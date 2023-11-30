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ФАС выдала предупреждение авиакомпании "Победа"

ФАС выдала предупреждение авиакомпании "Победа" - РИА Новости, 30.11.2023

ФАС выдала предупреждение авиакомпании "Победа"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предупреждение лоукостеру "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") за размер платы с пассажира за корректировку... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T20:33

2023-11-30T20:33

2023-11-30T20:45

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предупреждение лоукостеру "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") за размер платы с пассажира за корректировку ФИО в билете, который варьировался от 500 до 5000 рублей, говорится в сообщении ведомства."Служба выяснила, что пассажирам авиакомпании необходимо было заплатить от 500 до 5000 рублей за внесение изменений в ФИО или изменение/корректировку данных документа при посадке в самолет... По мнению службы, в действиях авиакомпании содержатся признаки злоупотребления доминирующим положением. Ведомство выдало компании предупреждение. Ей необходимо в течение 30 дней рассчитать и утвердить единый размер платы, удерживаемой с пассажира в случае изменения условий договора перевозки, исходя из фактических (экономически обоснованных) расходов", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что соответствующая плата, удерживаемая с пассажиров, должна быть экономически обоснована и соразмерна понесенным фактическим расходам перевозчика. Доказательств обоснованности установления указанного размера платы компания ведомству не представила, уточняет ФАС."Вместе с тем авиакомпания сообщила ведомству о готовности установить единый размер платы за внесение изменений в ФИО клиентов в размере 800 рублей. В настоящее время для этого вносятся корректировки в соответствующие нормативные акты компании", - добавили в службе.

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федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, новости - туризм