https://ria.ru/20231130/tovarooborot-1912891227.html

Мезенцев: 2023 год для товарооборота РФ и Белоруссии успешнее предыдущего

Мезенцев: 2023 год для товарооборота РФ и Белоруссии успешнее предыдущего - РИА Новости, 30.11.2023

Мезенцев: 2023 год для товарооборота РФ и Белоруссии успешнее предыдущего

Товарооборот России и Белоруссии в 2023 году вырастет еще сильнее, чем в 2022 году, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:23

2023-11-30T13:23

2023-11-30T13:23

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

дмитрий мезенцев

товарооборот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841571318_0:22:960:562_1920x0_80_0_0_052c63194d2c743176949eff742f31bd.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Товарооборот России и Белоруссии в 2023 году вырастет еще сильнее, чем в 2022 году, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Динамика очень хорошая… Дождемся января-февраля (2024 года). И если у вас будет другой собеседник, вы ему предъявите цифры, и он скажет, что динамика очевидная: этот год (2023) успешнее, чем ушедший (2022). И тот был хорош", - заявил Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24". Его спросили, почему в 2022 году товарооборот России и Белоруссии вырос на 14%, а по состоянию на сентябрь 2023 года – только на 11% по сравнению с аналогичным периодом. Мезенцев заверил, что эти цифры предварительные.

https://ria.ru/20231129/modernizatsiya-1912658190.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, дмитрий мезенцев, товарооборот