https://ria.ru/20231130/spetsoperatsiya-1912908991.html

ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли около 290 человек

ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли около 290 человек - РИА Новости, 30.11.2023

ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли около 290 человек

На Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 290 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:15

2023-11-30T14:15

2023-11-30T14:17

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 290 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 14-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери противника составили до 45 военнослужащих и два автомобиля", - сказали в министерстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики."Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - отметили в Минобороны.

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)