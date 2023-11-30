https://ria.ru/20231130/rf-1912954016.html
Косачев рассказал об образах и брендах России
Косачев рассказал об образах и брендах России - РИА Новости, 30.11.2023
Косачев рассказал об образах и брендах России
Образы и бренды России должны отражать не только богатейшее культурное наследие страны, но и её современные успехи, считает зампред Совета Федерации Константин... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:25
2023-11-30T16:25
2023-11-30T16:25
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Образы и бренды России должны отражать не только богатейшее культурное наследие страны, но и её современные успехи, считает зампред Совета Федерации Константин Косачев. "Еще одна тема – продвижение узнаваемых в мире образов и брендов России. Они должны отражать не только богатейшее культурное наследие страны, но и современные успехи. Недавно, как известно, проходила всероссийская олимпиада "Символы России". Среди символов нередко преобладали известные всем матрёшки, балалайки, самовары, медведи и так далее. Люди задавали вопрос: а где же, наряду с фольклорными образами, наши научные открытия, передовые технологические разработки?", - сказал Косачев на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совфеде. Он напомнил, что сейчас на ВДНХ проходит международная выставка-форум "Россия", на ней показаны культурные "богатства и достижения регионов нашей страны". "Такие презентации наших успехов, конечно же, должны действовать - во всяком случае, это моя точка зрения - на регулярной, а, желательно, на постоянной основе как в цифровом, так и в офлайн-формате", - подчеркнул парламентарий.
https://ria.ru/20231130/ardi-1912885533.html
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РИА Новости
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общество, россия, константин косачев, совет федерации рф
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ
Косачев рассказал об образах и брендах России
Косачев: бренды России должны отражать, в том числе, и современные успехи страны
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Образы и бренды России должны отражать не только богатейшее культурное наследие страны, но и её современные успехи, считает зампред Совета Федерации Константин Косачев.
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"Еще одна тема – продвижение узнаваемых в мире образов и брендов России. Они должны отражать не только богатейшее культурное наследие страны, но и современные успехи. Недавно, как известно, проходила всероссийская олимпиада "Символы России". Среди символов нередко преобладали известные всем матрёшки, балалайки, самовары, медведи и так далее. Люди задавали вопрос: а где же, наряду с фольклорными образами, наши научные открытия, передовые технологические разработки?", - сказал Косачев на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совфеде.
Он напомнил, что сейчас на ВДНХ проходит международная выставка-форум "Россия", на ней показаны культурные "богатства и достижения регионов нашей страны".
"Такие презентации наших успехов, конечно же, должны действовать - во всяком случае, это моя точка зрения - на регулярной, а, желательно, на постоянной основе как в цифровом, так и в офлайн-формате", - подчеркнул парламентарий.
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