере умерла пятнадцатилетняя вожатая - РИА Новости, 30.11.2023
В Свердловской области в детском лагере умерла пятнадцатилетняя вожатая
Пятнадцатилетняя девочка-вожатая скончалась в детском оздоровительном лагере в Свердловской области, прокуратура начала проверку, сообщает региональное... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:33
2023-11-30T10:33
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Пятнадцатилетняя девочка-вожатая скончалась в детском оздоровительном лагере в Свердловской области, прокуратура начала проверку, сообщает региональное надзорное ведомство. По информации прокуратуры, днем в среду девочка приехала в лагерь "Солнышко" в ЗАТО Лесной с другими подростками, которые занимались в отряде вожатых, на мероприятие для отдыхающих в лагере по путевке детей. После занятия в актовом зале, которое длилось час, школьница потеряла сознание. "Несмотря на проведение реанимационных мероприятий медицинскими работниками, спасти девочку не удалось. Прокуратура ЗАТО Лесного выясняет обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, исполнению законодательства при оказании образовательных услуг и первой медицинской помощи в деятельности муниципального учреждения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231129/delo-1912690044.html
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свердловская область, происшествия
Свердловская область, Происшествия
В Свердловской области в детском лагере умерла пятнадцатилетняя вожатая

В Свердловской области в детском лагере "Солнышко" умерла 15-летняя вожатая

© РИА НовостиАвтомобиль прокуратуры
Автомобиль прокуратуры - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости
Автомобиль прокуратуры. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Пятнадцатилетняя девочка-вожатая скончалась в детском оздоровительном лагере в Свердловской области, прокуратура начала проверку, сообщает региональное надзорное ведомство.
По информации прокуратуры, днем в среду девочка приехала в лагерь "Солнышко" в ЗАТО Лесной с другими подростками, которые занимались в отряде вожатых, на мероприятие для отдыхающих в лагере по путевке детей. После занятия в актовом зале, которое длилось час, школьница потеряла сознание.
"Несмотря на проведение реанимационных мероприятий медицинскими работниками, спасти девочку не удалось. Прокуратура ЗАТО Лесного выясняет обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, исполнению законодательства при оказании образовательных услуг и первой медицинской помощи в деятельности муниципального учреждения", - говорится в сообщении.
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