https://ria.ru/20231130/rakova-1912874556.html

Анастасия Ракова анонсировала программу к Международному дню инвалидов

Анастасия Ракова анонсировала программу к Международному дню инвалидов - РИА Новости, 30.11.2023

Анастасия Ракова анонсировала программу к Международному дню инвалидов

В Москве подготовлена большая программа, приуроченная к Международному дню инвалидов, в числе событий которой - горнолыжный мастер-класс на Воробьевых горах и... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:39

2023-11-30T12:39

2023-11-30T12:39

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москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В Москве подготовлена большая программа, приуроченная к Международному дню инвалидов, в числе событий которой - горнолыжный мастер-класс на Воробьевых горах и запуск единого сервиса-агрегатора возможностей для людей с особенностями здоровья, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, чтобы любой горожанин мог просто найти и быстро подобрать подходящую именно для себя программу поддержки, в преддверии Международного дня инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря, запускается специальный сервис-агрегатор возможностей."Теперь полезные проекты и актуальные меры поддержки будут собраны на одной площадке. Здесь же можно узнать о столичных событиях, приуроченных к Международному дню инвалидов. Например, ключевым мероприятием станет недельный горнолыжный мастер-класс "Спортивный вектор". Москвичи на протезах смогут пройти обучение в школе горнолыжного спорта под руководством чемпионов и призеров Паралимпийских игр, а также реабилитологов, протезистов и психологов. Сначала участники изучат технику катания на лыжах и сноуборде с использованием спортивных протезов. А после – примут участие в занятиях на горнолыжном склоне Воробьевых гор", — сказала Ракова, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы. Также вице-мэр сообщила, что 1 декабря для всех желающих свои двери откроет столичный Симуляционный центр. Специалисты этого учреждения обучают профессиональному уходу за пожилыми, маломобильными и имеющими когнитивные нарушения людьми. Гости получат полезные уроки по гигиене, первой помощи, перемещению маломобильных и немобильных родственников. Помимо этого, приготовлены и тематические интерактивы: можно будет примерить "костюм пожилого человека" - специальные накладки на тело, которые дают понимание о физических ощущениях при возрастных изменениях, а также принять участие в кейс-игре по правильному подбору средств ухода. До 3 декабря москвичи смогут принять участие в бесплатных вебинарах, посвященных Международному дню инвалидов. Специалисты Московской службы психологической помощи населению расскажут, как сохранить ресурсное состояние при заботе о человеке с инвалидностью, как стать опорой для ребенка, если у него есть ограничения здоровья, и какие арт-терапевтические практики помогают найти новые источники сил и энергии даже в самых сложных ситуациях. Кроме этого, можно будет узнать о правилах корректной коммуникации с людьми с инвалидностью, которые помогут придерживаться бережного и уважительного общения, говорится в сообщении. Об интересных вакансиях для кандидатов с инвалидностью 6 декабря расскажут эксперты службы занятости на мероприятии "Сердце инклюзии". В этот день гостей ждут консультации от профессионалов рынка по составлению резюме и портфолио, советы юристов и специалистов по открытию собственного дела, лучшие вакансии от ведущих компаний Москвы. Для участников встречи подготовлены специальные тренинги и деловые игры, которые помогут развивать гибкие навыки и поддерживать энергию. Помимо этого, гостей ждет профессиональная фотосессия, памятные подарки и беспроигрышная лотерея для каждого участника. В Центре социальной интеграции Дианы Гурцкая с 11 по 17 декабря пройдет серия показов мюзикла "Обыкновенное чудо". В постановке примут участие 70 артистов-финалистов конкурса "Инклюзивная Москва", добавили в пресс-службе. Свои программы подготовили и столичные реабилитационные центры для инвалидов. В учреждениях пройдут спортивный фестиваль для взрослых и детей, мастер-классы по играм и благотворительная ярмарка сувениров ручной работы. "Москва шаг за шагом старается становиться комфортнее для жизни людей с инвалидностью. Мы запускаем проекты, нацеленные на помощь разным возрастным группам: это и ранняя помощь для малышей с нарушениями развития, и надомное обслуживание для жителей старшего возраста. И, конечно, оказываем разностороннюю поддержку: делаем доступнее городские сервисы, расширяем творческую инклюзию, оказываем психологическую и материальную помощь, помогаем с трудоустройством, плотно сотрудничаем с коммерческими и некоммерческими организациями для того, чтобы обеспечивать самыми современными разработками в сфере протезирования и высокотехнологических средств реабилитации и многое другое", - сказала Ракова.

https://radiosputnik.ru/20231128/skoraya-1912489693.html

https://ria.ru/20231126/tsentry-1911897281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анастасия ракова