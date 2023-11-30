https://ria.ru/20231130/uragan-1912886353.html
В Запорожской области четыре тысячи абонентов остаются без электричества
В Запорожской области четыре тысячи абонентов остаются без электричества - РИА Новости, 30.11.2023
В Запорожской области четыре тысячи абонентов остаются без электричества
Четыре тысячи абонентов до сих пор остаются без электричества в Запорожской области после урагана, прошедшего в ночь на понедельник, полностью электроснабжение... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:04
2023-11-30T13:04
2023-11-30T13:21
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
сильный шторм на черноморском побережье россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Четыре тысячи абонентов до сих пор остаются без электричества в Запорожской области после урагана, прошедшего в ночь на понедельник, полностью электроснабжение в области после урагана, предварительно, будет восстановлено до конца недели, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Балицкий сообщил, что провел рабочую встречу с начальником ГУ МЧС России по Запорожской области Дмитрием Кучерковым, темой беседы стала ликвидация последствий ураганного ветра в ночь с 26 на 27 ноября."До сих пор без электроснабжения остаются четыре тысячи абонентов, в шести социально значимых объектах организована работа генераторов. По предварительным прогнозам, полностью электроснабжение будет восстановлено до конца недели", – написал Балицкий.Он отметил, что работа по ликвидации последствий шторма продолжается круглосуточно.Шторм с очень сильным ветром привел к обесточиванию около 40 тысяч абонентов в области, сообщил в понедельник Балицкий.
https://ria.ru/20231130/pogoda-1912814104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, евгений балицкий, сильный шторм на черноморском побережье россии
Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Запорожской области четыре тысячи абонентов остаются без электричества
Балицкий: в Запорожской области 4000 абонентов остаются без света после урагана