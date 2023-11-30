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Россиянам напомнили, кто получит повышенную пенсию в декабре - РИА Новости, 30.11.2023
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04:23 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/pensiya-1912791966.html
Россиянам напомнили, кто получит повышенную пенсию в декабре
Россиянам напомнили, кто получит повышенную пенсию в декабре - РИА Новости, 30.11.2023
Россиянам напомнили, кто получит повышенную пенсию в декабре
Повышенную пенсию в декабре получат 80-летние пенсионеры, инвалиды и вышедшие на отдых. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T04:23
2023-11-30T04:23
общество
россия
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Повышенную пенсию в декабре получат 80-летние пенсионеры, инвалиды и вышедшие на отдых.Повышенные пенсии получат те, кому в ноябре исполнилось 80 лет. Юбилярам удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии, таким образом, ее размер составит 15 134,66 рубля.Также выплаты повысят пенсионерам, вышедшим на заслуженный отдых. С 2016 года пенсии работающим пенсионерам не индексируют, однако их увеличивают после увольнения, причем при расчете повышения учитывают все пропущенные индексации.Кроме того, получившим первую группу инвалидности увеличат пенсию на размер фиксированной выплаты, то есть 7567,33 рубля.Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал агентству "Прайм", что большинству пенсионеров в декабре придет выплата и за январь. Эксперт добавил, что основной рост для большинства неработающих пенсионеров произойдет в январе 2024 года, когда пенсии проиндексируют на 7,5 процента.
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общество, россия
Общество, Россия
Россиянам напомнили, кто получит повышенную пенсию в декабре

Повышенную пенсию в декабре получат 80-летние пенсионеры и инвалиды I группы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Повышенную пенсию в декабре получат 80-летние пенсионеры, инвалиды и вышедшие на отдых.
Повышенные пенсии получат те, кому в ноябре исполнилось 80 лет. Юбилярам удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии, таким образом, ее размер составит 15 134,66 рубля.
Также выплаты повысят пенсионерам, вышедшим на заслуженный отдых. С 2016 года пенсии работающим пенсионерам не индексируют, однако их увеличивают после увольнения, причем при расчете повышения учитывают все пропущенные индексации.
Кроме того, получившим первую группу инвалидности увеличат пенсию на размер фиксированной выплаты, то есть 7567,33 рубля.
Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал агентству "Прайм", что большинству пенсионеров в декабре придет выплата и за январь. Эксперт добавил, что основной рост для большинства неработающих пенсионеров произойдет в январе 2024 года, когда пенсии проиндексируют на 7,5 процента.
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