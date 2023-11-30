https://ria.ru/20231130/ptitsy-1912952814.html

Порядка 20 видов птиц прилетят зимовать в Москву

Порядка 20 видов птиц прилетят зимовать в Москву - РИА Новости, 30.11.2023

Порядка 20 видов птиц прилетят зимовать в Москву

Порядка 20 видов птиц прилетят зимовать в Москву, уже прилетели первые обыкновенные чечётки и свиристели, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T16:23

2023-11-30T16:23

2023-11-30T16:23

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Порядка 20 видов птиц прилетят зимовать в Москву, уже прилетели первые обыкновенные чечётки и свиристели, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "В Москве в разное время года можно встретить около 270 видов птиц, из которых на зимовку в столице остаётся порядка 100 видов, например, большинство видов синиц и дятлов, а также поползни, воробьи, пищухи, сороки, сойки. На смену улетевшим в южные края теплолюбивым стрижам, кукушкам и соловьям на природные территории Москвы начали прилетать закалённые пернатые из северных широт. Обычно таких видов птиц порядка 20", - говорится в сообщении. Отмечается, что птицы прилетают в Москву, когда природные запасы пищи на привычных для них северных территориях заканчиваются. Например, этой зимой свиристели пожаловали раньше, чем в прошлом году, – в октябре. "На природные территории города уже прилетели первые обыкновенные чечётки и свиристели, обитающие, по большей части, в лесотундре и тайге. Следом за ними прилетят и другие северные виды - пуночка, клёст-еловик, серый сорокопут и зимняк – этих птиц можно увидеть на природных территориях Москвы в декабре. В январе же в гости могут пожаловать бородатая неясыть, луток, большой и средний крохали", - цитируют в сообщении начальника экоцентра "Конный двор" департамента природопользования и охраны окружающей среды Светлану Подвинцеву.

https://ria.ru/20231014/ptitsy-1902636663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва