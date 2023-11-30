Посол в России ответил на вопрос о позиции Израиля по урегулированию в Газе
Посол Израиля: уход ХАМАС из Газы создаст условия для диалога об урегулировании
Посол Израиля в России Александр Бен Цви. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Уход ХАМАС из сектора Газа и движение сектора в сторону нормализации отношений с Израилем создали бы условия для диалога об урегулировании конфликта, заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви в эфире канала "Россия 24".
Он отвечал на вопрос о позиции израильского руководства относительно политического урегулирования конфликта в случае ухода ХАМАС из сектора Газа.
"Если ХАМАС уйдет из Газы, и Газа начнет думать в направлении, скажем, "соглашений Авраама", то, конечно, есть о чем говорить", - сказал Бен Цви.
Он подчеркнул, что говорить будет не о чем, если продолжатся призывы к уничтожению государства Израиль. По его словам, с такими призывами выступает большая часть представителей ХАМАС, которые выступают в средствах массовой информации.
В сентябре 2020 года нормализовать отношения с Израилем при посредничестве являвшегося тогда президентом США Дональда Трампа договорились ОАЭ и Бахрейн, позже к ним присоединились Марокко и Судан. Заключенные договоренности получили название "соглашения Авраама", отсылающее к праотцу Аврааму, почитаемому и в иудаизме, и в христианстве, и в исламе.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.