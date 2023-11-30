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МЧС рассказало подробности пожара в хостеле в Алма-Ате

МЧС рассказало подробности пожара в хостеле в Алма-Ате - РИА Новости, 30.11.2023

МЧС рассказало подробности пожара в хостеле в Алма-Ате

По предварительным данным, очаг пожара в хостеле в Алма-Ате находился в коридоре подвального помещения, сообщила на сайте пресс-служба министерства по... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T08:38

2023-11-30T08:38

2023-11-30T09:35

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АЛМА-АТА, 30 ноя - РИА Новости. По предварительным данным, очаг пожара в хостеле в Алма-Ате находился в коридоре подвального помещения, сообщила на сайте пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана. "По предварительным данным, очаг пожара находился в коридоре подвального помещения. На месте пожара работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории ДЧС города Алматы", - говорится в сообщении. По факту пожара, в результате которого погибли 13 человек, заведено уголовное дело. По данным МЧС, объект был переоборудован под хостел полтора месяца назад. Помещение принадлежит "Халык банку" как залоговое имущество. Финучреждение сдавало его в аренду, уточнили в акимате (мэрии) города.

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