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Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Винницкой области

Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Винницкой области - РИА Новости, 30.11.2023

Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Винницкой области

Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Винницкой области. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T06:19

2023-11-30T06:19

2023-11-30T06:19

специальная военная операция на украине

в мире

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винницкая область

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Винницкой области. "В Винницкой области работает ПВО по остаткам БПЛА", - говорится в сообщении телеканала ТСН в Telegram-канале. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

украина

винницкая область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, винницкая область, вооруженные силы рф