Рейтинг@Mail.ru
Кравцов: для перехода на государственные учебники понадобится 2-3 года - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
16:20 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/uchebnik-1912950983.html
Кравцов: для перехода на государственные учебники понадобится 2-3 года
Кравцов: для перехода на государственные учебники понадобится 2-3 года - РИА Новости, 30.11.2023
Кравцов: для перехода на государственные учебники понадобится 2-3 года
Государственные учебники по всем предметам планируется разработать в течение двух-трех лет, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:20
2023-11-30T16:20
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
образование
образование - общество
сн_образование
социальный навигатор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893618750_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_6c1806bf4c50832b5dd044cef92d637e.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Государственные учебники по всем предметам планируется разработать в течение двух-трех лет, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Мы ставим задачу, что в течение двух-трех лет будут разработаны по всем предметам государственные учебники... Поэтому нужно два-три года, чтобы мы максимально перешли на государственные учебники", - сказал Кравцов в ходе Всероссийского совещание для руководителей исполнительных органов субъектов РФ. Кравцов отметил, что первый шаг в этом направлении уже сделан – разработан государственный учебник по истории для старших классов. По его словам, в первую очередь готовятся учебники для тех предметов, по которым утверждены федеральные программы, сами пособия полностью соответствуют программам и контрольным измерительным материалам. Глава Минпросвещения еще в 2022 году сообщал о создании нового учебника истории России, в который войдут такие темы, как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, санкционное давление. Авторами учебника стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов, помощник президента РФ Владимир Мединский, руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян. С 1 сентября 2023 года новые учебники для 11 классов начали применять во всех школах России, всего было поставлено более 755 тысяч экземпляров. В Минпросвещения также сообщали, что новые учебники для 10 классов заказали все регионы, их к новому учебному году будет поставлено более 720 тысяч, а в течение 2024 года подготовят и учебники для средней школы.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893618750_325:0:3054:2047_1920x0_80_0_0_5656122696511e0903207931ea9db8b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей кравцов, образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, Образование, Образование - Общество, СН_Образование, Социальный навигатор

Кравцов: для перехода на государственные учебники понадобится 2-3 года

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Государственные учебники по всем предметам планируется разработать в течение двух-трех лет, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
"Мы ставим задачу, что в течение двух-трех лет будут разработаны по всем предметам государственные учебники... Поэтому нужно два-три года, чтобы мы максимально перешли на государственные учебники", - сказал Кравцов в ходе Всероссийского совещание для руководителей исполнительных органов субъектов РФ.
Кравцов отметил, что первый шаг в этом направлении уже сделан – разработан государственный учебник по истории для старших классов.
По его словам, в первую очередь готовятся учебники для тех предметов, по которым утверждены федеральные программы, сами пособия полностью соответствуют программам и контрольным измерительным материалам.
Глава Минпросвещения еще в 2022 году сообщал о создании нового учебника истории России, в который войдут такие темы, как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, санкционное давление. Авторами учебника стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов, помощник президента РФ Владимир Мединский, руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.
С 1 сентября 2023 года новые учебники для 11 классов начали применять во всех школах России, всего было поставлено более 755 тысяч экземпляров. В Минпросвещения также сообщали, что новые учебники для 10 классов заказали все регионы, их к новому учебному году будет поставлено более 720 тысяч, а в течение 2024 года подготовят и учебники для средней школы.
 
Год педагога и наставникаОбществоСергей КравцовОбразованиеОбразование - ОбществоСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала