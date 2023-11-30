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ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли около 290 человек
ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли около 290 человек - РИА Новости, 30.11.2023
ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли около 290 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 290 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:15
2023-11-30T14:15
2023-11-30T14:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 290 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 14-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери противника составили до 45 военнослужащих и два автомобиля", - сказали в министерстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики."Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - отметили в Минобороны.
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли около 290 человек
МО РФ: Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял до 295 военных