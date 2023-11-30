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Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Винницкой области - РИА Новости, 30.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:19 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/spetsoperatsiya-1912796510.html
Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Винницкой области
Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Винницкой области - РИА Новости, 30.11.2023
Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Винницкой области
Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Винницкой области. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T06:19
2023-11-30T06:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
винницкая область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Винницкой области. "В Винницкой области работает ПВО по остаткам БПЛА", - говорится в сообщении телеканала ТСН в Telegram-канале. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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5
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96
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в мире, украина, винницкая область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Винницкая область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Винницкой области

ТСН: в Винницкой области силы ПВО сработали по остаткам БПЛА

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Винницкой области.
«
"В Винницкой области работает ПВО по остаткам БПЛА", - говорится в сообщении телеканала ТСН в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 ноября, 16:23
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВинницкая областьВооруженные силы РФ
 
 
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