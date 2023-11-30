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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 30.11.2023
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08:25 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/pogoda-1912801647.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 30.11.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачно, снег, гололедица и не выше нуля ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T08:25
2023-11-30T08:25
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Облачно, снег, гололедица и не выше нуля ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать циклон, уходящий на северо-запад нашей страны. Погода облачная, временами снег, местами возможна гололедица. Максимальная температура воздуха в столице будет наблюдаться в начале дня и составит ноль - минус 2 градуса, в Подмосковье ожидается ноль - минус 5, далее в течение дня температура будет постепенно понижаться", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, однако пока показания барометров останутся ниже нормы и составят 740 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик Леус: в Москве в четверг ожидаются снег, гололедица и не выше нуля

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Новодевичий монастырь со смотровой площадки на Воробьевых горах
Вид на Новодевичий монастырь со смотровой площадки на Воробьевых горах - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Новодевичий монастырь со смотровой площадки на Воробьевых горах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Облачно, снег, гололедица и не выше нуля ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня погоду в столице будет формировать циклон, уходящий на северо-запад нашей страны. Погода облачная, временами снег, местами возможна гололедица. Максимальная температура воздуха в столице будет наблюдаться в начале дня и составит ноль - минус 2 градуса, в Подмосковье ожидается ноль - минус 5, далее в течение дня температура будет постепенно понижаться", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер ожидается южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, однако пока показания барометров останутся ниже нормы и составят 740 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогода
 
 
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