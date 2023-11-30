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Премьер Словакии заявил, что стратегия ЕС и США по Украине не работает - РИА Новости, 30.11.2023
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15:58 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/strategiya-1912941803.html
Премьер Словакии заявил, что стратегия ЕС и США по Украине не работает
Премьер Словакии заявил, что стратегия ЕС и США по Украине не работает - РИА Новости, 30.11.2023
Премьер Словакии заявил, что стратегия ЕС и США по Украине не работает
Стратегия Европейского союза и США, которая реализуется в отношении Украины, не работает, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:58
2023-11-30T15:58
в мире
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сша
украина
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 30 ноя - РИА Новости. Стратегия Европейского союза и США, которая реализуется в отношении Украины, не работает, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В четверг Фицо принял послов США и России. "Послам я объяснил словацкие внутригосударственные приоритеты, а также свой взгляд на войну на Украине, где до сих пор проводимая стратегия ЕС и США явно не работает", - написал Фицо на своих страницах в социальных сетях. Он также заявил, что Словакия должна готовиться к периоду, который последует после завершения конфликта на Украине, и "стандартизации словацко-российских отношений".
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в мире, словакия, сша, украина, роберт фицо, евросоюз
В мире, Словакия, США, Украина, Роберт Фицо, Евросоюз
Премьер Словакии заявил, что стратегия ЕС и США по Украине не работает

Фицо: проводимая ЕС и США стратегия в отношении Украины явно не работает

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 30 ноя - РИА Новости. Стратегия Европейского союза и США, которая реализуется в отношении Украины, не работает, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
В четверг Фицо принял послов США и России.
"Послам я объяснил словацкие внутригосударственные приоритеты, а также свой взгляд на войну на Украине, где до сих пор проводимая стратегия ЕС и США явно не работает", - написал Фицо на своих страницах в социальных сетях.
Он также заявил, что Словакия должна готовиться к периоду, который последует после завершения конфликта на Украине, и "стандартизации словацко-российских отношений".
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