https://ria.ru/20231130/uragan-1912886353.html

В Запорожской области четыре тысячи абонентов остаются без электричества

В Запорожской области четыре тысячи абонентов остаются без электричества - РИА Новости, 30.11.2023

В Запорожской области четыре тысячи абонентов остаются без электричества

Четыре тысячи абонентов до сих пор остаются без электричества в Запорожской области после урагана, прошедшего в ночь на понедельник, полностью электроснабжение... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:04

2023-11-30T13:04

2023-11-30T13:21

происшествия

запорожская область

евгений балицкий

сильный шторм на черноморском побережье россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Четыре тысячи абонентов до сих пор остаются без электричества в Запорожской области после урагана, прошедшего в ночь на понедельник, полностью электроснабжение в области после урагана, предварительно, будет восстановлено до конца недели, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Балицкий сообщил, что провел рабочую встречу с начальником ГУ МЧС России по Запорожской области Дмитрием Кучерковым, темой беседы стала ликвидация последствий ураганного ветра в ночь с 26 на 27 ноября."До сих пор без электроснабжения остаются четыре тысячи абонентов, в шести социально значимых объектах организована работа генераторов. По предварительным прогнозам, полностью электроснабжение будет восстановлено до конца недели", – написал Балицкий.Он отметил, что работа по ликвидации последствий шторма продолжается круглосуточно.Шторм с очень сильным ветром привел к обесточиванию около 40 тысяч абонентов в области, сообщил в понедельник Балицкий.

https://ria.ru/20231130/pogoda-1912814104.html

запорожская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, запорожская область, евгений балицкий, сильный шторм на черноморском побережье россии