https://ria.ru/20231130/rozhdenie-1912891608.html

Югорский семейный капитал начнут давать после рождения второго ребенка

Югорский семейный капитал начнут давать после рождения второго ребенка - РИА Новости, 30.11.2023

Югорский семейный капитал начнут давать после рождения второго ребенка

Глава Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова расширила категорию получателей Югорского семейного капитала, с 2024 года меру поддержки... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:25

2023-11-30T13:25

2023-11-30T13:25

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

ханты-мансийск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Глава Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова расширила категорию получателей Югорского семейного капитала, с 2024 года меру поддержки можно будет получить при рождении не третьего, а второго ребенка. "Югорский семейный капитал – востребованная мера поддержки, охватывает разные аспекты жизнедеятельности многодетных семей, повлиял на рост их количества в регионе. Расширим категорию получателей Югорского семейного капитала. Со следующего года будем предоставлять его при рождении второго или последующих детей в семье, проиндексируем его размер" - сказала глава региона в ходе отчета о результатах деятельности правительства автономного округа за 2023 год, инвестиционного послания и обращения к жителям, депутатам и представителям общественности. Она подчеркнула, что предложение о расширении категории получателей этой меры поддержки было предложено местной жительницей на встрече с жителями Нижневартовского района. До этого момента право на Югорский семейный капитал возникало однократно при условии регистрации рождения или усыновления третьего ребенка или последующих детей. Его размер – 150 тысяч рублей. В 2023 году таким правом воспользовались 3,4 тысячи семей. С 1 января 2024 года размер Югорского семейного капитала составит 177 тысяч рублей. Прогнозируемое количество семей, которые будут иметь право на получение Югорского семейного капитала после введения новой меры, в 2024 году – 3,6 тысячи человек, в 2025 году – 9,8 тысячи. Средства Югорского семейного капитала можно использовать на улучшение жилищных условий и получение ребенком или родителями образования. Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число пилотных регионов, где появятся семейные многофункциональные центры. Первые два таких МФЦ, в которых семьи с детьми, находящиеся в трудных жизненных ситуациях, смогут получать услуги в режиме "одного окна", в марте 2024 года заработают в Ханты-Мансийске и Сургуте.

https://ria.ru/20231123/tsentr-1911462568.html

https://ria.ru/20231123/yugra-1911439140.html

ханты-мансийский автономный округ

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ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, ханты-мансийск