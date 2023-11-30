https://ria.ru/20231130/pogoda-1912801647.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 30.11.2023

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачно, снег, гололедица и не выше нуля ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T08:25

2023-11-30T08:25

2023-11-30T08:25

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843386440_0:229:3071:1956_1920x0_80_0_0_02994e35c3d8e562a02a8efaa4189189.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Облачно, снег, гололедица и не выше нуля ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать циклон, уходящий на северо-запад нашей страны. Погода облачная, временами снег, местами возможна гололедица. Максимальная температура воздуха в столице будет наблюдаться в начале дня и составит ноль - минус 2 градуса, в Подмосковье ожидается ноль - минус 5, далее в течение дня температура будет постепенно понижаться", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, однако пока показания барометров останутся ниже нормы и составят 740 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230901/zima-1893743554.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода