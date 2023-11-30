Украинские пограничники ликвидировали очередную схему выезда уклонистов
Украинские пограничники раскрыли очередную схему выезда уклонистов за границу
© Фото : Держприкордонслужба/TelegramУкраинские пограничники сообщили о ликвидации очередной схемы выезда уклонистов за границу
© Фото : Держприкордонслужба/Telegram
Украинские пограничники сообщили о ликвидации очередной схемы выезда уклонистов за границу
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Украинские пограничники заявили в Telegram-канале о ликвидации очередной схемы незаконного выезда мужчин за границу - "перехожденцев" задержали примерно в полукилометре от цели, при этом проводник находился за пределами Украины и координировал их в онлайн-режиме с помощью геолокации.
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"Пограничники задержали двух мужчин призывного возраста, жителей Киева и Черновцов, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины. О своей безопасности организатор (схемы выезда) позаботился раньше времени, поскольку вел горе-путешественников онлайн, отслеживая только их геопозицию. Сам же находился вне Украины". - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчины в возрасте 27 и 29 лет, которые незаконно пытались попасть в Молдавию, были задержаны за 600 метров у границы в Одесской области. Каждый из них по прибытию в конечное место должен был заплатить организатору схемы по 3 тысячи долларов. На задержанных составлены протоколы за попытку незаконного пересечения границы.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.