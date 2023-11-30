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Экс-чиновник в Дагестане получил пять лет колонии за взятки
Экс-чиновник в Дагестане получил пять лет колонии за взятки - РИА Новости, 30.11.2023
Экс-чиновник в Дагестане получил пять лет колонии за взятки
Бывший заместитель начальника территориального отдела транспортного контроля по Республике Дагестан межрегионального территориального управления Ространснадзора РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T00:06
2023-11-30T00:06
2023-11-30T00:06
происшествия
скфо
махачкала
россия
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 29 ноя - РИА Новости. Бывший заместитель начальника территориального отдела транспортного контроля по Республике Дагестан межрегионального территориального управления Ространснадзора по СКФО Амирсултан Альдеров признан виновным в 12 эпизодах взяточничества и приговорен к пяти годам колонии строгого режима, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы верховного суда региона Зарема Мамаева. "В Ленинском районном суде города Махачкалы провозглашен приговор по уголовному делу в отношении Альдерова А.А., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя… – 12 эпизодов)… Суд, признав подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях,… назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии строгого режима", – сообщила Мамаева. Согласно материалам дела, Альдеров, занимая указанную должность, после предложения возглавить новый территориальный отдел собрал с 12 подчиненных по 100 тысяч рублей за способствование их переназначению во вновь создаваемый отдел. В общей сумме через посредника он получил 1,2 миллиона рублей. Альдерова взяли под стражу в зале суда.
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происшествия, скфо, махачкала, россия, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), республика дагестан
Происшествия, СКФО, Махачкала, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Республика Дагестан
Экс-чиновник в Дагестане получил пять лет колонии за взятки
Экс-чиновник Ространснадзора в Дагестане получил пять лет колонии за взятки