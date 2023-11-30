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МЧС рассказало подробности пожара в хостеле в Алма-Ате - РИА Новости, 30.11.2023
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08:38 30.11.2023 (обновлено: 09:35 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/pozhar-1912802754.html
МЧС рассказало подробности пожара в хостеле в Алма-Ате
МЧС рассказало подробности пожара в хостеле в Алма-Ате - РИА Новости, 30.11.2023
МЧС рассказало подробности пожара в хостеле в Алма-Ате
По предварительным данным, очаг пожара в хостеле в Алма-Ате находился в коридоре подвального помещения, сообщила на сайте пресс-служба министерства по... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T08:38
2023-11-30T09:35
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АЛМА-АТА, 30 ноя - РИА Новости. По предварительным данным, очаг пожара в хостеле в Алма-Ате находился в коридоре подвального помещения, сообщила на сайте пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана. "По предварительным данным, очаг пожара находился в коридоре подвального помещения. На месте пожара работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории ДЧС города Алматы", - говорится в сообщении. По факту пожара, в результате которого погибли 13 человек, заведено уголовное дело. По данным МЧС, объект был переоборудован под хостел полтора месяца назад. Помещение принадлежит "Халык банку" как залоговое имущество. Финучреждение сдавало его в аренду, уточнили в акимате (мэрии) города.
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в мире, алма-ата, казахстан
В мире, Алма-Ата, Казахстан
МЧС рассказало подробности пожара в хостеле в Алма-Ате

МЧС: очаг пожара в хостеле в Алма-Ате находился в подвальном помещении

© Sputnik / Ертай СарбасовМесто пожара в хостеле в Алма-Ате. 30 ноября 2023
Место пожара в хостеле в Алма-Ате. 30 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Sputnik / Ертай Сарбасов
Место пожара в хостеле в Алма-Ате. 30 ноября 2023
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 30 ноя - РИА Новости. По предварительным данным, очаг пожара в хостеле в Алма-Ате находился в коридоре подвального помещения, сообщила на сайте пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
«
"По предварительным данным, очаг пожара находился в коридоре подвального помещения. На месте пожара работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории ДЧС города Алматы", - говорится в сообщении.
По факту пожара, в результате которого погибли 13 человек, заведено уголовное дело. По данным МЧС, объект был переоборудован под хостел полтора месяца назад. Помещение принадлежит "Халык банку" как залоговое имущество. Финучреждение сдавало его в аренду, уточнили в акимате (мэрии) города.
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