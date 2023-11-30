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Украинские пограничники ликвидировали очередную схему выезда уклонистов - РИА Новости, 30.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:40 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/uklonisty-1912958273.html
Украинские пограничники ликвидировали очередную схему выезда уклонистов
Украинские пограничники ликвидировали очередную схему выезда уклонистов - РИА Новости, 30.11.2023
Украинские пограничники ликвидировали очередную схему выезда уклонистов
Украинские пограничники заявили в Telegram-канале о ликвидации очередной схемы незаконного выезда мужчин за границу - "перехожденцев" задержали примерно в... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:40
2023-11-30T16:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
молдавия
киев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Украинские пограничники заявили в Telegram-канале о ликвидации очередной схемы незаконного выезда мужчин за границу - "перехожденцев" задержали примерно в полукилометре от цели, при этом проводник находился за пределами Украины и координировал их в онлайн-режиме с помощью геолокации. "Пограничники задержали двух мужчин призывного возраста, жителей Киева и Черновцов, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины. О своей безопасности организатор (схемы выезда) позаботился раньше времени, поскольку вел горе-путешественников онлайн, отслеживая только их геопозицию. Сам же находился вне Украины". - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчины в возрасте 27 и 29 лет, которые незаконно пытались попасть в Молдавию, были задержаны за 600 метров у границы в Одесской области. Каждый из них по прибытию в конечное место должен был заплатить организатору схемы по 3 тысячи долларов. На задержанных составлены протоколы за попытку незаконного пересечения границы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
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в мире, украина, молдавия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Молдавия, Киев
Украинские пограничники ликвидировали очередную схему выезда уклонистов

Украинские пограничники раскрыли очередную схему выезда уклонистов за границу

© Фото : Держприкордонслужба/TelegramУкраинские пограничники сообщили о ликвидации очередной схемы выезда уклонистов за границу
Украинские пограничники сообщили о ликвидации очередной схемы выезда уклонистов за границу - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : Держприкордонслужба/Telegram
Украинские пограничники сообщили о ликвидации очередной схемы выезда уклонистов за границу
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Украинские пограничники заявили в Telegram-канале о ликвидации очередной схемы незаконного выезда мужчин за границу - "перехожденцев" задержали примерно в полукилометре от цели, при этом проводник находился за пределами Украины и координировал их в онлайн-режиме с помощью геолокации.
«
"Пограничники задержали двух мужчин призывного возраста, жителей Киева и Черновцов, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины. О своей безопасности организатор (схемы выезда) позаботился раньше времени, поскольку вел горе-путешественников онлайн, отслеживая только их геопозицию. Сам же находился вне Украины". - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мужчины в возрасте 27 и 29 лет, которые незаконно пытались попасть в Молдавию, были задержаны за 600 метров у границы в Одесской области. Каждый из них по прибытию в конечное место должен был заплатить организатору схемы по 3 тысячи долларов. На задержанных составлены протоколы за попытку незаконного пересечения границы.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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