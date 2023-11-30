https://ria.ru/20231130/uregulirovanie-1912848413.html

Посол в России ответил на вопрос о позиции Израиля по урегулированию в Газе

Посол в России ответил на вопрос о позиции Израиля по урегулированию в Газе - РИА Новости, 30.11.2023

Посол в России ответил на вопрос о позиции Израиля по урегулированию в Газе

Уход ХАМАС из сектора Газа и движение сектора в сторону нормализации отношений с Израилем создали бы условия для диалога об урегулировании конфликта, заявил... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T11:36

2023-11-30T11:36

2023-11-30T11:37

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

сектор газа

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Уход ХАМАС из сектора Газа и движение сектора в сторону нормализации отношений с Израилем создали бы условия для диалога об урегулировании конфликта, заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви в эфире канала "Россия 24".Он отвечал на вопрос о позиции израильского руководства относительно политического урегулирования конфликта в случае ухода ХАМАС из сектора Газа."Если ХАМАС уйдет из Газы, и Газа начнет думать в направлении, скажем, "соглашений Авраама", то, конечно, есть о чем говорить", - сказал Бен Цви.Он подчеркнул, что говорить будет не о чем, если продолжатся призывы к уничтожению государства Израиль. По его словам, с такими призывами выступает большая часть представителей ХАМАС, которые выступают в средствах массовой информации.В сентябре 2020 года нормализовать отношения с Израилем при посредничестве являвшегося тогда президентом США Дональда Трампа договорились ОАЭ и Бахрейн, позже к ним присоединились Марокко и Судан. Заключенные договоренности получили название "соглашения Авраама", отсылающее к праотцу Аврааму, почитаемому и в иудаизме, и в христианстве, и в исламе.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

израиль

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израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сектор газа