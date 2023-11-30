https://ria.ru/20231130/pozhar-1912821922.html

В Бурятии потушили вагон-цистерну с топливом

В Бурятии потушили вагон-цистерну с топливом - РИА Новости, 30.11.2023

В Бурятии потушили вагон-цистерну с топливом

Пожар в вагоне-цистерне в составе грузового поезда в Северомуйском тоннеле в Бурятии потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе восточного межрегионального... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T10:13

2023-11-30T10:13

2023-11-30T10:14

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

восточно-сибирская железная дорога

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УЛАН-УДЭ, 30 ноя - РИА Новости. Пожар в вагоне-цистерне в составе грузового поезда в Северомуйском тоннеле в Бурятии потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Ночью на перегоне Итыкит - Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги во время движения по Северомуйскому тоннелю произошло возгорание вагона в составе грузового поезда. По данным Следственного комитета, горел вагон-цистерна с топливом, пострадавших нет. Задержек в движении поездов нет, они идут по обходному участку. "Ликвидировано возгорание, пожарный поезд уже отработал", - заявил РИА Новости представитель пресс-службы. Проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности). На месте работают следователи. Причины возгорания вагона-цистерны устанавливаются.

https://ria.ru/20231130/volgograd-1912811714.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), восточно-сибирская железная дорога