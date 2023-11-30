https://ria.ru/20231130/punkt-1912941379.html
Новый газорегуляторный пункт "Десна" заработал в ТиНАО в Москве
Новый газорегуляторный пункт "Десна" заработал в ТиНАО в Москве - РИА Новости, 30.11.2023
Новый газорегуляторный пункт "Десна" заработал в ТиНАО в Москве
Новый газорегуляторный пункт "Десна" заработал в ТиНАО, его запустили специалисты комплекса городского хозяйства, сообщил заместитель мэра Москвы в... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:57
2023-11-30T15:57
2023-11-30T16:48
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Новый газорегуляторный пункт "Десна" заработал в ТиНАО, его запустили специалисты комплекса городского хозяйства, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, пункт обеспечит увеличение объема подачи газа для перспективных потребителей и позволит повысить надежность газоснабжения округов. "В рамках Программы развития системы газоснабжения ТиНАО построен и запущен в эксплуатацию газорегуляторный пункт "Десна" с пропускной способностью 100 тысяч кубометров в час. Реализация этого проекта оптимизирует структуру потоков газа на территории округов, так как объект располагается в непосредственной близости от центров спроса", - добавил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что новый ГРП позволит обеспечить газификацию зоны градостроительной активности в пяти поселениях ТиНАО. "Благодаря запуску газорегуляторного пункта появилась возможность вывести из эксплуатации прежний ГРП "Внуково Лес", который был построен в 1961 году и полностью выработал свой ресурс. В ходе строительства "Десны" проложили более 1 тысячи погонных метров подводящего газопровода высокого давления, обустроили всю необходимую инфраструктуру, обеспечили системы резервирования, на газопроводы установили запорные устройства с автоматической системой дистанционного управления", - уточнил Бирюков. По словам главы комплекса городского хозяйства, ГРП "Десна" соответствует всем современным требованиям безопасности. Он полностью автоматизирован, оснащен системами видеонаблюдения и охраны, контроля параметров работы технологического оборудования и дистанционного управления режимами газораспределения.
https://ria.ru/20231130/moskva-1912835036.html
https://ria.ru/20231130/blagoustroystvo-1912824677.html
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городское хозяйство москвы, тинао, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, ТиНАО, Москва, Петр Бирюков
Новый газорегуляторный пункт "Десна" заработал в ТиНАО в Москве
Бирюков: новый газорегуляторный пункт "Десна" заработал в ТиНАО в Москве
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Новый газорегуляторный пункт "Десна" заработал в ТиНАО, его запустили специалисты комплекса городского хозяйства, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, пункт обеспечит увеличение объема подачи газа для перспективных потребителей и позволит повысить надежность газоснабжения округов.
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"В рамках Программы развития системы газоснабжения ТиНАО построен и запущен в эксплуатацию газорегуляторный пункт "Десна" с пропускной способностью 100 тысяч кубометров в час. Реализация этого проекта оптимизирует структуру потоков газа на территории округов, так как объект располагается в непосредственной близости от центров спроса", - добавил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что новый ГРП позволит обеспечить газификацию зоны градостроительной активности в пяти поселениях ТиНАО.
«
"Благодаря запуску газорегуляторного пункта появилась возможность вывести из эксплуатации прежний ГРП "Внуково Лес", который был построен в 1961 году и полностью выработал свой ресурс. В ходе строительства "Десны" проложили более 1 тысячи погонных метров подводящего газопровода высокого давления, обустроили всю необходимую инфраструктуру, обеспечили системы резервирования, на газопроводы установили запорные устройства с автоматической системой дистанционного управления", - уточнил Бирюков.
По словам главы комплекса городского хозяйства, ГРП "Десна" соответствует всем современным требованиям безопасности. Он полностью автоматизирован, оснащен системами видеонаблюдения и охраны, контроля параметров работы технологического оборудования и дистанционного управления режимами газораспределения.
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