https://ria.ru/20231130/strategiya-1912941803.html

Премьер Словакии заявил, что стратегия ЕС и США по Украине не работает

Премьер Словакии заявил, что стратегия ЕС и США по Украине не работает - РИА Новости, 30.11.2023

Премьер Словакии заявил, что стратегия ЕС и США по Украине не работает

Стратегия Европейского союза и США, которая реализуется в отношении Украины, не работает, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:58

2023-11-30T15:58

2023-11-30T15:58

в мире

словакия

сша

украина

роберт фицо

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg

БРАТИСЛАВА, 30 ноя - РИА Новости. Стратегия Европейского союза и США, которая реализуется в отношении Украины, не работает, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В четверг Фицо принял послов США и России. "Послам я объяснил словацкие внутригосударственные приоритеты, а также свой взгляд на войну на Украине, где до сих пор проводимая стратегия ЕС и США явно не работает", - написал Фицо на своих страницах в социальных сетях. Он также заявил, что Словакия должна готовиться к периоду, который последует после завершения конфликта на Украине, и "стандартизации словацко-российских отношений".

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

словакия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, сша, украина, роберт фицо, евросоюз