Магазины Made in Russia в Китае помогли совершить более 1 млрд продаж

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские производители осуществили более 1 миллиарда розничных продаж через национальные магазины Made in Russia на маркетплейсах Китая, это один из ключевых каналов, которые позволяют отечественным компаниям выйти на рынок КНР, рассказал директор по международным партнерским программам Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Алексей Мурзенок на всероссийском фестивале молодежного предпринимательства "Бизнес молодых"."Китай - один из крупнейших потребительских рынков в мире, который всё больше уходит в онлайн. Поэтому если вы хотите дотянуться до местного потребителя, выходите в первую очередь на маркетплейсы. Формат национальных магазинов за четыре года доказал свою эффективность для тех, у кого есть уникальный продукт и стремление работать над его продвижением. С Made in Russia продвигаться значительно проще и быстрее, потому что национальный бренд позволяет выделиться среди конкурентов", - сказал Мурзенок.Первый национальный магазин Made in Russia РЭЦ открыл в 2019 году на китайской розничной электронной торговой платформе Tmall.com. Сейчас выйти в Китай экспортеры могут через национальные магазины на 8 маркетплейсах, в том числе через Taobao, JD.com, Pinduoduo, WeChat и Douyin.Всего производители могут разместить свою продукцию на онлайн-полках 27 национальных магазинов на 14 маркетплейсах, работающих в Китае и других странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Узнать подробности и подать заявку на размещение в национальных магазинах можно на цифровой платформе "Мой экспорт".Еще больше про возможности экспорта через маркетплейсы можно будет узнать 7 декабря на первой всероссийской онлайн-конференции EXPORT ONLINE"23. Эксперты РЭЦ, OZON, Wildberries, Сбера, VK, DHL и других лидеров рынка расскажут о ключевых трендах электронной коммерции.Участие бесплатное. Регистрация открыта на сайте РЭЦ.

