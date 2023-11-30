https://ria.ru/20231130/tovarooborot-1912891227.html
Мезенцев: 2023 год для товарооборота РФ и Белоруссии успешнее предыдущего
Мезенцев: 2023 год для товарооборота РФ и Белоруссии успешнее предыдущего - РИА Новости, 30.11.2023
Мезенцев: 2023 год для товарооборота РФ и Белоруссии успешнее предыдущего
Товарооборот России и Белоруссии в 2023 году вырастет еще сильнее, чем в 2022 году, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:23
2023-11-30T13:23
2023-11-30T13:23
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
товарооборот
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Товарооборот России и Белоруссии в 2023 году вырастет еще сильнее, чем в 2022 году, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Динамика очень хорошая… Дождемся января-февраля (2024 года). И если у вас будет другой собеседник, вы ему предъявите цифры, и он скажет, что динамика очевидная: этот год (2023) успешнее, чем ушедший (2022). И тот был хорош", - заявил Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24". Его спросили, почему в 2022 году товарооборот России и Белоруссии вырос на 14%, а по состоянию на сентябрь 2023 года – только на 11% по сравнению с аналогичным периодом. Мезенцев заверил, что эти цифры предварительные.
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РИА Новости
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россия, белоруссия, дмитрий мезенцев, товарооборот
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев, товарооборот
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Товарооборот России и Белоруссии в 2023 году вырастет еще сильнее, чем в 2022 году, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Динамика очень хорошая… Дождемся января-февраля (2024 года). И если у вас будет другой собеседник, вы ему предъявите цифры, и он скажет, что динамика очевидная: этот год (2023) успешнее, чем ушедший (2022). И тот был хорош", - заявил Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".
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Его спросили, почему в 2022 году товарооборот России и Белоруссии вырос на 14%, а по состоянию на сентябрь 2023 года – только на 11% по сравнению с аналогичным периодом. Мезенцев заверил, что эти цифры предварительные.