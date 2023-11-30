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Кравцов: для перехода на государственные учебники понадобится 2-3 года

Кравцов: для перехода на государственные учебники понадобится 2-3 года - РИА Новости, 30.11.2023

Кравцов: для перехода на государственные учебники понадобится 2-3 года

Государственные учебники по всем предметам планируется разработать в течение двух-трех лет, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T16:20

2023-11-30T16:20

2023-11-30T16:20

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Государственные учебники по всем предметам планируется разработать в течение двух-трех лет, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Мы ставим задачу, что в течение двух-трех лет будут разработаны по всем предметам государственные учебники... Поэтому нужно два-три года, чтобы мы максимально перешли на государственные учебники", - сказал Кравцов в ходе Всероссийского совещание для руководителей исполнительных органов субъектов РФ. Кравцов отметил, что первый шаг в этом направлении уже сделан – разработан государственный учебник по истории для старших классов. По его словам, в первую очередь готовятся учебники для тех предметов, по которым утверждены федеральные программы, сами пособия полностью соответствуют программам и контрольным измерительным материалам. Глава Минпросвещения еще в 2022 году сообщал о создании нового учебника истории России, в который войдут такие темы, как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, санкционное давление. Авторами учебника стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов, помощник президента РФ Владимир Мединский, руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян. С 1 сентября 2023 года новые учебники для 11 классов начали применять во всех школах России, всего было поставлено более 755 тысяч экземпляров. В Минпросвещения также сообщали, что новые учебники для 10 классов заказали все регионы, их к новому учебному году будет поставлено более 720 тысяч, а в течение 2024 года подготовят и учебники для средней школы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор