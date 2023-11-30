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В Курганской области задержали мужчину за поджог сельсовета и кражу конфет
В Курганской области задержали мужчину за поджог сельсовета и кражу конфет - РИА Новости, 30.11.2023
В Курганской области задержали мужчину за поджог сельсовета и кражу конфет
Полиция в Курганской области задержала 18-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге помещения сельсовета, откуда он похитил конфеты и сигареты,... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:41
2023-11-30T14:41
2023-11-30T14:41
происшествия
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курганская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Полиция в Курганской области задержала 18-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге помещения сельсовета, откуда он похитил конфеты и сигареты, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба УМВД России по региону. По данным полиции, в ночь с 24 на 25 ноября в населенном пункте Шадринского округа произошло возгорание в помещении здания сельского совета. "Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудниками уголовного розыска установлено, что к поджогу причастен неработающий 18-летний местный житель... В содеянном молодой человек сознался. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается, был ли поджог умышленным, либо, как утверждает подозреваемый, возгорание произошло случайно", - говорится в сообщении. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, уточняется в сообщении. Полиция поясняет, что молодой человек проник в помещении администрации, зная о хранении там денежных средств для ремонта водоснабжения: он сорвал замок входной двери и внутри для освещения помещения поджег лист бумаги, который упал, а огонь перекинулся на документы. В итоге добычей подозреваемого стали конфеты и пачки сигарет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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происшествия, россия, курганская область
Происшествия, Россия, Курганская область
В Курганской области задержали мужчину за поджог сельсовета и кражу конфет
Под Курганом задержали 18-летнего мужчину за поджог сельсовета и кражу конфет