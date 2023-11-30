Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии потушили вагон-цистерну с топливом - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 30.11.2023 (обновлено: 10:14 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/pozhar-1912821922.html
В Бурятии потушили вагон-цистерну с топливом
В Бурятии потушили вагон-цистерну с топливом - РИА Новости, 30.11.2023
В Бурятии потушили вагон-цистерну с топливом
Пожар в вагоне-цистерне в составе грузового поезда в Северомуйском тоннеле в Бурятии потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе восточного межрегионального... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:13
2023-11-30T10:14
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
восточно-сибирская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
УЛАН-УДЭ, 30 ноя - РИА Новости. Пожар в вагоне-цистерне в составе грузового поезда в Северомуйском тоннеле в Бурятии потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Ночью на перегоне Итыкит - Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги во время движения по Северомуйскому тоннелю произошло возгорание вагона в составе грузового поезда. По данным Следственного комитета, горел вагон-цистерна с топливом, пострадавших нет. Задержек в движении поездов нет, они идут по обходному участку. "Ликвидировано возгорание, пожарный поезд уже отработал", - заявил РИА Новости представитель пресс-службы. Проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности). На месте работают следователи. Причины возгорания вагона-цистерны устанавливаются.
https://ria.ru/20231130/volgograd-1912811714.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), восточно-сибирская железная дорога
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Восточно-Сибирская железная дорога
В Бурятии потушили вагон-цистерну с топливом

В Бурятии потушили вагон-цистерну с топливом в составе грузового поезда

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 30 ноя - РИА Новости. Пожар в вагоне-цистерне в составе грузового поезда в Северомуйском тоннеле в Бурятии потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Ночью на перегоне Итыкит - Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги во время движения по Северомуйскому тоннелю произошло возгорание вагона в составе грузового поезда. По данным Следственного комитета, горел вагон-цистерна с топливом, пострадавших нет. Задержек в движении поездов нет, они идут по обходному участку.
«
"Ликвидировано возгорание, пожарный поезд уже отработал", - заявил РИА Новости представитель пресс-службы.
Проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности). На месте работают следователи. Причины возгорания вагона-цистерны устанавливаются.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
В Волгограде произошла утечка хлора на станции водоочистки
Вчера, 09:45
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Восточно-Сибирская железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала