https://ria.ru/20231130/pozhar-1912821922.html
В Бурятии потушили вагон-цистерну с топливом
В Бурятии потушили вагон-цистерну с топливом - РИА Новости, 30.11.2023
В Бурятии потушили вагон-цистерну с топливом
Пожар в вагоне-цистерне в составе грузового поезда в Северомуйском тоннеле в Бурятии потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе восточного межрегионального... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:13
2023-11-30T10:13
2023-11-30T10:14
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
восточно-сибирская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
УЛАН-УДЭ, 30 ноя - РИА Новости. Пожар в вагоне-цистерне в составе грузового поезда в Северомуйском тоннеле в Бурятии потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Ночью на перегоне Итыкит - Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги во время движения по Северомуйскому тоннелю произошло возгорание вагона в составе грузового поезда. По данным Следственного комитета, горел вагон-цистерна с топливом, пострадавших нет. Задержек в движении поездов нет, они идут по обходному участку. "Ликвидировано возгорание, пожарный поезд уже отработал", - заявил РИА Новости представитель пресс-службы. Проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности). На месте работают следователи. Причины возгорания вагона-цистерны устанавливаются.
https://ria.ru/20231130/volgograd-1912811714.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), восточно-сибирская железная дорога
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Восточно-Сибирская железная дорога
В Бурятии потушили вагон-цистерну с топливом
В Бурятии потушили вагон-цистерну с топливом в составе грузового поезда